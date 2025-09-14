English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Sreekrishna Jayanthi 2025: ഭക്തിയുടെ നിറവിൽ ഇന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി, സംസ്ഥാനത്ത് വിപുലമായ ആഘോഷം

Sreekrishna Jayanthi Celebrations: ​ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ വലിയ ആഘോഷങ്ങളാണ് ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 14, 2025, 08:24 AM IST
  • അഷ്ടമി രോഹിണി ചടങ്ങുകൾ പുലർച്ചെ തുടങ്ങി
  • ഘോഷയാത്രകളും നാടൻ കലകളും കോർത്തിണക്കിയാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ ആഘോഷങ്ങൾ

Sreekrishna Jayanthi 2025: ഭക്തിയുടെ നിറവിൽ ഇന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി, സംസ്ഥാനത്ത് വിപുലമായ ആഘോഷം

തൃശൂർ: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കും. ​ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ അഷ്ടമി രോഹിണി മഹോത്സവം ആരംഭിച്ചു. ക്ഷേത്രത്തിൽ വലിയ ആഘോഷമാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഘോഷയാത്രയും നാടൻ കലകളും കോർത്തിണക്കിയാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ ആഘോഷങ്ങൾ.

അഷ്ടമി രോഹിണി ദിനത്തിൽ ​ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ വലിയ ഭക്തജനത്തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുമെന്നതിനാൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തുന്ന എല്ലാ ഭക്തർക്കും ദർശനത്തിന് അവസരം ഒരുക്കാൻ സാധ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ദേവസ്വം ചെയർമാൻ പറഞ്ഞു. അഷ്ടമി രോഹിണി ചടങ്ങുകൾ പുലർച്ചെ തുടങ്ങി.

ALSO READ: ഭക്തിയുടെ നിറവിൽ കൃഷ്ണജന്മാഷ്ടമി; തിയതി, സമയം, പൂജാ വിധികൾ എന്നിവ അറിയാം

​ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ ഇന്ന് 200ലേറെ വിവാഹങ്ങളാണ് നടക്കുക. ഇന്ന് സ്പെഷ്യൽ, വിഐപി ദർശനങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകും. ആറന്മുള പാർഥസാരഥി ക്ഷേത്രത്തിലും വിപുലമായ ആഘോഷങ്ങൾ അഷ്ടമി രോഹിണി ദിനത്തിന്റെ ഭാ​ഗമായി ഉണ്ടാകും. രാവിലെ പത്തരയ്ക്ക് ദേവസ്വം മന്ത്രി വിഎൻ വാസവൻ സമൂഹസദ്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.

