Shukra Mangal Yuti: ശുക്ര-ചൊവ്വ സംയോഗത്തിലൂടെ ധനശക്തി യോഗം; ഈ രാശിക്കാർക്കിനി നേട്ടങ്ങളുടെ ചാകര

Dhanashakti Yoga: ഫെബ്രുവരി 23 ന് ചൊവ്വ കുംഭ രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിലൂടെ ധനശക്തി രാജയോഗം സൃഷ്ട്ടിക്കും. ചൊവ്വ- -ശുക്ര- ഗ്രഹ സംയോജനം മിഥുനം, മകരം, വൃശ്ചികം, കുംഭം എന്നീ രാശിക്കാർക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ, തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ എന്നിവ കൊണ്ടുവരും. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 20, 2026, 01:51 PM IST
  • പുതുവർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഗ്രഹങ്ങളുടെ മാറ്റം സുപ്രധാനമായിരുന്നു
  • ഈ സമയം ധനത്തിന്റെ കരകനായ ശുക്രൻ കുംഭ രാശിയിലുണ്ട്
  • ഫെബ്രുവരി 23 രാവിലെ 07:25 ന് ചൊവ്വയും കുംഭ രാശിയിൽ എത്തും

Dhanshakti Rajyog 2026: പുതുവർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഗ്രഹങ്ങളുടെ മാറ്റം സുപ്രധാനമായിരുന്നു. ഈ സമയം ധനത്തിന്റെ കരകനായ ശുക്രൻ കുംഭ രാശിയിലുണ്ട്.  ഫെബ്രുവരി 23 രാവിലെ 07:25 ന് ചൊവ്വയും കുംഭ രാശിയിൽ എത്തും. അതിലൂടെ ധനശക്തി രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. ജ്യോതിഷത്തിൽ ഈ യോഗം വലിയ പ്രഭാവമുള്ളതാണ്.

Also Read: വ്യാഴ-ചന്ദ്ര ഗജകേസരി രാജയോഗം ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയിക്കും നൽകും അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ

ഇതിലൂടെ ചില രാശിക്കാർക്ക് ബമ്പർ നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും. എന്നാൽ ചിലർ കുറച്ചു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയും വരും . ധനശക്തി യോഗം ഏതൊക്കെ രാശിക്കാർക്ക് നേട്ടങ്ങൾ നൽകുമെന്ന് നമുക്കറിയാം...

മിഥുനം (Gemini): ഇവർക്ക് ഈ സമയമ കുടുംബത്തിന്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണയുണ്ടാകും. പ്രണയബന്ധങ്ങളും നന്നായി നടക്കും.  ആരോഗ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക.

വൃശ്ചികം (Scorpio): ഇവർക്കും ജോലിസ്ഥലത്ത് പോസിറ്റിവ് ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും, ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് സമയം അനുകൂലമായിരിക്കും, സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായം കഠിന പണിയും എളുപ്പമാക്കും.

Also Read: 20 കോടി ക്രിസ്മസ് ബമ്പറടിച്ച ലോട്ടറി നഷ്ടപ്പെട്ടു; പരാതിയുമായി റിട്ട. എ എസ് ഐ

മകരം (Capricorn): ഈ രാശിക്കാർക്കും ഈ സമയം നല്ലതായിരിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേട്ടം, യാത്രയ്ക്ക് യോഗം,  ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ വർദ്ധനവ് എന്നിവയുണ്ടാകും

കുംഭം (Aquarius): ഇവർക്കും ഈ യോഗം വലിയ നേട്ടങ്ങൾ നൽകും, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജോലികൾ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ചെയ്യും, ബിസിനസിൽ നേട്ടം, പദവി കൂടും, ആരോഗ്യം നന്നായിരിക്കും.

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

