  • Shukra Nakshatra Parivartan: ശുക്രൻ ഉത്രാടം നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഇവർക്കുണ്ടാകും സമ്പത്തിൽ വർദ്ധനവ്

Shukra Gochar 2026: ശുക്രൻ സൂര്യന്റെ നക്ഷത്രമായ ഉത്രാടത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. അതിലൂടെ ചില രാശിക്കാർക്ക് ലഭിക്കും അപ്രതീക്ഷിത ധനനേട്ടം.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Jan 11, 2026, 03:34 PM IST
  • ശുക്രനെ സമ്പത്ത്, ആഡംബരം, പ്രണയം, വിവാഹം തുടങ്ങിയവയുടെ കാരകനായി കണക്കാക്കുന്നു
  • ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിനുശേഷം ശുക്രൻ അതിന്റെ രാശിയും നക്ഷത്രവും മാറ്റുന്നു

Shukra Nakshatra Parivartan 2026: വേദ ജ്യോതിഷത്തിൽ അസുരന്മാരുടെ ഗുരുവായ ശുക്രനെ സമ്പത്ത്, ആഡംബരം, പ്രണയം, വിവാഹം തുടങ്ങിയവയുടെ കാരകനായി കണക്കാക്കുന്നു. ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിനുശേഷം ശുക്രൻ അതിന്റെ രാശിയും നക്ഷത്രവും മാറ്റുന്നു. ശുക്രന്റെ നക്ഷത്രരാശിയിലെ മാറ്റങ്ങളുടെ ഫലങ്ങൾ 12 രാശികളിലും മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. നിലവിൽ ശുക്രൻ ധനു രാശിയിലാണ്,

ജനുവരി 10 ന് ശുക്രൻ ഉത്രാടം നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. സൂര്യന്റെ നക്ഷത്രത്തിൽ ശുക്രൻ എത്തുന്നതോടെ ചില രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യത്തിലും സമ്പത്തിലും ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വർദ്ധനവ് അനുഭവപ്പെടും. ആ ഭാഗ്യ രാശികളെക്കുറിച്ച് അറിയാം. ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് ജനുവരി 10 ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 12:26 നായിരുന്നു ശുക്രൻ ഉത്രാട നക്ഷത്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ചത്. ജനുവരി 21 വരെ ഈ നക്ഷത്രത്തിൽ തുടരും തുടർന്ന് തിരുവോണം നക്ഷത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കും.

ഈ കാലയളവിൽ ശുക്രൻ ധനു രാശിയിൽ നിന്നും ജനുവരി 13 ന് മകരം രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. അവിടെ അത് ബുധനുമായും സൂര്യനുമായും സംയോഗത്തിലാകും. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ, ബുധനും സൂര്യനും ചില രാശിക്കാർക്ക് പോസിറ്റീവ് ഫലങ്ങൾ നൽകും. ആകാശത്തിലെ 27 നക്ഷത്രങ്ങളിൽ 21-ാമത്തെ നക്ഷത്രമാണ് ഉത്രാടം.  അതിന്റെ ഭരിണ ഗ്രഹം സൂര്യനും ദേവത വിശ്വദേവനുമാണ്. ഇതിന്റെ രാശി ധനു, മകരം എന്നിവയാണ്. ഈ നക്ഷത്രം വിജയത്തിന്റെ പ്രതീകമായി കണക്കാക്കുന്നു.

മേടം (Aries): ഉത്രാട നക്ഷത്രത്തിലേക്കുള്ള ശുക്രന്റെ സംക്രമണം ഇവർക്ക് പല തരത്തിൽ നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. ഈ സംക്രമണ സമയത്ത് ശുക്രൻ ഈ രാശിയുടെ ഒമ്പതാമത്തെയും പത്താമത്തെയും ഭാവങ്ങളിൽ ആയിരിക്കും. തൽഫലമായി ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഭാഗ്യം അനുകൂലമായിരിക്കും. കുടുംബം, മാതാപിതാക്കൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നിവരിൽ നിന്നുള്ള പൂർണ്ണ പിന്തുണയ്ക്ക് സാധ്യത. ഇത് അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാൻ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കും. കരിയർ മേഖലയിലും നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. സുഖസൗകര്യങ്ങളും വേഗത്തിൽ വർദ്ധിച്ചേക്കാം. സ്വന്തമായി ബിസിനസ്സ് നടത്തുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗണ്യമായ ലാഭം കാണാൻ കഴിയും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നല്ലതായിരിക്കും. 

ചിങ്ങം (Leo):  ഉത്രാട നക്ഷത്രത്തിലേക്കുള്ള ശുക്രന്റെ പ്രവേശനം ചിങ്ങത്തിന്റെ അഞ്ചാമത്തെയും ആറാമത്തെയും ഭാവങ്ങളിൽ ജനിച്ചവർക്ക് വളരെ ഗുണകരമാകും. ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷമുണ്ടാക്കും, നിരവധി സുപ്രധാനവും പോസിറ്റീവുമായ മാറ്റങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം. കുടുംബത്തോടൊപ്പം അവിസ്മരണീയ നിമിഷങ്ങൾ ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയും. കരിയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗണ്യമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാനും കഴിയും. ആത്മവിശ്വാസം വേഗത്തിൽ വർദ്ധിക്കും, വിദേശ നിക്ഷേപങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഗണ്യമായ ലാഭം നേടാനും കഴിയും. നിങ്ങളുടെ കരിയറിലെ കഠിനാധ്വാനം ഫലം കണ്ടേക്കാം. ബിസിനസിൽ അഭിവൃദ്ധി, ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും വർദ്ധിക്കും. ആരോഗ്യം നല്ലതായിരിക്കും. 

മകരം (Capricorn):  ഇവർക്ക് ശുക്രന്റെ ഈ സംക്രമണം നല്ല ഫലമായിരിക്കും. അവർക്ക് അവരുടെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. അവരുടെ സാമൂഹിക നില വേഗത്തിൽ വർദ്ധിക്കാം. അവിവാഹിതർക്ക് വിവാഹാലോചനകൾ വന്നേക്കാം. പ്രണയ ജീവിതം നല്ലതായിരിക്കും, അവർ പങ്കാളിയുമായി ഗുണനിലവാരമുള്ള സമയം ചെലവഴിക്കാൻ സാധ്യത. ആത്മീയതയോടുള്ള ചായ്‌വ് ഉണ്ടാകും. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിരവധി മതപരമായ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ കഴിയും. പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള നിരവധി അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനാകും. പണം ലാഭിക്കാനും കഴിയും. പ്രണയ ജീവിതം നല്ലതായിരിക്കും.

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

 

Shukra GocharShukra Nakshathra GocharVenus Nakshathra GocharVenus transitAstrology

