Shukraditya Rajayoga: ശുക്രാദിത്യ രാജയോഗത്തിലൂടെ ഇവർക്ക് ലഭിക്കും ബമ്പർ ജാക്പോട്ട്, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ

Surya Shukra Yuti: ഒക്ടോബറിൽ ശുക്രൻ അതിന്റെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന രാശിയായ കന്നിയിൽ പ്രവേശിക്കും അവിടെ സൂര്യൻ ഇതിനകമുണ്ട്‌. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Oct 5, 2025, 10:10 PM IST
  • ശുക്രന്റെ സ്ഥാനമാറ്റത്തിന്റെ സ്വാധീനം 12 രാശിക്കാരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ അനുഭവപ്പെടും
  • ഒക്ടോബറിൽ ശുക്രൻ അതിന്റെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന രാശിയായ കന്നിയിൽ പ്രവേശിക്കും
  • ശുക്ര-സൂര്യ സംയോജനം ശുക്രദിത്യ യോഗം സൃഷ്ടിക്കും



Shukraditya Rajayoga 2025: വേദ ജ്യോതിഷപ്രകാരം അസുരന്മാരുടെ ഗുരുവായ ശുക്രനെ സ്നേഹം, ആകർഷണം, സമ്പത്ത്, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ, ആഡംബരം, സൗന്ദര്യം, വിവാഹം തുടങ്ങിയവയുടെ കാരകനായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. തൽഫലമായി, ശുക്രന്റെ സ്ഥാനമാറ്റത്തിന്റെ സ്വാധീനം 12 രാശിക്കാരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ അനുഭവപ്പെടും. 

ശനി പൂരുരുട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഇവരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും ഒപ്പം സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും!

ഒക്ടോബറിൽ ശുക്രൻ അതിന്റെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന രാശിയായ കന്നിയിൽ പ്രവേശിക്കും അവിടെ സൂര്യൻ ഇതിനകമുണ്ട്‌. തൽഫലമായി ശുക്ര-സൂര്യ സംയോജനം ശുക്രദിത്യ യോഗം സൃഷ്ടിക്കും. ഈ രാജയോഗത്തിലൂടെ ചില രാശിക്കാർക്ക് പ്രത്യേക നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും. സൂര്യനുമായുള്ള ശുക്രന്റെ ഈ സംയോജനം ബിസിനസി ലും തൊഴിലിലും ചില രാശിക്കാർക്ക് കാര്യമായ നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. ആ ഭാഗ്യ രാശികളെ അറിയാം...

വേദ ജ്യോതിഷമനുസരിച്ച് സമ്പത്തിന്റെ ദാതാവായ ശുക്രൻ ഒക്ടോബർ 9 ന് രാവിലെ 10:55 ന് കന്നി രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കും. ഇവിടെ സൂര്യനോടൊപ്പം ചേർന്ന് ശുക്രദിത്യ യോഗം രൂപപ്പെടും. ഈ ശുഭകരമായ രാജയോഗം ഒക്ടോബർ 17 വരെ നീണ്ടുനിൽക്കും. ഇതിനുശേഷം സൂര്യൻ തുലാം രാശിയിൽ പ്രവേശിക്കും.

മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള നീചഭംഗ രാജയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും ഭാഗ്യ നേട്ടങ്ങൾ

ഇടവം (Taurus): ഈ രാശിയുടെ അഞ്ചാമത്തെ ഭാവത്തിൽ ശുക്രദിത്യയോഗം രൂപപ്പെടുന്നു. തൽഫലമായി ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ചില കാര്യങ്ങളിൽ കാര്യമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. പ്രണയ ജീവിതത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമായ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. ദീർഘകാല ദാമ്പത്യ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവസാനിക്കാം. കുട്ടികളുണ്ടാകുന്നതിന് സാധ്യത, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കഠിനാധ്വാനം ഫലം കണ്ടേക്കാം. നല്ല ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ സാധ്യത. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നല്ലതായിരിക്കും. ബഹുമാനം വർദ്ധിക്കും.

ചിങ്ങം (Leo):  ഈ രാശിയുടെ രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ ശുക്രദിത്യയോഗം രൂപം കൊള്ളുന്നു. തൽഫലമായി ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് കലയിലും സംഗീതത്തിലും കൂടുതൽ താൽപ്പര്യമുണ്ടാകാം. കുടുംബവുമായുള്ള ബന്ധങ്ങളും മെച്ചപ്പെടാം. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നല്ലതായിരിക്കും. പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ തുറന്നേക്കാം. കോടതി കേസുകളിലും സർക്കാർ-ഭരണ കാര്യങ്ങളിലും വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. സുഹൃത്തുക്കളിൽ നിന്നും കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണ പിന്തുണ.

സസ്പെൻസ് തുടരും; 25 കോടിയുടെ വിജയി മാധ്യമങ്ങളെ കാണില്ലെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

മകരം (Capricorn):  ഈ രാശിക്കാർക്ക് ശുക്ര-സൂര്യ സംയോജനം വളരെ ഗുണകരമാകും. ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യ ഭാവത്തിൽ ശുക്രദിത്യ യോഗം രൂപപ്പെടുന്നു. ഒൻപതാം ഭാവത്തിൽ ഈ രാജയോഗം രൂപപ്പെടുന്നതോടെ ഈ രാശിക്കാർക്ക് പൂർണ്ണ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചേക്കാം. കുടുംബത്തിൽ ശുഭകരമായ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം. കഠിനാധ്വാനം ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിയും, പ്രണയ ജീവിതവും നല്ലതായിരിക്കും. 

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

 

Sukraditya YogaRajayogaShuray GocharShukra GocharSurya Shukra Gochar

