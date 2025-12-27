Vastu Tips 2026: പുതുവർഷത്തിന്റെ ആദ്യ ദിനം ഈ 5 സാധനങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരൂ... ലക്ഷ്മി കൃപയാൽ ഇവർക്ക് ലഭിക്കും ധനനേട്ടങ്ങൾ

New Year 2026 Vastu Tips: വരുന്ന പുതുവത്സരം തങ്ങൾക്കും കുടുംബങ്ങളിലും സന്തോഷം, സമൃദ്ധി, ആരോഗ്യം എന്നിവ ലഭിക്കണമെന്ന് എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനായി വർഷത്തിലെ ആദ്യ ദിവസം ദേവതകളെ ആരാധിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ വിവിധ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാറുമുണ്ട്.
വാസ്തു ശാസ്ത്രവും ജ്യോതിഷവും അനുസരിച്ച് വർഷത്തിലെ ആദ്യ ദിവസം ചില വസ്തുക്കൾ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് പോസിറ്റീവ് എനർജി വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും വാസ്തു ദോഷങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ വസ്തുക്കൾ വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ഐശ്വര്യം കൊണ്ടുവരും. 2026 ൽ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒഴിവാക്കാനും ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ പ്രത്യേക അനുഗ്രഹം നേടാനും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ വർഷത്തിലെ ആദ്യ ദിവസം അതായത് ജനുവരി 1 ന് ഈ അഞ്ച് ഇനങ്ങളിൽ ഒന്ന് നിങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കുക...
തേങ്ങ: വാസ്തു ശാസ്ത്രത്തിൽ തേങ്ങയെ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ പ്രതീകമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അതിനാൽ പുതുവർഷത്തിന്റെ ആദ്യ ദിവസം ഒരു ചെറിയ തേങ്ങ വാങ്ങി ചുവന്ന തുണിയിൽ പൊതിഞ്ഞ് ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ സമീപം വയ്ക്കുക. ശേഷം ഇതിനെ നിങ്ങളുടെ അലമാരയിലോ പണം വയ്ക്കുന്നിടത്തോ സൂക്ഷിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ലക്ഷ്മി ദേവിയെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കും.
ആമ (Metal Turtle): വാസ്തു ശാസ്ത്രത്തിൽ, ആമയെ ഭാഗ്യത്തിന്റെയും ദീർഘായുസ്സിന്റെയും പ്രതീകമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അതിനാൽ പുതുവത്സര ദിനത്തിൽ ഒരു ചെറിയ പിച്ചള, വെള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ചെമ്പ് ആമയെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അതിനെ വടക്കോട്ട് അഭിമുഖമായി വയ്ക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജോലിയിലും ബിസിനസ്സിലും വലിയ വിജയം കൈവരിക്കുന്നതിനൊപ്പം നിങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് പുരോഗതിയിലേക്കുള്ള വാതിൽ തുറക്കുന്നതിനും സഹായിക്കും.
തുളസി (Tulsi): നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ തുളസി ചെടി ഇല്ലെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഉണങ്ങുകയോ ചെയ്താൽ ജനുവരി 1 ന് ഒരു തുളസി ചെടി വീട്ടിലേക്ക് വാങ്ങിക്കൊണ്ടു വരിക. ഇത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നടുന്നത് വാസ്തു ദോഷങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുകയും ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെയും വിഷ്ണുവിന്റെയും പ്രത്യേക അനുഗ്രഹങ്ങൾ നേടുകയും ചെയ്യും. ഇത് വീട്ടിൽ പോസിറ്റീവ് എനർജി വർദ്ധിപ്പിക്കും.
മയിൽപ്പീലി (Peacock Feather): പുതുവർഷത്തിന്റെ ആദ്യ ദിവസം വീട്ടിലേക്ക് ഒരു മയിൽപ്പീലി കൊണ്ടുവരുന്നത് ഗുണം ചെയ്യും. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മയിൽപ്പീലി വീട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് വാസ്തു ദോഷങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുകയും സന്തോഷം, സമാധാനം, സമൃദ്ധി എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.
ബുദ്ധൻ (Laughing Buddha): വാസ്തു പ്രകാരം വീട്ടിൽ ചിരിക്കുന്ന ബുദ്ധനെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് സമൃദ്ധിയുണ്ടാക്കും. വീടിന്റെയോ ഓഫീസിന്റെയോ വടക്കുകിഴക്കേ മൂലയിലോ പ്രധാന വാതിലിനു മുന്നിലോ ഇത് സ്ഥാപിക്കാവുന്നതാണ്. ഈ വസ്തുക്കൾ വീട്ടിൽ പോസിറ്റിവിറ്റി പരത്തുന്നു.
ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക: വാസ്തു ശാസ്ത്രമനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ വസ്തുക്കളിൽ ഏതെങ്കിലും വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് രാഹുകാല സമയത്ത് വാങ്ങരുത്. വർഷത്തിലെ ആദ്യ ദിവസം ശുഭകരമായ സമയം നിരീക്ഷിച്ചതിനുശേഷം മാത്രം വാങ്ങുന്നത് മികച്ച ഫലം നൽകും.
