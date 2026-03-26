Shukra Gochar 2026: ശുക്രൻ മേടം രാശിയിൽ; ഈ രാശിക്കാർക്ക് ദുരിതകാലം, ചെലവ് കൂടും സമ്മർദ്ദമേറും

വേദ ജ്യോതിഷത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രഹമാണ് ശുക്രൻ. ശുക്രന്റെ ചലനത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ 12 രാശികളെയും വ്യത്യസ്തമായി ബാധിക്കും. സ്നേഹം, സൗന്ദര്യം, ആഢംബരം എന്നിവയുടെ പ്രതീകമാണ് ശുക്രൻ. ചൊവ്വയുടെ രാശിയായ മേടത്തിലാണ് ശുക്രൻ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് പുലർച്ചെ 4.50നാണ് ശുക്രൻ മേടം രാശിയിൽ പ്രവേശിച്ചത്.
ശുക്രൻ മേടം രാശിയിൽ ആയതിനാൽ ഇത് ചൊവ്വയുടെ ഊർജ്ജത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഈ ശുക്ര സംക്രമണം ചില രാശികളെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. ഏതൊക്കെയാണ് ആ രാശികളെന്ന് നോക്കാം.
മേടം - മേടം രാശിക്കാർക്ക് ധാരാളം തുക സമ്പാദിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും അത് ലാഭിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല. കാരണം നിങ്ങളുടെ ചെലവുകൾ വർധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ബന്ധങ്ങളിൽ ഉയർച്ച താഴ്ചകൾ നേരിടേണ്ടി വരും. ജോലിഭാരം കൂടും. മേലുദ്യോഗസ്ഥരുമായി സ്വരച്ചേർച്ചയുണ്ടാകില്ല.സമൂഹത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ബഹുമാനം കുറഞ്ഞേക്കാം. ആഗ്രഹിച്ച ലാഭം നേടാൻ ആയെന്ന് വരില്ല.
കർക്കിടകം - കർക്കിടകം രാശിക്കാർക്ക് ജോലി ഭാരം വർധിക്കുകയും മാനസിക സമ്മർദ്ദം കൂടുകയും ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ജോലി മാറ്റം സാധ്യമാണെങ്കിലും അത് ജാഗ്രതയോടെ വേണം. ബിസിനസിൽ ലാഭം നേടാൻ സാധിക്കില്ല. ചെലവ് കൂടും. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.
കന്നി - കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ഉത്കണ്ഠ വർധിക്കും. ബിസിനസിലുണ്ടാകുന്ന അശ്രദ്ധ വലിയ നഷ്ടങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.
മകരം - മകരം രാശിക്കാർക്ക് കുടുംബത്തിൽ ചില അസ്വാരസ്യങ്ങളുണ്ടാകും. എതിരാളികളിൽ നിന്ന് കടുത്ത മത്സരം നേരിടേണ്ടി വരും. ഇത് ബിസിനസിനെ സാരമായി ബാധിച്ചേക്കാം.
മീനം - മീനം രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതിയുടെ പാതയിൽ തടസ്സങ്ങൾ നേരിട്ടേക്കാം. ആത്മവിശ്വാസക്കുറവുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ബിസിനസിൽ നഷ്ടങ്ങളുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്.
