Vastu Tips Fore Fridge: കൈയ്യിൽ പണം നിൽക്കുന്നില്ലേ? ഫ്രിഡ്ജിന്റെ സ്ഥാനം കൃത്യമല്ലെങ്കിലും പണി കിട്ടാം! വാസ്തു പ്രകാരം ശരിയായ ദിശ ഏത്?

അടുക്കളയിൽ ഫ്രിഡ്ജ് വയ്ക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്ഥാനവും മറ്റും ശരിയായ ദിശയിലാണോ എന്നെല്ലാം നോക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. വീട്ടിലെ സമ്പത്തിലും ഐശ്വര്യത്തിലും ഇത് പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്നുണ്ട്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 6, 2026, 02:43 PM IST
വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് മിക്കവരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വീട് പണിയുമ്പോഴും ആ വീട്ടിൽ ഓരോ സാധനങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുമ്പോഴുമെല്ലാം പലപ്പോഴും നമ്മൾ വാസ്തു നോക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ ചിലർക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് വലിയ അറിവോ താൽപര്യമോ ഉണ്ടാകില്ല. വീട്ടിൽ വയ്ക്കുന്ന ഓരോ ചെറിയ കാര്യത്തിന് പോലും വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിൽ കൃത്യമായ സ്ഥാനമുണ്ട്. 

വാസ്തു അനുസരിച്ച് വച്ചില്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അതിന്റെ ദോഷഫലങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കും. പല പ്രശ്നങ്ങളും വാസ്തുദോഷ പ്രകാരമാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പോലും മനസിലാക്കാറില്ല. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഫ്രിഡ്ജ് ഇല്ലേ, വാസ്തു പ്രകാരമാണോ ഇത് വച്ചിരിക്കുന്നത്? 

വാസ്തു പ്രകാരം വീട്ടിൽ ഫ്രിഡ്ജ് വയ്ക്കേണ്ടത് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കാം...

വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിൽ വീട്ടിൽ ഫ്രിഡ്ജ് വയ്ക്കുന്നതിനും കൃത്യമായ സ്ഥാനമുണ്ട്. ശരിയായ ദിശയിൽ വയ്ക്കുന്ന കുടുംബത്തിൽ നല്ലത് കൊണ്ടുവരും. മറിച്ച് തെറ്റായ ദിശയിലാണ് ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തിനും വീട്ടിലെ പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജം കുറയുന്നതിനും കാരണമാകുമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നത്. സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിക്കായി വാസ്തു ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് ഫ്രിഡ്ജ് വയ്ക്കേണ്ട ശരിയായ ദിശകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം...

1. തെക്ക്-പടിഞ്ഞാറ്: സാമ്പത്തിക ഭദ്രത കൈവരിക്കുന്നതിനും കുടുംബത്തിൽ ഐശ്വര്യം നിറയുന്നതിനും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ദിശ തെക്ക്-പടിഞ്ഞാറ് ആണ്. ഈ ദിശയിൽ ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കുന്നത് അനാവശ്യ ചെലവുകൾ തടയാൻ സഹായിക്കും.

2. പടിഞ്ഞാറ്: പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കുന്നത് വാസ്തു പ്രകാരം ഉത്തമമായി കണക്കാക്കുന്നു. കുടുംബത്തിൽ സമ്പത്ത് വർധിപ്പിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും. 

3. തെക്ക്: തെക്ക് ദിശയിലും ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കുന്നത് വീട്ടിലുള്ള അംഗങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഊർജ്ജവും ഉന്മേഷവും നൽകുമെന്നാണ് വിശ്വാസം.

4. വടക്ക്-പടിഞ്ഞാറ്: വായു കോൺ എന്നാണ് വടക്ക്-പടിഞ്ഞാറ് ദിശയെ വിളിക്കുന്നത്. ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കാൻ ഈ ദിശയും അനുയോജ്യമാണ്.

ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കാൻ പാടില്ലാത്ത ദിശകൾ

1. വടക്ക്-കിഴക്ക് മൂലയെ ഈശാന കോൺ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക തടസ്സങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. കുടുംബത്തിലുള്ളവർക്ക് മാനസിക സമ്മർദ്ദത്തിനും കാരണമാകും.

2. വടക്ക്: സമ്പത്തിന്റെ ദേവനായ കുബേരന്റെ ദിശയാണ് വടക്ക്. ഫ്രിഡ്ജ് പോലുള്ള ഭാരമേറിയ വസ്തുക്കൾ ഇവിടെ വെക്കുന്നത് സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് തടസ്സമാണ്.

3. കിഴക്ക്: സൂര്യന്റെ ദിശയാണിത്. കുടുംബത്തിന്റെ ഐശ്വര്യത്തിന് ഇവിടെ ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.

ദിശ മാത്രമല്ല ഫ്രിഡ്ജ് വയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങളും വാസ്തു ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 

1. ഫ്രിഡ്ജ് ചുമരിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞത് 6-12 ഇഞ്ച് അകത്തി വേണം വയ്ക്കാൻ. 

2. വാസ്തു പ്രകാരം അടുപ്പും ഫ്രിഡ്ജും അടുത്തടുത്ത് വരാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ വയ്ക്കുന്നത് വീട്ടിൽ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകാൻ കാരണമാകുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. കുറഞ്ഞത് 3 അടിയെങ്കിലും അകലം ഇവ തമ്മിൽ വേണമെന്നാണ് വാസ്തു ശാസ്ത്രം പറയുന്നത്. 

3. ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ കേടായാൽ അത് ഉടൻ തന്നെ എടുത്ത് മാറ്റണം. ഫ്രിഡ്ജ് വൃത്തിഹീനമായാൽ അത് നെഗറ്റീവ് ഊർജ്ജം ആകർഷിക്കും.

4. ഫ്രിഡ്ജ് തുറക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡോർ‌ കിഴക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വടക്ക് ദിശയിലേക്ക് തുറക്കുന്ന രീതിയിൽ വേണം ക്രമീകരിക്കാൻ. ഇത് ഭാഗ്യം നൽകുമെന്നാണ് വിശ്വാസം

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

