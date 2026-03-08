English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Astrology & Religion
  • Trigrahi Yoga: മാർച്ചിലെ ത്രിഗ്രഹി യോഗം ഈ രാശിക്കാർക്ക് നൽകും സുവർണ്ണ നേട്ടങ്ങൾ, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Trigrahi Yoga: മാർച്ചിലെ ത്രിഗ്രഹി യോഗം ഈ രാശിക്കാർക്ക് നൽകും സുവർണ്ണ നേട്ടങ്ങൾ, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Surya Shukra Shani Yuti: നിലവിൽ സൂര്യൻ കുംഭത്തിലാണ്. മാർച്ച് 15 ന് അത് അതിന്റെ രാശി മാറ്റി മീനത്തിൽ പ്രവേശിക്കും.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 8, 2026, 08:01 PM IST
  • ജ്യോതിഷമനുസരിച്ച് ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജാവായ സൂര്യൻ ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിനുശേഷം അതിന്റെ രാശി മാറ്റും
  • ഇത് 12 രാശിക്കാരുടെയും ജീവിതത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഫലങ്ങൾ നൽകും

Read Also

  1. Dhana Yoga: ശനി ശുക്ര ധനയോഗം; ഈ രാശിക്കാരുടെ തലയിലെഴുത്ത് മാറ്റും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Trending Photos

Jupiter Transit 2026: മാർച്ച് 11ന് ശേഷം രാജയോ​​ഗം, അളവറ്റ സമ്പത്ത്; വ്യാഴത്തിന്റെ ചലനത്തിലൂടെ ഭാ​ഗ്യം ഈ രാശിക്കാർക്ക്
6
Jupiter Transit 2026
Jupiter Transit 2026: മാർച്ച് 11ന് ശേഷം രാജയോ​​ഗം, അളവറ്റ സമ്പത്ത്; വ്യാഴത്തിന്റെ ചലനത്തിലൂടെ ഭാ​ഗ്യം ഈ രാശിക്കാർക്ക്
Kerala KR-745 Lottery Result: ഇന്ന് കോടിപതിയായത് നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Lottery
Kerala KR-745 Lottery Result: ഇന്ന് കോടിപതിയായത് നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Ketu Transit 2026: മകം നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് കേതു; ഇവർക്കിനി തൊഴിലിലും സമ്പത്തിലും വൻ മുന്നേറ്റം, ഭാ​ഗ്യം കടാക്ഷിക്കും..!
8
Ketu Transit
Ketu Transit 2026: മകം നക്ഷത്രത്തിലേക്ക് കേതു; ഇവർക്കിനി തൊഴിലിലും സമ്പത്തിലും വൻ മുന്നേറ്റം, ഭാ​ഗ്യം കടാക്ഷിക്കും..!
Mercury Transit 2026: 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മാറ്റം; സമ്പത്തും കരിയറും പിടിതരാതെ മുന്നേറും, ബുധന്റെ നക്ഷത്രമാറ്റത്തിലൂടെ ഭാ​ഗ്യം ഇവർക്ക്
7
Mercury Transit 2026
Mercury Transit 2026: 48 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മാറ്റം; സമ്പത്തും കരിയറും പിടിതരാതെ മുന്നേറും, ബുധന്റെ നക്ഷത്രമാറ്റത്തിലൂടെ ഭാ​ഗ്യം ഇവർക്ക്
Trigrahi Yoga: മാർച്ചിലെ ത്രിഗ്രഹി യോഗം ഈ രാശിക്കാർക്ക് നൽകും സുവർണ്ണ നേട്ടങ്ങൾ, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Trigrahi Yoga 2026: ജ്യോതിഷമനുസരിച്ച്, ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജാവായ സൂര്യൻ ഒരു നിശ്ചിത കാലയളവിനുശേഷം അതിന്റെ രാശി മാറ്റും, ഇത് 12 രാശിക്കാരുടെയും ജീവിതത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഫലങ്ങൾ നൽകും. സൂര്യനെ ആത്മാവ്, പിതാവ്, ആരോഗ്യം, ബഹുമാനം, ഉയർന്ന സ്ഥാനം, ഭരണപരമായ കഴിവ് എന്നിവയുടെ ഘടകമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: ഇന്ത്യ ലോകകപ്പ് നേടിയാൽ എത്ര കോടി ലഭിക്കും? അറിയാം...

അതിനാൽ സൂര്യന്റെ സ്ഥാനമാറ്റത്തിന്റെ സ്വാധീനം ഈ മേഖലകളിൽ അനുഭവപ്പെടും. നിലവിൽ സൂര്യൻ അതിന്റെ ശത്രു രാശിയായ കുംഭത്തിലാണ്. മാർച്ച് 15 ന് അത് അതിന്റെ രാശിചിഹ്നം മാറ്റി സുഹൃത്തായ വ്യാഴത്തിന്റെ രാശിയായ മീനത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. അവിടെ, ശുക്രനും ശനിയും മുന്നേയുണ്ടാകും അതിലൂടെ ത്രിഗ്രഹി യോഗയും  ശുക്രദിത്യ രാജയോഗവും രൂപപ്പെടും. സൂര്യൻ ത്രിഗ്രഹി യോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം ഈ മൂന്ന് രാശികളിൽ ജനിച്ചവർക്ക് പ്രത്യേക നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. ആ ഭാഗ്യ രാശികളെ അറിയാം...

