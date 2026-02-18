English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Astrology & Religion
  • Trigrahi Yoga: ശനി ശുക്ര സൂര്യ ത്രിഗ്രഹിയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും കിടിലം നേട്ടങ്ങൾ, അറിയാം...

Trigrahi Yoga: ശനി ശുക്ര സൂര്യ ത്രിഗ്രഹിയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും കിടിലം നേട്ടങ്ങൾ, അറിയാം...

Surya Shani Shukra Yuti trigrahi yog 2026 lucky zodiac signs: മീനത്തിൽ സൂര്യ, ശനി, ശുക്ര സംഗമം സൃഷ്ടിക്കും ത്രിഗ്രഹ യോഗം.  അതിലൂടെ ചില രാശിക്കാർക്ക് ഇനി നേട്ടങ്ങുടെ ചാകര ആയിരിക്കും.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 18, 2026, 01:37 PM IST
  • എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ഇടയ്ക്കിടെയ്ക്ക് സംക്രമണം നടത്തുകയും അതിലൂടെ മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളുമായി അപൂർവമായ സംയോജനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും
  • മാർച്ച് 2 ന് സമ്പത്തിന്റെ ദാതാവായ ശുക്രൻ മീനത്തിലേക്ക് സംക്രമിക്കും
  • മാർച്ച് 15 ന് ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജാവായ സൂര്യനും ഈ രാശിയിലേക്ക് സംക്രമിക്കും

Read Also

  1. Malavya Rajayoga: ശുക്രന്റെ മാളവ്യ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും രാജകീയ നേട്ടങ്ങൾ, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

  2. Surya Guru Yuti: നവപഞ്ചമ യോഗത്താൽ ഇവർക്കിനി വച്ചടി വച്ചടി കയറ്റം; നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Trending Photos

Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർ ജോലിയിൽ അശ്രദ്ധ അരുത്; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം ഏറും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ഇടവ രാശിക്കാർ ജോലിയിൽ അശ്രദ്ധ അരുത്; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം ഏറും; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Gold Rate Kerala Today: രാജ്യാന്തരതലത്തിലെ ചലനങ്ങൾ കാരണം? സംസ്ഥാനത്ത് ഉച്ചയ്ക്കും സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: രാജ്യാന്തരതലത്തിലെ ചലനങ്ങൾ കാരണം? സംസ്ഥാനത്ത് ഉച്ചയ്ക്കും സ്വർണവിലയിൽ ഇടിവ്...
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് പ്രതിസന്ധികൾ ഏറും; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതിയുടെ ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് പ്രതിസന്ധികൾ ഏറും; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതിയുടെ ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും താഴേക്ക്; ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില എത്രയെന്ന് നോക്കാം
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും താഴേക്ക്; ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില എത്രയെന്ന് നോക്കാം
Trigrahi Yoga: ശനി ശുക്ര സൂര്യ ത്രിഗ്രഹിയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും കിടിലം നേട്ടങ്ങൾ, അറിയാം...

Surya Shani Shukra Yuti: വേദ ജ്യോതിഷ പ്രകാരം എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ഇടയ്ക്കിടെയ്ക്ക് സംക്രമണം നടത്തുകയും അതിലൂടെ മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളുമായി അപൂർവമായ സംയോജനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഇതിന്റെ ഫലങ്ങൾ മനുഷ്യജീവിതത്തിലും ലോകത്തിലും അനുഭവപ്പെടും. മാർച്ച് 2 ന് സമ്പത്തിന്റെ ദാതാവായ ശുക്രൻ മീനത്തിലേക്ക് സംക്രമിക്കും.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് പ്രതിസന്ധികൾ ഏറും; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതിയുടെ ദിനം

മാർച്ച് 15 ന് ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജാവായ സൂര്യനും ഈ രാശിയിലേക്ക് സംക്രമിക്കും. കർമ്മദാതാവായ ശനി ഇതിനകം മീനത്തിലുണ്ട്. തൽഫലമായി മീനത്തിൽ ശനി, സൂര്യൻ, ശുക്രൻ എന്നിവരുടെ അപൂർവ സംയോജനം രൂപം കൊള്ളും. ഈ സംയോജനം ഏതൊക്കെ രാശിക്കാരെയാണ് അനുകൂലമായി ബാധിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം...

സൂര്യ-ശനി-ശുക്ര ത്രിഗ്രഹ സംയോജനം ഈ രാശിക്കാർക്ക് ശുഭകരമായിരിക്കും

വേദ ജ്യോതിഷ പ്രകാരം സൂര്യൻ, ശനി, ശുക്രൻ എന്നിവരുടെ ത്രിഗ്രഹ സംയോജനം ഇടവം, ചിങ്ങം, മകരം, കുംഭം, ധനു, മീനം എന്നീ രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. ഈ സമയം ഇവരുടെ ജോലിയിലും ബിസിനസിലും പെട്ടെന്നുള്ള പുരോഗതി അനുഭവപ്പെടാം. സമ്പാദ്യം, നിക്ഷേപം, സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം എന്നിവ ഈ സമയത്ത് അനുകൂലമാണ്, വരുമാനം വർദ്ധിച്ചേക്കാം, ഈ കാലയളവിൽ ദാമ്പത്യ ജീവിതവും കുടുംബ ബന്ധങ്ങളും കൂടുതൽ യോജിപ്പുള്ളതായിരിക്കും. രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തും യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത. ഈ സമയത്ത് കിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ പണം തിരികെ ലഭിക്കാനും സാധ്യത. ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ജോലിസ്ഥലത്ത് പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. ബിസിനസുകാർക്കും കാര്യമായ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം.

Also Read: ഹോളിക്ക് മുൻപ് കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർക്ക് ബമ്പറടിക്കുമോ? DA വർധനവ് പ്രഖ്യാപിക്കുമോ?

ത്രിഗ്രഹി യോഗം ഈ രാശിക്കാർക്ക് പ്രതികൂലമായിരിക്കാം (Trigrahi Yoga may be negative for these zodiac signs)

വേദ കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് മേടം, മിഥുനം, കർക്കടകം, കന്നി, വൃശ്ചികം, തുലാം എന്നീ രാശിക്കാർക്ക് ഈ കാലഘട്ടം പ്രതികൂലമായിക്കും. ഈ സമയത്ത് അനാവശ്യ ചെലവുകളും മാനസിക സമ്മർദ്ദവും ഉണ്ടാകാം. ചില വിഷയങ്ങളിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി പിരിമുറുക്കവും ഉണ്ടാകാം. ഇണയുമായുള്ള ബന്ധം വഷളായേക്കാം. ബിസിനസുകാർക്ക് ബിസിനസ്സിൽ മന്ദത, ജോലിയുള്ളവർക്ക് ജോലിസ്ഥലത്ത് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്നിവയുണ്ടാകും.

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Trigrahi YogaShurya Shani Shukra YutiAstrologylucky zodiacsSurya Gochar In Meenam

Trending News