  • Salt Vastu Tips: ഉപ്പിലും വാസ്തുവോ? ദോഷഫലങ്ങൾ അകറ്റും, പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജം നിറയ്ക്കും; വിശദമായി അറിയാം

Saltu Vastu Remedies: വീട്ടിലെ ചില വാസ്തു പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാണ് ഉപ്പ്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 24, 2025, 03:30 PM IST
  • തറ തുടയ്ക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഒരൽപം കല്ലുപ്പ് ചേർത്ത് തുടയ്ക്കുന്നത് വീട്ടിലെ ദോഷഫലങ്ങൾ നീക്കാനും ഐശ്വര്യം വരാനും സഹായിക്കും.
  • വ്യാഴാഴ്ചകളിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും ചിലർ പറയുന്നു.

വീട്ടിൽ എപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങളാണോ? വാസ്തു ശാസ്ത്രപ്രകാരം ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കാം. വാസ്തു ശാസ്ത്ര പ്രകാരം ഉപ്പ് വീട്ടിലെ നെഗറ്റീവ് ഊർജ്ജം നീക്കം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. വീട്ടിൽ പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജം നിറയ്ക്കാൻ ഉപ്പ് (പ്രത്യേകിച്ച് കല്ലുപ്പ്) വളരെ ഫലപ്രദമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. 

ഉപ്പ് ഉപയോഗിച്ചുള്ള വാസ്തു പരിഹാരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം...

നെഗറ്റീവ് ഊർജ്ജം നീക്കം ചെയ്യും

ഒരു ചെറിയ പാത്രത്തിൽ അല്പം കല്ലുപ്പ് നിറച്ച് വീടിന്റെ മൂലകളിൽ വെക്കുക. ഇത് അന്തരീക്ഷത്തിലെ നെഗറ്റീവ് ഊർജ്ജത്തെ ആഗിരണം ചെയ്യുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ ഈ ഉപ്പ് മാറ്റി പുതിയത് വെക്കുകയും വേണം. ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൽ വേണം ഉപ്പ് കളയാൻ. 

തറ തുടയ്ക്കുമ്പോൾ

തറ തുടയ്ക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ ഒരൽപം കല്ലുപ്പ് ചേർത്ത് തുടയ്ക്കുന്നത് വീട്ടിലെ ദോഷഫലങ്ങൾ നീക്കാനും ഐശ്വര്യം വരാനും സഹായിക്കും വ്യാഴാഴ്ചകളിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും ചിലർ പറയുന്നു.

Also Read: Trigrahi Yoga: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മകരസംക്രാന്തിയിൽ ത്രിഗ്രഹി യോഗം; ഇവർക്ക് ലഭിക്കും എല്ലാ മേഖലകളിലും വിജയം

ബാത്ത്റൂമിലെ വാസ്തു ദോഷത്തിന്

ബാത്ത്റൂമിലെ വാസ്തു ദോഷങ്ങൾ അകറ്റാൻ ഒരു ചെറിയ ചില്ല് പാത്രത്തിൽ കല്ലുപ്പ് നിറച്ച് ബാത്ത്റൂമിൽ വയ്ക്കുക. ഇത് ആർക്കും എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത കോണിൽ വേണം വയ്ക്കാൻ. ഇത് മാസത്തിലൊരിക്കൽ മാറ്റുക.

ദൃഷ്ടി ദോഷം മാറാൻ (Evil Eye)

ദൃഷ്ടി ദോഷം അകറ്റാനായി ഒരു നുള്ള് ഉപ്പ് എടുത്ത് ആ വ്യക്തിയുടെ തലയ്ക്ക് ചുറ്റും മൂന്ന് തവണ ഉഴിഞ്ഞ് ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിലോ സിങ്കിലോ കളയുക.

ബിസിനസിലെ തടസ്സങ്ങൾ മാറാൻ

നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിലോ കടയിലോ ബിസിനസ് മോശമാണെങ്കിൽ, ചുവന്ന തുണിയിൽ അല്പം കല്ലുപ്പ് കെട്ടി പ്രധാന വാതിലിനു മുകളിൽ തൂക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഊർജ്ജം തടയാൻ സഹായിക്കും. ബിസിനസിലെ തടസങ്ങൾ നീക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കും.

ദാമ്പത്യ കലഹങ്ങൾ 

ഭാര്യാഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ള വഴക്കുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ കിടപ്പുമുറിയുടെ ഒരു മൂലയിൽ ചെറിയ പാത്രത്തിൽ ഉപ്പ് വെക്കുന്നത് ​ഗുണം ചെയ്യുമെന്നാണ് വിശ്വാസം.