മാർച്ച് 15 ന് പുലർച്ചെ 1:08 ന് സൂര്യൻ തന്റെ സൗഹൃദ രാശിയായ മീനത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. അവിടെ 2026 ഏപ്രിൽ 14 വരെ തുടരും. ഈ സമയത്ത് സൂര്യൻ ശുക്രനും ശനിയുമായി സംയോജിച്ച് ത്രിഗ്രഹി യോഗമുണ്ടാക്കും. മൂന്ന് ഗ്രഹങ്ങൾ ഒരേ രാശിയിലോ ഭാവത്തിലോ ഒരേസമയം വരുമ്പോഴാണ് ത്രിഗ്രഹി യോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്.  ഇതിലൂടെ ശുഭകരവും അശുഭകരവുമായ ഫലങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജാതകത്തിൽ സൂര്യൻ നല്ല സ്ഥാനത്ത് എത്തിയാൽ അവർക്ക് സമൂഹത്തിൽ ബഹുമാനവും ആദരവും ലഭിക്കുകയും നല്ല ആരോഗ്യം നിലനിർത്തുകയും ഊർജ്ജസ്വലതയോടെ തുടരുകയും ചെയ്യും. അവരുടെ പ്രശസ്തിയും സ്വാധീനവും ഉയരും.

Also Read: ശനി-ചൊവ്വ സംഗമം ഈ രാശിക്കാർക്ക് നൽകും ബമ്പർ ജാക്ക്പോട്ട്

മിഥുനം (Gemini):  ത്രിഗ്രഹി യോഗം ഇവർക്ക് പല തരത്തിൽ പ്രാധാന്യം നൽകും. മൂന്നാം ഭാവാധിപനായ സൂര്യൻ പത്താം ഭാവത്തിൽ സംക്രമിക്കും. ഇവർക്ക് തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം, വളരെക്കാലമായി എന്തെങ്കിലും കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. ജീവിതത്തിൽ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചേക്കാം. ശത്രുക്കളുടെ മേൽ നിങ്ങൾക്ക് വിജയം നേടാൻ കഴിയും. 

കർക്കടകം (Cancer):  ഈ രാശിയിൽ സൂര്യൻ ഒമ്പതാം ഭാവത്തിൽ പ്രവേശിക്കും. സൂര്യൻ, ശുക്രൻ, ശനി എന്നിവരുടെ ത്രിഗ്രഹ സംയോജനം ഇവർക്ക് കാര്യമായ നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഭാഗ്യം അനുകൂലമായി തോന്നിയേക്കാം. അവർക്ക് സമ്പത്ത് ലഭിച്ചേക്കാം. പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ തുറന്നേക്കാം. ഈ കാലഘട്ടം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വളരെ ഗുണം ചെയ്യും. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടാനുള്ള അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ പൂർണ്ണ ഫലം ലഭിച്ചേക്കാം. 

ധനു (Sagittarius): ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ത്രിഗ്രഹി യോഗം പല തരത്തിൽ പ്രാധാന്യമുടക്കും. നാലാം ഭാവത്തിൽ സൂര്യൻ സംക്രമിക്കും. ഭാഗ്യ ഭാവത്തിന്റെ അധിപൻ സൂര്യനായതിനാൽ ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഭാഗ്യം അനുകൂലമായിറിക്ക്മ. ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ത്രിഗ്രഹി യോഗം ചില നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. അവർക്ക് അവരുടെ അമ്മയോടൊപ്പം ഗുണനിലവാരമുള്ള സമയം ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയും. ഭൂമി, വീട് അല്ലെങ്കിൽ വാഹനം വാങ്ങാനുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടാം. ഭൗതിക സുഖങ്ങളുടെ സൂചനകളുണ്ട്.

സൂര്യന്റെ ശുഭകരമായ ഫലങ്ങൾക്കായി ഈ പരിഹാരങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുക.

സൂര്യനിൽ നിന്നും നല്ല ഫലം ലഭിക്കാൻ രാവിലെ കുളിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ചെമ്പ് പാത്രത്തിൽ അല്പം കുങ്കുമം അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദനം, ഒരു ചുവന്ന പുഷ്പം എന്നിവ ചേർത്ത് വെള്ളം സമർപ്പിക്കുക. "ഓം ഹ്രീം സൂര്യായ നമഃ" എന്ന മന്ത്രം 11, 21, അല്ലെങ്കിൽ 108 തവണ ജപിക്കുക.

സൂര്യ ഗ്രഹത്തിന്റെ സ്ഥാനം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്, സൂര്യ ചാലിസ അല്ലെങ്കിൽ ആദിത്യ ഹൃദയ മന്ത്രം ജപിക്കുന്നത് നല്ലത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Trigahi Yoga 2026Surya GocharSurya Sukra Shani yutiRajayogaHoroscope

Trending News