  • Malayalam News
  • Astrology & Religion
  • Dhana Yoga: ശനി ശുക്ര ധനയോഗം; ഈ രാശിക്കാരുടെ തലയിലെഴുത്ത് മാറ്റും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Dhana Yoga: ശനി ശുക്ര ധനയോഗം; ഈ രാശിക്കാരുടെ തലയിലെഴുത്ത് മാറ്റും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Shani Shukra Yuti: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ശുക്രൻ മീന രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിലൂടെ ശനിയുമായി ചേർന്ന് ധനയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 4, 2026, 10:25 AM IST
  • മാർച്ച് 1 ന് അസുരന്മാരുടെ ഗുരുവായ ശുക്രൻ വ്യാഴത്തിന്റെ രാശിയായ മീനത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു
  • അവിടെ ശനിയുമായി സംയോജിച്ച് ധനയോഗം സൃഷ്ടിച്ചു
  • രണ്ട് സൗഹൃദ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഈ സംയോജനം 12 രാശിക്കാരുടെയും ജീവിതത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും

Dhana Yoga: ശനി ശുക്ര ധനയോഗം; ഈ രാശിക്കാരുടെ തലയിലെഴുത്ത് മാറ്റും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Dhana Yoga 2026: മാർച്ച് 1 ന് അസുരന്മാരുടെ ഗുരുവായ ശുക്രൻ വ്യാഴത്തിന്റെ രാശിയായ മീനത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. അവിടെ ശനിയുമായി സംയോജിച്ച് ധനയോഗം സൃഷ്ടിച്ചു. രണ്ട് സൗഹൃദ ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഈ സംയോജനം 12 രാശിക്കാരുടെയും ജീവിതത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. ഏകദേശം 30 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ധനയോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്. ശനിയുടെയും ശുക്രന്റെയും സംയോജനം ഇടയ്ക്കിടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, മീനത്തിലെ ഈ യോഗം വളരെ സവിശേഷമാണ്.

Also Read: ഇടവ രാശിക്കാർ ക്ഷമയും അനുസരണയും നിലനിർത്തുക; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതി

ശുക്രൻ അതിന്റെ ഉച്ചരാശിയായ മീനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് ധനരാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. ശുക്രൻ അതിന്റെ ഉച്ച രാശിയായ മീനത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത് സന്തോഷം, സമൃദ്ധി, സമ്പത്ത്, ആഡംബരങ്ങൾ എന്നിവയിൽ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വർദ്ധനവിന് കാരണമാകും. നീതിയുടെ ദേവനായ ശനിയോടൊപ്പം ശുക്രന്റെ വരവ് സമ്പത്ത്, സമൃദ്ധി എന്നിവയുടെ ഒരു പ്രത്യേക സംയോജനം സൃഷ്ടിക്കും  ധനയോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം 12 രാശിക്കാരുടെയും ജീവിതത്തെ ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ സ്വാധീനിക്കും, ചില രാശിക്കാർക്ക് ഈ യോഗം അപ്രതീക്ഷിത ൺവെട്ടങ്ങൾ നൽകും.  ആ ഭാഗ്യ രാശികളെ അറിയാം...

അസുരന്മാരുടെ ഗുരുവായ ശുക്രൻ മാർച്ച് 1 ന് മീനം രാശിയിൽ പ്രവേശിച്ചു, മാർച്ച് 26 വരെ അവിടെ തുടരും. അതിന്റെ ഫലമായി ധനരാജയോഗം ഏകദേശം 26 ദിവസം നിലനിൽക്കും.

മേടം (Aries):  സമ്പത്തിന്റെയും കർമ്മ ഗൃഹങ്ങളുടെയും അധിപന്മാർ ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കുന്നതിനാൽ ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ധനയോഗം വളരെ ശുഭകരമായിരിക്കും. ഇത് അവരുടെ ജോലികളിലും ബിസിനസുകളിലും വലിയ വിജയവും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നേക്കാം. വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാകാം, സമ്പത്ത് വേഗത്തിൽ വർദ്ധിച്ചേക്കാം. കുടുംബത്തോടൊപ്പം സന്തോഷകരമായ സമയം. 

മിഥുനം (Gemini):  ഈ രാശിയുടെ അധിപൻ ശുക്രൻ തന്നെയാണ്. അതിനാൽ, ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് പല മേഖലകളിലും നേട്ടമുണ്ടാകാൻ സാധ്യത, മിഥുനത്തിന് കേന്ദ്രവും അഞ്ചാം ഭാവങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശുഭകരമായ സ്വാധീനങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളുന്നു. തൽഫലമായി, ബഹുമാനവും ആദരവും വേഗത്തിൽ വർദ്ധിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് സർഗ്ഗാത്മകതയിൽ കുതിച്ചുചാട്ടം അനുഭവപ്പെടാം, വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാകാം, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടാം. സുഹൃത്തുക്കളുമായും പ്രിയപ്പെട്ടവരുമായും നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ബന്ധം വളർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിയും. വ്യക്തിത്വം മെച്ചപ്പെട്ടേക്കാം. പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തിൽ ഗണ്യമായ വളർച്ച കാണാൻ കഴിയും. നിങ്ങളുടെ മേലുദ്യോഗസ്ഥർ നിങ്ങളുടെ ജോലിയെ വിലമതിക്കും. നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ഗുണനിലവാരമുള്ള സമയം ചെലവഴിക്കും. 

തുലാം (Libra): ശുക്രനാണ് ഈ രാശിയുടെ അധിപൻ. ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ധനയോഗം വളരെ അനുകൂലമായിരിക്കും. അവർക്ക് പല മേഖലകളിലും നേട്ടമുണ്ടാകാം. സാമ്പത്തിക പുരോഗതിയുടെ സൂചനകളുണ്ട്. സമ്പത്തിലും സമൃദ്ധിയിലും വർദ്ധനവുണ്ടാകാം. ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ കാലയളവ് ഗുണകരമാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം.

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Dhana YogaDhana RajayogaShukra Shani YutiShani GocharShukra Gochar

