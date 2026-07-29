Shukra Transit In Virgo: ജ്യോതിഷത്തിൽ സമ്പത്ത്, പ്രൗഢി, സ്നേഹം, സുഖസൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഗ്രഹമായാണ് ശുക്രനെ കണക്കാക്കുന്നത്. 2026 ഓഗസ്റ്റ് 1ന് ശുക്രൻ തന്റെ സൗഹൃദ രാശിയായ ചിങ്ങം വിട്ട് കന്നിരാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. ജ്യോതിഷത്തിൽ കന്നിരാശിയെ ശുക്രന്റെ ദുർബല രാശിയായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.
ഒരു ഗ്രഹം അതിന്റെ ദുർബല രാശിയിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം, അതിന്റെ ശുഭഫലങ്ങൾ കുറയുകയും ചില രാശിക്കാരെ ഇത് പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ ചില രാശിക്കാർ സാമ്പത്തിക, മാനസിക, ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടേണ്ട സാഹചര്യവും ഉണ്ടാകും. ഓഗസ്റ്റ് 1ന് ശുക്രന്റെ രാശിമാറ്റത്തിലൂടെ ഏതൊക്കെ രാശിക്കാർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അറിയാം.
മേടം
മേടം രാശിക്കാരുടെ ആറാം ഭാവത്തിൽ ശുക്രൻ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം. മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ശത്രുക്കളെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണ്. അനാവശ്യ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ആർക്കും പണം കടം കൊടുക്കരുത്.
മിഥുനം
മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് കുടുംബത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള സമ്മർദ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. നാലാം ഭാവത്തിൽ ശുക്രൻ ദുർബലനായിരിക്കുന്നത് കുടുംബ ജീവിതത്തിൽ അസ്വസ്ഥതകൾക്ക് കാരണമാകും. മാതാവിന്റെ ആരോഗ്യം കുറയുന്നതിനും കാരണമാകും. വാഹനം, വീട് ഇവ സംബന്ധിച്ച തീരുമാനങ്ങൾക്ക് തടസ്സമുണ്ടാകാം. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ വിവേകത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം.
തുലാം
തുലാം രാശിക്കാരുടെ അധിപനായ ഗ്രഹമാണ് ശുക്രൻ. തുലാം രാശിയിലെ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിലേക്കുള്ള ശുക്രന്റെ സംക്രമണം അനാവശ്യ ചെലവുകൾ ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കും. അനാവശ്യ യാത്രകൾക്കും സാമ്പത്തിക നഷ്ടങ്ങൾക്കും സാധ്യത ഉണ്ടാകും. ബന്ധങ്ങളിൽ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ വർദ്ധിക്കും.
മീനം
മീനം രാശിക്കാർക്ക് ഏഴാം ഭാവത്തിൽ ശുക്രൻ ദുർബലനായാൽ ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികളുണ്ടാകും. പങ്കാളിയുമായി അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും തർക്കങ്ങളും ഉണ്ടാകും. ബിസിനസ് പങ്കാളികളുമായി സുതാര്യത പാലിച്ചില്ലെങ്കിൽ വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ശുക്രന്റെ പ്രതികൂല ഫലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക
- ദിവസവും, പ്രത്യേകിച്ച് വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ, ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് വെളുത്ത മധുരപലഹാരങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുക. കനകധാര സ്തോത്രം ചൊല്ലുക.
- വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ വെളുത്ത വസ്തുക്കൾ ദാനം ചെയ്യുക.
- ഓം ശുക്രായ നമഃ എന്ന മന്ത്രം 108 തവണ ജപിക്കുക.
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