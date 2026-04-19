Shukra Gochar: ശുക്ര സംക്രമണം; ഏപ്രിൽ 27 മുതൽ ഈ രാശിക്കാർക്ക് സുവർണ്ണ ദിനങ്ങൾ...

ജ്യോതിഷത്തിൽ വലിയ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങളിലൊന്നാണ് ശുക്രൻ. ശുക്രന്റെ ചലനത്തിലെ മാറ്റം 12 രാശികളെയും സ്വാധീനിക്കും. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജാതകത്തിൽ ശുക്രൻ ശുഭ സ്ഥാനത്താണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ സകല സൗഭാഗ്യങ്ങളും ലഭിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം.
ഏപ്രിൽ 27ന് ശുക്രന്റെ നക്ഷത്ര മാറ്റം സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്. രോഹിണി നക്ഷത്രത്തിലേക്കാണ് ശുക്രൻ പ്രവേശിക്കുന്നത്. ഇത് വിവിധ രാശികൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം നേട്ടങ്ങൾ സമ്മാനിക്കും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും, പുതിയ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ, പ്രണയ ബന്ധം ശക്തിപ്പെടും തുടങ്ങിയ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഇവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നു.
ഏതൊക്കെ രാശികൾക്കാണ് ശുക്രന്റെ സംക്രണണം ഗുണം ചെയ്യുക?
1. ഇടവം - ഇടവം രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തികമായി നല്ല കാലമാണ് വരാനിരിക്കുന്നത്. പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ ഉയർന്നുവരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. പഴയ നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്നും ലാഭമുണ്ടാകും.
2. കർക്കിടകം: കർക്കിടകം രാശിക്കാർക്ക് ഈ സമയം കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവുമുണ്ടാകും. ജോലിസ്ഥലത്ത് സ്ഥിരതയും ബഹുമാനവും ലഭിക്കും.
3. തുലാം - തുലാം രാശിക്കാർക്ക് ഈ സംക്രമണം വളരെ ഗുണം ചെയ്യും. പ്രണയ ബന്ധങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടും. സാമൂഹിക പ്രശസ്തി വർധിക്കും. ആത്മവിശ്വാസം കൂടും.
4. മകരം രാശി - മകരം രാശിക്കാർക്ക് ഈ സമയം കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമുണ്ടാകും. ജോലിയിലും ബിസിനസ്സിലും പുരോഗതിയുണ്ടാകും.
