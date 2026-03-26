Vastu Tips: രാവിലെ ഉണർന്നയുടൻ കണ്ണാടി നോക്കുന്ന ശീലമുണ്ടോ? എങ്കിൽ ഇനി അത് വേണ്ട! വാസ്തു ശാസ്ത്രം പറയുന്നത്...

ഒരു ദിവസം നമ്മൾ എങ്ങനെ ആരംഭിക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ ആ ദിവസം മുഴുവനും. വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയി തുടങ്ങിയാൽ അതിന്റെ ഫലം നമ്മുടെ പ്രവർത്തികളിലെല്ലാം ഉണ്ടാകും. നേരെ മറിച്ച് നെഗറ്റീവ് ആയി തുടങ്ങിയാൽ ആ രീതിയിലാകും അന്നത്തെ ഫലവും.
വാസ്തു ശാസ്ത്രത്തിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. പലപ്പോഴും വിജയത്തിന്റെ രഹസ്യം നമ്മുടെ പ്രഭാത ശീലങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പ്രഭാത ശീലങ്ങളും നമ്മുടെ ജോലി, സാമ്പത്തികം, കരിയർ എന്നിവയുമായി ബന്ധമുണ്ട്. കാരണം പ്രഭാതത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ജോലിയിലും മറ്റും നിരവധി തടസങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കും. ഇത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല എന്നതാണ് വാസ്തവം.
വാസ്തു പ്രകാരം, നിങ്ങളുടെ പ്രഭാത ശീലങ്ങളിൽ ചെറുതെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയാൽ ജീവിതത്തിലെ പല പ്രശ്നങ്ങളും ഒഴിവാകും. ജീവിതത്തിൽ പുരോഗതിയും പോസിറ്റിവിറ്റിയും നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ ഉണർന്നയുടൻ ഒരിക്കലും ഇക്കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത്.
Also Read: Hair Care Tips: മുടിക്ക് കട്ടിയില്ലേ? ഇനി കാടുപോലെ വളരും, നാച്ചുറലായി; ഈ എണ്ണകൾ മാത്രം മതി!
1. നെഗറ്റീവ് ചിന്തകളിലൂടെയോ വാക്കുകളിലൂടെയോ ദിവസം ആരംഭിക്കുന്നത് കഴിവധും ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം രാവിലെ പോസിറ്റീവ് ചിന്തയോടെ ദിവസം തുടങ്ങേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. സമ്മർദ്ദം, ദേഷ്യം, പരിഭവങ്ങളൊക്കെ മനസിൽ വച്ചുകൊണ്ട് ഉണരുമ്പോൾ അത് ആ ദിവസത്തെ മുഴുവൻ വളരെ മോശമായി ബാധിക്കും. ഉണരുമ്പോൾ ആദ്യം ദൈവത്തോട് നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദിവസം തുടങ്ങുക. അതിലൂടെ പോസിറ്റിവിറ്റി നിലനിർത്താനാകും.
2. വാസ്തു ശാസ്ത്രത്തിൽ ഭൂമിയെ "അമ്മ"യായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നുത്. അതുകൊണ്ട് കിടക്കിയിൽ നിന്ന് ദേഷ്യത്തോടെ എഴുന്നേൽക്കുകയോ നിലത്ത് ആഞ്ഞ് ചവിട്ടുകയോ ചെയ്യുന്നത് അശുഭകരമായി കണക്കാക്കുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വീട്ടിൽ നെഗറ്റീവ് എനർജി വർധിപ്പിക്കുകയും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും.
3. രാവിലെ ഉറക്കമുണർന്നയുടൻ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉറക്കമുണരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ഊർജ്ജം കണ്ണാടിയിലൂടെ തിരികെ നമ്മളിലേക്ക് തന്നെ എത്തുമെന്ന് വാസ്തു ശാസ്ത്രം പറയുന്നു. പകരം എഴുന്നേറ്റ ഉടൻ ആദ്യം സ്വന്തം കൈവെള്ളയിലേക്ക് നോക്കുക. ഇത് ജ്യോതിഷത്തിൽ വളരെ ഉത്തമമാണെന്ന് കണക്കാക്കുന്നു. "കരാഗ്രേ വസതേ ലക്ഷ്മി..." എന്ന സങ്കൽപ്പത്തിൽ ഇത് പോസിറ്റീവ് ചിന്തകൾ നൽകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.
4. അഴുക്കുപിടിച്ച പാത്രങ്ങ ഉറക്കമുണർന്ന് വന്നാലുടൻ കാണുന്നത് ദൗർഭാഗ്യമായി കണക്കാക്കുന്നു. അതിനാൽ രാത്രിയിൽ തന്നെ പാത്രങ്ങൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
