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Shukra Transit Virgo 2026: ശുക്ര സംക്രമണം; ഓ​ഗസ്റ്റ് ഒന്ന് മുതൽ ഈ രാശിക്കാ‍ർ കരുതിയിരിക്കുക

Astrology News: ശുക്രൻ ചിങ്ങം രാശിയിൽ നിന്ന് കന്നി രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് നാല് രാശിക്കാ‍ർക്ക് ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികൾ സൃഷ്ടിക്കും.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 29, 2026, 02:51 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 02:51 PM IST
Shukra Transit Virgo 2026: ശുക്ര സംക്രമണം; ഓ​ഗസ്റ്റ് ഒന്ന് മുതൽ ഈ രാശിക്കാ‍ർ കരുതിയിരിക്കുക
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About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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