VD Satheesan: വി.ഡി. സതീശൻ മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമോ? ജ്യോതിഷ പ്രവചനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ

കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിർണ്ണായക സ്വാധീനമുള്ള നേതാവായ വി.ഡി. സതീശന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഭാവി സംബന്ധിച്ച ജ്യോതിഷ പ്രവചനങ്ങൾ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജാതകത്തിലെ ഗ്രഹനിലകൾ വിശകലനം ചെയ്യുമ്പോൾ വരുംകാലം അനുകൂലമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുള്ളതായി ജ്യോതിഷികൾ വിലയിരുത്തുന്നു.
നിലവിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്ന നിലയിൽ മികച്ച പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവച്ച അദ്ദേഹത്തിന്, വ്യാഴത്തിന്റെ അനുകൂല സ്ഥാനവും ശനിദശയിലെ ശുഭകരമായ മാറ്റങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ ഉന്നതിക്ക് വഴിയൊരുക്കുമെന്നാണ് പൊതുവായ പ്രവചനം. ജാതകത്തിൽ പത്താം ഭാവം കർമ്മസ്ഥാനമായതിനാൽ, അവിടെ ശക്തമായ ഗ്രഹസാന്നിധ്യം വരുന്നത് ഭരണാധികാരത്തിലേക്കുള്ള വഴി തെളിച്ചേക്കാം.
പ്രത്യേകിച്ചും വരാനിരിക്കുന്ന മാസങ്ങളിൽ വ്യാഴം ഇടവം രാശിയിൽ നിന്ന് മിഥുനത്തിലേക്ക് മാറുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതൽ ജനപ്രീതിയും പാർട്ടിയിൽ ശക്തമായ സ്ഥാനവും നൽകാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. എങ്കിലും, ഏഴരശനി പോലുള്ള പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ ചെറിയ തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചേക്കാം, കഠിനപ്രയത്നത്തിലൂടെയും കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രങ്ങളിലൂടെയും മാത്രമേ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുകയുള്ളൂ. കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് വി.ഡി. സതീശൻ എത്താനുള്ള സാധ്യതകൾ തള്ളിക്കളയാനാവില്ല.
രാജയോഗങ്ങൾ: അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജാതകത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട രാജയോഗങ്ങൾ (ഉദാഹരണത്തിന് ഗജകേസരി യോഗം അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചമഹാപുരുഷ യോഗങ്ങൾ) ഉണ്ടോ എന്നത് അധികാരത്തിലേക്കുള്ള വഴി നിർണ്ണയിക്കും.
ദശാകാലം: 2026-ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് അനുകൂലമായ ഗ്രഹദശയാണോ നടക്കുന്നത് എന്നത് നിർണ്ണായകമാണ്. നിലവിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാശിപ്രകാരം ശനി, വ്യാഴം എന്നിവയുടെ ഗോചരഫലം അനുകൂലമാണെന്ന് ചില ജ്യോതിഷികൾ വിലയിരുത്തുന്നു.
ശത്രുജയം: എതിർപ്പുകളെ അതിജീവിച്ച് മുന്നേറാൻ സഹായിക്കുന്ന ആറാം ഭാവത്തിന്റെ ബലം അദ്ദേഹത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രിപദത്തിലെത്താൻ അനുകൂലമാണെന്ന് ജ്യോതിഷ പ്രവചനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നു.
ജ്യോതിഷത്തിന് പുറമെ, രാഷ്ട്രീയമായ ചില വെല്ലുവിളികളും സാധ്യതകളും അദ്ദേഹത്തിന് മുന്നിലുണ്ട്. നിയമസഭയിൽ സർക്കാരിനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനപ്രീതി വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോൺഗ്രസിനുള്ളിലെ ഗ്രൂപ്പ് തർക്കങ്ങളും ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ തീരുമാനവും മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുന്നതിൽ നിർണ്ണായകമാകും. കെ.സി. വേണുഗോപാൽ, രമേശ് ചെന്നിത്തല തുടങ്ങിയ മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യം ഒരു വെല്ലുവിളിയായി തുടരുന്നു.
