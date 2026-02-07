Silver Bracelet Benefits: വെള്ളി വള ധരിച്ചോളൂ... ഭാഗ്യം തെളിയും, ഏത് രാശിക്കാർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം? അറിയാം...

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Benefits Of ilver Bracelet: ലോഹങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനമുണ്ട്. അവ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട്.  അതിനാൽ അവ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തും. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 7, 2026, 12:59 PM IST
  • ലോഹങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ സ്വാധീനമുണ്ട്
  • അവ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട്

ജ്യോതിഷത്തിൽ ലോഹങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഓരോ ലോഹവും ഏതെങ്കിലും ഗ്രഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തെ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുന്നു. സ്വർണ്ണം, വെള്ളി, ചെമ്പ്, പിച്ചള എന്നിവയെല്ലാം ലോഹങ്ങളാണ്. ഇവയിൽ വെള്ളി മനസ്സിന്റെ ഘടകമായ ചന്ദ്രനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

Also Read: മിഥുന രാശിക്കാരുടെ നഷ്ടപ്പെട്ട പണം തിരികെ ലഭിക്കും; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് സമ്മർദ്ദം ഏറും

നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ശാന്തമല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിരന്തരം എന്തെങ്കിലും കാര്യത്തിൽ വിഷമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സമ്മർദ്ദം നിരന്തരം വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് മാനസിക അസ്വസ്ഥതയുടെ ലക്ഷണമാണ്. അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വെള്ളി വള ധരിക്കാം. അത് ജീവിതത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കും. എങ്കിലും അത് ധരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ രാശി അറിയേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചില രാശികളിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഒരു വെള്ളി വള അണിയുന്നതിലൂടെ വലിയ അനുഗ്രഹമാകും. ആ രാശികളെ അറിയാം...

കർക്കടകം (Cancer): വെള്ളി വള ധരിക്കുന്നതിലൂടെ ഗുണം ഉണ്ടാകുന്ന രാശികളിൽ ഒന്നാണ് കർക്കടകം. ഈ രാശിചിഹ്നത്തിന്റെ അധിപൻ ചന്ദ്രനാണ്. അതിനാൽ വെള്ളി വള ധരിക്കുന്നത് ഇവർക്ക് ശുഭകരമായിരിക്കും. ഇത് മനസ്സിന് സ്ഥിരത നൽകുകയും സമ്മർദ്ദം അകറ്റി നിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

Also Read: 18 മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മഹാലക്ഷ്മി രാജയോഗം; ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും!

ഇടവം (Taurus): ഇവർക്കും വെള്ളി വള വളരെ നല്ലതാണ്. ഈ രാശിയുടെ ഭരിണ ഗ്രഹം ശുക്രനാണ്, ഇത് അവർക്ക് ഭൗതിക സുഖങ്ങളും സമൃദ്ധിയും നൽകും. ഈ ആളുകൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ എല്ലാത്തരം സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും. വെള്ളി വള അവരുടെ ഭാഗ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കും.

തുലാം, വൃശ്ചികം

ഈ രാശികളിൽ ജനിച്ചവർക്കും വെള്ളി വള ധരിക്കുന്നത് വളരെ ശുഭകരമാണ്. ഇത് ധരിക്കുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം നൽകും. വിവാഹിതർ സന്തോഷകരമായ ദാമ്പത്യ ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നു. ഇത് സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും മനസ്സമാധാനം നൽകുകയും ചെയ്യും.

നേട്ടങ്ങൾ (Benefits): 

വെള്ളി വള ധരിക്കുന്നത് സമ്മർദ്ദം എന്നെന്നേക്കുമായി കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കും.

ഇത് മാനസിക സമാധാനവും സംതൃപ്തിയും നൽകും.

കരിയറിലോ ബിസിനസ്സിലോ ഉള്ള ഏത് പ്രശ്‌നങ്ങളും ഈ വളയുടെ സ്വാധീനത്താൽ ലഘൂകരിക്കും.

ഇത് ധരിക്കുന്നത് ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ സമ്പത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും.

എപ്പോൾ, എങ്ങനെ ഇത് ധരിക്കണം (When and How to Wear)

തിങ്കൾ, വെള്ളി ദിവസമാണ് വള ധരിക്കുന്നതിന് ശുഭകരമായത്. തിങ്കളാഴ്ച ശിവന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. വെള്ളി ശുക്രനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അതിനാൽ വെള്ളിയാഴ്ച ഇത് ധരിക്കുന്നതും ഏറ്റവും നല്ലതാണ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Silver BraceletSilver Bracelet BenefitsAstrologyZodiac signslucky zodiacs

