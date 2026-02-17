English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Astrology & Religion
  • Surya Grahan 2026: സൂര്യഗ്രഹണം: ജ്യോതിഷ പ്രകാരം സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത് ഗർഭിണികൾ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക

Surya Grahan 2026: സൂര്യഗ്രഹണം: ജ്യോതിഷ പ്രകാരം സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത് ഗർഭിണികൾ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക

Surya Grahan 2026: വർഷത്തിലെ ആദ്യ സൂര്യഗ്രഹണം ഇന്ന് സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്.  അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ സമയത്ത് ഗർഭിണികൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നറിയാം...

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 17, 2026, 01:34 PM IST
  • വർഷത്തിലെ ആദ്യ സൂര്യഗ്രഹണം ഇന്ന് സംഭവിക്കാൻ പോകുകയാണ്
  • ഈ സമയത്ത് ഗർഭിണികൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നറിയാം

Surya Grahan 2026: സൂര്യഗ്രഹണം: ജ്യോതിഷ പ്രകാരം സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത് ഗർഭിണികൾ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക

Solar Eclipse 2026 Precautions During Pregnancy: ഹിന്ദുവിശ്വാസമനുസരിച്ച് സൂര്യഗ്രഹണത്തെ വിശേഷമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. സൂര്യഗ്രഹണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തെ ഒരു നെഗറ്റീവ് എനർജി സ്വാധീനിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം.  അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ സമയത്ത് ശുഭകരമായ ഒരു പരിപാടികളും ചെയ്യില്ല.  എന്തിനേറെ ഈ സമയത്ത്  ക്ഷേത്രങ്ങളിലും നട അടഞ്ഞിരിക്കും.  ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഈ ഗ്രഹണ സമയത്ത് ഗർഭിണികൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഈ ഗ്രഹണം ശനിയുടെ രാശിയായ കുംഭത്തിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഈ സമയത്ത് ഗർഭിണികൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം അറിയാം... 

വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങരുത് 

Surya Grahan 2026: ജ്യോതിഷമനുസരിച്ച് സൂര്യഗ്രഹണത്തിന്റെ സൂതക കാലഘട്ടം ഗ്രഹണത്തിന് ഏകദേശം 12 മണിക്കൂർ മുൻപാണ് ആരംഭിക്കുന്നത്.  ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഗ്രഹണത്തിന് മുന്നേയുള്ള അശുഭകരമായ സമയമാണ് ഈ സൂതക കാലഘട്ടം എന്നത്. ഈ സമയത്ത് പുറത്തിറങ്ങുന്നത് ഗ്രഹണത്തിന്റെ നെഗറ്റീവ് എനർജി ഇവരിൽ നേരിട്ട് ബാധിക്കുമെന്നും അത് ഗർഭഛിദ്രത്തിന് തന്നെ കാരണമായേക്കും എന്നാണ്.  

കത്തി, കത്രിക, സൂചി തുടങ്ങിയ മൂർച്ചയുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കരുത് (Do not use sharp objects like knives, scissors, or needles)

Surya Grahan 2026: സൂതക സമയത്തും ഗ്രഹണ സമയത്തും ഗർഭിണികൾ കത്തി, കത്രിക, സൂചി തുടങ്ങിയ മൂർച്ചയുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കണം. ഇവ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. 

ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത് (Do not do these things)

Surya Grahan 2026: ഗ്രഹണ സമയത്ത് മുടിയും നഖവും മുറിക്കുന്നതിലും വിലക്കുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഗ്രഹണത്തിന് മുമ്പോ ശേഷമോ മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ.

സൂര്യരശ്മികൾ ഒഴിവാക്കുക (Avoid the Sun's Rays)

Surya Grahan 2026:  സൂര്യഗ്രഹണ സമയത്ത് വീടിന്റെ ജനലുകളും വാതിലുകളും അടച്ചിടുന്നത് നല്ലതാണ്.  കാരണം ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകൾ ഗ്രഹണത്തിന്റെ നിഴലിൽ നിന്ന് മാറിനിൽക്കുന്നത് ആവശ്യമാണ്. ഇതിന്റെ നിഴൽ പോലും ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം.

ഗർഭിണികൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം (Pregnant women should do these things)

Surya Grahan 2026: ഈ ദിവസം ഗർഭിണികൾക്ക് വയറിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പുരട്ടാം. ഇതിലൂടെ ഗർഭം സുരക്ഷിതമായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്.  ഒപ്പം ഗ്രഹണ സമയത്ത് ധ്യാനം, പ്രാർത്ഥന, മന്ത്ര ജപം  എന്നിവ ചെയ്യുന്നതും വളരെ ശുഭകരമാണ്. ഇത് ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം, സമൃദ്ധി, സമാധാനം എന്നിവ കൊണ്ടുവരും.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Surya Grahan 2026solar eclipse 2026Surya Grahan TimingSolar Eclipse 2026 Precautions During Pregnancypregnant Women Should Take These Precautions

