മെയ് 2നാണ് ചൊവ്വയുടെ രാശിമാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത്. അന്നേദിവസം രുചക രാജയോഗം രൂപപ്പെടുകയാണ്. ഇത് വിവിധ രാശികൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും.
ചൊവ്വ സ്വന്തം രാശിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉയർന്ന രാശിയിൽ ശക്തമായ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴാണ് രുചക രാജയോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്. ഈ രാജയോഗം മൂന്ന് രാശികൾക്കാണ് ഗുണം ചെയ്യുന്നത്. ഇവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ച കൈവരിക്കാനാകും. ഏതൊക്കെയാണ് ആ രാശികളെന്ന് നോക്കാം...
മേടം - മേടം രാശിയുടെ അധിപനാണ് ചൊവ്വ. രുചക രാജയോഗം രൂപപ്പെടുന്നതോടെ ഇവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. ജോലിയിലും ഉയർച്ചയുണ്ടാകും. തൊഴിൽപരമായ നല്ല അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തും. സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സമയം അനുകൂലമായിരിക്കും. ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടും.
മിഥുനം - മിഥുനം രാശിക്കാർക്ക് ചൊവ്വയുടെ സംക്രമണം ഗുണം ചെയ്യും. പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള പുതിയ അവസരങ്ങൾ തേടിയെത്തും. നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭം നേടാൻ സാധിക്കും. സ്വത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ അനുകൂലമായ വിധിയുണ്ടാകും. ജോലി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അനുകൂല വാർത്തകൾ തേടിവരും. സമൂഹത്തിൽ അംഗീകാരം ലഭിക്കും.
വൃശ്ചികം - ജോലിസ്ഥലത്ത് അംഗീകാരങ്ങൾ തേടിയെത്തും. നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ അനുകൂല വിധിയുണ്ടാകും. എതിരാളികളെ കീഴടക്കാൻ സാധിക്കും. സാമൂഹിക പ്രതിച്ഛായ മെച്ചപ്പെടും.
