/Vrishabha Sankranti 2026: സൂര്യൻ ഇടവം രാശിയിലേക്ക്; ഇടവ സംക്രാന്തി ഈ രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുത്തും വലിയ മാറ്റങ്ങൾ

Lucky Zodiac Signs: ഇടവ സംക്രാന്തി ചില രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ തൊഴിൽമേഖലയിലും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിക്കും.
മെയ് 14-ന് സൂര്യൻ ഇടവം രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതോടെ ജ്യോതിഷത്തിൽ 'ഇടവ സംക്രാന്തി' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ സുപ്രധാന മാറ്റത്തിന് തുടക്കമാകും. ഇത് 12 രാശിക്കാരുടെയും ജീവിതത്തിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് തൊഴിൽമേഖലയിലും സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വഴിതെളിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഊർജ്ജ നിലകളിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഈ മാറ്റങ്ങൾ വ്യക്തിജീവിതത്തിലും വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തും.
ഇടവ സംക്രാന്തി: പൂജാ സമയം
മെയ് 14ന് രാവിലെ ഇന്ത്യൻ സമയം 11:30-ന് ആണ് ഈ പുണ്യസമയം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഈ ദിവസം വിശ്വാസികൾ ക്ഷേത്രദർശനം നടത്തുന്നതും പ്രത്യേക പൂജകളിൽ പങ്കുചേരുന്നതും പതിവാണ്. കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ ക്ഷേത്രങ്ങളിലെല്ലാം ഈ സമയത്ത് വിശേഷാൽ പ്രാർത്ഥനകളും പൂജാകർമങ്ങളും നടക്കും. ഓരോരുത്തരുടെയും ജന്മനക്ഷത്രത്തിന് അനുസരിച്ച് ഫലങ്ങൾ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും.
ഇടവ സംക്രാന്തി: ആചാരങ്ങൾ
ഈ പുണ്യവേളയിൽ ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അത്യുത്തമമാണെന്നാണ് ജ്യോതിഷ പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. പാവപ്പെട്ടവർക്ക് വസ്ത്രങ്ങളും കുടിവെള്ളവും നൽകുന്നത് പുണ്യം നൽകുന്ന ഒന്നാണ്. അടുത്ത ഒരു മാസം സൂര്യൻ ഇടവം രാശിയിൽ തുടരുന്നതിനാൽ ഈ കാലയളവ് ചില രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്ഥിരത കൈവരിക്കാനും ഭാവിയിലേക്കുള്ള ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി ശക്തമായ അടിത്തറ പാകാനും അനുയോജ്യമായ സമയമാണ്.
