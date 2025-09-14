Sreekrishna Jayanthi 2025: ഭക്തിയുടെ നിറവിൽ ഇന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി, സംസ്ഥാനത്ത് വിപുലമായ ആഘോഷം

തൃശൂർ: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തി ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കും. ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ അഷ്ടമി രോഹിണി മഹോത്സവം ആരംഭിച്ചു. ക്ഷേത്രത്തിൽ വലിയ ആഘോഷമാണ് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഘോഷയാത്രയും നാടൻ കലകളും കോർത്തിണക്കിയാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ ആഘോഷങ്ങൾ.
അഷ്ടമി രോഹിണി ദിനത്തിൽ ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ വലിയ ഭക്തജനത്തിരക്ക് അനുഭവപ്പെടുമെന്നതിനാൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തുന്ന എല്ലാ ഭക്തർക്കും ദർശനത്തിന് അവസരം ഒരുക്കാൻ സാധ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ദേവസ്വം ചെയർമാൻ പറഞ്ഞു. അഷ്ടമി രോഹിണി ചടങ്ങുകൾ പുലർച്ചെ തുടങ്ങി.
ALSO READ: ഭക്തിയുടെ നിറവിൽ കൃഷ്ണജന്മാഷ്ടമി; തിയതി, സമയം, പൂജാ വിധികൾ എന്നിവ അറിയാം
ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ ഇന്ന് 200ലേറെ വിവാഹങ്ങളാണ് നടക്കുക. ഇന്ന് സ്പെഷ്യൽ, വിഐപി ദർശനങ്ങൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഉണ്ടാകും. ആറന്മുള പാർഥസാരഥി ക്ഷേത്രത്തിലും വിപുലമായ ആഘോഷങ്ങൾ അഷ്ടമി രോഹിണി ദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഉണ്ടാകും. രാവിലെ പത്തരയ്ക്ക് ദേവസ്വം മന്ത്രി വിഎൻ വാസവൻ സമൂഹസദ്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.