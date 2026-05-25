/Nautapa 2026: എന്താണ് നൗതപ? ജ്യോതിഷത്തിൽ ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യമെന്ത്?

Sun Rohini Nakshatra Parivarthan: സൂര്യൻ ചന്ദ്രന്റെ നക്ഷത്രമായ രോഹിണിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതോടെ ഭൂമിയിൽ ചൂട് വർധിക്കുന്നു.
ജ്യോതിഷ പ്രകാരം, ഇന്ന് നൗതപം ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ജ്യോതിഷ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് സൂര്യൻ രോഹിണി നക്ഷത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതോടെയാണ് നൗതപം ആരംഭിക്കുന്നത്. മെയ് 25 മുതൽ ജൂൺ രണ്ട് വരെയാണ് ഈ വർഷത്തെ നൗതപം ആചരിക്കുന്നത്. ഇത് വളരെ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് ആചരിക്കുന്നത്. സൂര്യൻ ചന്ദ്രന്റെ നക്ഷത്രമായ രോഹിണിയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതോടെ ഭൂമിയിൽ ചൂട് വർധിക്കുന്നു. ഈ കാലത്തെയാണ് നൗതപം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.
നൗതപ 2026: അർത്ഥവും പ്രാധാന്യവും
സൂര്യൻ രോഹിണി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിനെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന, കഠിനമായ ചൂടുകൂടിയ 9 ദിവസങ്ങളെയാണ് പരമ്പരാഗതമായി 'നൗതപ' എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. 2026-ൽ മെയ് 25 മുതൽ ജൂൺ 2 വരെയാണ് നൗതപ കാലയളവ്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനങ്ങൾ കൊണ്ടും ജ്യോതിഷപരമായ പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ടും ഈ ദിവസങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്.
തീയതികളും സമയദൈർഘ്യവും
ആരംഭം: മെയ് 25, 2026
അവസാനം: ജൂൺ 2, 2026
ആകെ ദിവസങ്ങൾ: 9 ദിവസം
വിശ്വാസങ്ങളും പ്രാധാന്യവും
ജ്യോതിഷപരമായ പ്രാധാന്യം: വേദജ്യോതിഷ പ്രകാരം, ഭൂമിയിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചൂട് പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന സ്ഥാനത്തായിരിക്കും ഈ സമയത്ത് സൂര്യൻ. രോഹിണി നക്ഷത്രത്തിന്റെ അധിപൻ ചന്ദ്രനാണ്. സൂര്യൻ രോഹിണി നക്ഷത്രത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ ചൂടിന്റെ തീവ്രത വർദ്ധിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം.
കാലാവസ്ഥയും കാലവർഷവും: നൗതപ കാലയളവിൽ ചൂട് എത്രത്തോളം കൂടുന്നുവോ, അത്രത്തോളം മികച്ച മഴ വരാനിരിക്കുന്ന മൺസൂൺ കാലത്ത് ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഇന്ത്യൻ നാടോടിവിജ്ഞാനം പറയുന്നത്. ഭൂമി എത്രത്തോളം ചൂടാകുന്നുവോ, അത്രത്തോളം മികച്ച മഴ ലഭിക്കും എന്നൊരു ചൊല്ല് തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു.
ശാസ്ത്രീയ വശം: ശാസ്ത്രീയമായി നോക്കിയാൽ, വേനൽക്കാലത്തെ ഏറ്റവും ചൂടുകൂടിയ ഘട്ടമാണിത്. കരഭാഗം അമിതമായി ചൂടുപിടിക്കുന്നത് വായുമണ്ഡലത്തിൽ ന്യൂനമർദ്ദം രൂപപ്പെടാൻ കാരണമാകുന്നു. ഇത് സമുദ്രത്തിൽ നിന്നുള്ള ഈർപ്പമുള്ള കാറ്റിനെ കരയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുകയും, മൺസൂൺ മഴയുടെ വരവിന് വഴിതെളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
പരമ്പരാഗത ആചാരങ്ങൾ
ദാനധർമ്മങ്ങൾ: കടുത്ത ചൂടിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് ആശ്വാസം പകരാൻ കുടിവെള്ളം, സംഭാരം, നേർത്ത കോട്ടൺ വസ്ത്രങ്ങൾ, കുടകൾ, വിശറികൾ തുടങ്ങിയവ ആളുകൾ ദാനം ചെയ്യുന്നു.
ആരാധന: ആരോഗ്യവും ഐശ്വര്യവും കൈവരുന്നതിനായി, ആളുകൾ അതിരാവിലെ സൂര്യഭഗവാന് 'അർഘ്യം' (വിശുദ്ധ ജലം) അർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട്.
