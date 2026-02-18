Trigrahi Yoga: ശനി ശുക്ര സൂര്യ ത്രിഗ്രഹിയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും കിടിലം നേട്ടങ്ങൾ, അറിയാം...

Surya Shani Shukra Yuti: വേദ ജ്യോതിഷ പ്രകാരം എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും ഇടയ്ക്കിടെയ്ക്ക് സംക്രമണം നടത്തുകയും അതിലൂടെ മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളുമായി അപൂർവമായ സംയോജനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, ഇതിന്റെ ഫലങ്ങൾ മനുഷ്യജീവിതത്തിലും ലോകത്തിലും അനുഭവപ്പെടും. മാർച്ച് 2 ന് സമ്പത്തിന്റെ ദാതാവായ ശുക്രൻ മീനത്തിലേക്ക് സംക്രമിക്കും.
മാർച്ച് 15 ന് ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജാവായ സൂര്യനും ഈ രാശിയിലേക്ക് സംക്രമിക്കും. കർമ്മദാതാവായ ശനി ഇതിനകം മീനത്തിലുണ്ട്. തൽഫലമായി മീനത്തിൽ ശനി, സൂര്യൻ, ശുക്രൻ എന്നിവരുടെ അപൂർവ സംയോജനം രൂപം കൊള്ളും. ഈ സംയോജനം ഏതൊക്കെ രാശിക്കാരെയാണ് അനുകൂലമായി ബാധിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം...
സൂര്യ-ശനി-ശുക്ര ത്രിഗ്രഹ സംയോജനം ഈ രാശിക്കാർക്ക് ശുഭകരമായിരിക്കും
വേദ ജ്യോതിഷ പ്രകാരം സൂര്യൻ, ശനി, ശുക്രൻ എന്നിവരുടെ ത്രിഗ്രഹ സംയോജനം ഇടവം, ചിങ്ങം, മകരം, കുംഭം, ധനു, മീനം എന്നീ രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. ഈ സമയം ഇവരുടെ ജോലിയിലും ബിസിനസിലും പെട്ടെന്നുള്ള പുരോഗതി അനുഭവപ്പെടാം. സമ്പാദ്യം, നിക്ഷേപം, സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണം എന്നിവ ഈ സമയത്ത് അനുകൂലമാണ്, വരുമാനം വർദ്ധിച്ചേക്കാം, ഈ കാലയളവിൽ ദാമ്പത്യ ജീവിതവും കുടുംബ ബന്ധങ്ങളും കൂടുതൽ യോജിപ്പുള്ളതായിരിക്കും. രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തും യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത. ഈ സമയത്ത് കിട്ടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ പണം തിരികെ ലഭിക്കാനും സാധ്യത. ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് ജോലിസ്ഥലത്ത് പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. ബിസിനസുകാർക്കും കാര്യമായ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം.
ത്രിഗ്രഹി യോഗം ഈ രാശിക്കാർക്ക് പ്രതികൂലമായിരിക്കാം (Trigrahi Yoga may be negative for these zodiac signs)
വേദ കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് മേടം, മിഥുനം, കർക്കടകം, കന്നി, വൃശ്ചികം, തുലാം എന്നീ രാശിക്കാർക്ക് ഈ കാലഘട്ടം പ്രതികൂലമായിക്കും. ഈ സമയത്ത് അനാവശ്യ ചെലവുകളും മാനസിക സമ്മർദ്ദവും ഉണ്ടാകാം. ചില വിഷയങ്ങളിൽ കുടുംബാംഗങ്ങളുമായി പിരിമുറുക്കവും ഉണ്ടാകാം. ഇണയുമായുള്ള ബന്ധം വഷളായേക്കാം. ബിസിനസുകാർക്ക് ബിസിനസ്സിൽ മന്ദത, ജോലിയുള്ളവർക്ക് ജോലിസ്ഥലത്ത് ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്നിവയുണ്ടാകും.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
