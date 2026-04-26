Ruchak Rajyog 2026: മെയ് ആദ്യം രുചക രാജയോ​ഗം; ആത്മവിശ്വാസം കൂടും, ജോലിയിൽ ഇനി ഉയർച്ചയുടെ കാലം!

ചൊവ്വ മേടം രാശിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് ജ്യോതിഷത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ​ഗ്രഹമാറ്റമായാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 26, 2026, 02:18 PM IST
  • മേടം രാശിയുടെ അധിപനാണ് ചൊവ്വ.
  • രുചക രാജയോ​ഗം രൂപപ്പെടുന്നതോടെ ഇവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും.

മെയ് 2നാണ് ചൊവ്വയുടെ രാശിമാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത്. അന്നേദിവസം രുചക രാജയോ​ഗം രൂപപ്പെടുകയാണ്. ഇത് വിവിധ രാശികൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ സൗഭാ​ഗ്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. 

ചൊവ്വ സ്വന്തം രാശിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉയർന്ന രാശിയിൽ ശക്തമായ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് രുചക രാജയോ​ഗം രൂപപ്പെടുന്നത്. ഈ രാജയോ​ഗം മൂന്ന് രാശികൾക്കാണ് ​ഗുണം ചെയ്യുന്നത്. ഇവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ച കൈവരിക്കാനാകും. ഏതൊക്കെയാണ് ആ രാശികളെന്ന് നോക്കാം...

മേടം - മേടം രാശിയുടെ അധിപനാണ് ചൊവ്വ. രുചക രാജയോ​ഗം രൂപപ്പെടുന്നതോടെ ഇവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. ജോലിയിലും ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. തൊഴിൽപരമായ നല്ല അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സമയം അനുകൂലമായിരിക്കും. ആരോ​ഗ്യം മെച്ചപ്പെടും. 

മിഥുനം - മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ചൊവ്വയുടെ സംക്രമണം ഗുണം ചെയ്യും. പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള പുതിയ അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തും. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭം നേടാൻ സാധിക്കും. സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ അനുകൂലമായ വിധിയുണ്ടാകും. ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂല വാർത്തകൾ തേടിവരും. സമൂഹത്തിൽ അം​ഗീകാരം ലഭിക്കും. 

വൃശ്ചികം - ജോലിസ്ഥലത്ത് അം​ഗീകാരങ്ങൾ തേടിയെത്തും. നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ അനുകൂല വിധിയുണ്ടാകും. എതിരാളികളെ കീഴടക്കാൻ സാധിക്കും. സാമൂഹിക പ്രതിച്ഛായ മെച്ചപ്പെടും.

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

