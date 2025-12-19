English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Astrology & Religion
  • Shubh Yogas 2026: പുതുവർഷത്തിന്റെ ആദ്യ മാസത്തിൽ തന്നെ ശുഭയോഗങ്ങൾ; സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും ഉറപ്പ്

Shubh Yogas 2026: പുതുവർഷത്തിന്റെ ആദ്യ മാസത്തിൽ തന്നെ ശുഭയോഗങ്ങൾ; സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും ഉറപ്പ്

ജനുവരി 1ന് രവിയോ​ഗം രൂപപ്പെടും. ജ്യോതിഷത്തിൽ ഇത് വളരെ ശുഭകരമായി കണക്കാക്കുന്നു.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 19, 2025, 03:46 PM IST
  • ജനുവരി 2 വെള്ളിയാഴ്ച, വ്യാഴത്തിന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും സംയോഗത്തിലൂടെ ഗജകേസരി യോഗം രൂപപ്പെടും.
  • ഇത് വളരെ ശുഭകരമായ ഒന്നാണ്.

Read Also

  1. Police Attack: ഗർഭിണിയെ മർദിച്ച എസ്എച്ച്ഒ പ്രതാപ് ചന്ദ്രനെതിരെ വീണ്ടും പരാതി; ലഹരി ആരോപിച്ച് മർദനം

Trending Photos

Panchagrahi Yoga: ജനുവരിയിൽ ശനിയുടെ രാശിയിൽ പവർഫുൾ പഞ്ചഗ്രഹി യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും പുത്തൻ ജോലിയും സാമ്പത്തിക നേട്ടവും
7
Panchagrahi Yoga
Panchagrahi Yoga: ജനുവരിയിൽ ശനിയുടെ രാശിയിൽ പവർഫുൾ പഞ്ചഗ്രഹി യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും പുത്തൻ ജോലിയും സാമ്പത്തിക നേട്ടവും
Shani Nakshathra Gochar: പുതുവർഷത്തിൽ ശനി ഉതൃട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഇവർക്ക് ലഭിക്കും ആകസ്മിക നേട്ടങ്ങൾ!
8
Saturn Transit
Shani Nakshathra Gochar: പുതുവർഷത്തിൽ ശനി ഉതൃട്ടാതി നക്ഷത്രത്തിലേക്ക്; ഇവർക്ക് ലഭിക്കും ആകസ്മിക നേട്ടങ്ങൾ!
Shukraditya Yoga 2026: ശുക്രാദിത്യ യോഗം; ഈ രാശിക്കാരില്‍ വരുന്നത് ഭാഗ്യ നേട്ടങ്ങള്‍..!
5
Shukraditya Yoga 2026
Shukraditya Yoga 2026: ശുക്രാദിത്യ യോഗം; ഈ രാശിക്കാരില്‍ വരുന്നത് ഭാഗ്യ നേട്ടങ്ങള്‍..!
Today&#039;s Horoscope: മകരം രാശിക്ക് ഇന്ന് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിവസം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
13
Horoscope
Today's Horoscope: മകരം രാശിക്ക് ഇന്ന് നേട്ടങ്ങളുടെ ദിവസം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
Shubh Yogas 2026: പുതുവർഷത്തിന്റെ ആദ്യ മാസത്തിൽ തന്നെ ശുഭയോഗങ്ങൾ; സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും ഉറപ്പ്

പുതുവർഷത്തിൽ നിരവധി യോഗങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളാൻ പോകുകയാണ്. ഇവ ഓരോ രാശികൾക്കും ശുഭകരമായ ഫലങ്ങൾ നൽകും. പുതുവർഷം നിങ്ങൾക്ക് നിരവധി നേട്ടങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്നതായിരിക്കും. 

Add Zee News as a Preferred Source

2026 ജനുവരിയിൽ ഏതൊക്കെ ശുഭയോഗങ്ങളാണ് രൂപപ്പെടുന്നതെന്ന് നോക്കാം...

രവിയോ​ഗം

പുതുവർഷത്തിന്റെ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ വളരെ അപൂർവമായ യോ​ഗമാണ് രൂപപ്പെടുന്നത്. 2026 ജനുവരി 1 വ്യാഴാഴ്ച, രവിയോ​ഗം രൂപപ്പെടും. വളരെ ശക്തമായ ഈ യോഗം, പുതിയ സംരംഭം, നിക്ഷേപം, യാത്ര, വിദ്യാഭ്യാസം, ബിസിനസ്സ് എന്നിവ ആരംഭിക്കുന്നതിന് വളരെ ഗുണം ചെയ്യുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. 

Also Read: Gajalakshmi Rajayoga: ഗജലക്ഷ്മി രാജയോഗം; പുതുവര്‍ഷത്തില്‍ ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഭാഗ്യവര്‍ഷം..!

ഗജകേസരി യോഗം

ജ്യോതിഷ പ്രകാരം, 2026 ജനുവരി 2 വെള്ളിയാഴ്ച, വ്യാഴത്തിന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും സംയോഗത്തിലൂടെ ഗജകേസരി യോഗം രൂപപ്പെടും. ഇത് വളരെ ശുഭകരമായ ഒന്നാണ്. ഈ യോഗത്തിന്റെ ശുഭഫലത്തിലൂടെ സമ്പത്ത്, ബഹുമാനം, അറിവ്, സന്തോഷം എന്നിവ ലഭിക്കും. കർക്കടകം, വൃശ്ചികം, മീനം എന്നീ രാശിക്കാർക്ക് ഈ യോഗം ​ഗുണകരമായിരിക്കും.

പഞ്ചഗ്രഹി യോഗം

വേദ ജ്യോതിഷത്തിൽ, വളരെ സ്വാധീനമുള്ള ഒരു യോ​ഗമാണ് പഞ്ചഗ്രഹി യോഗം. അഞ്ച് പ്രധാന ഗ്രഹങ്ങൾ ഒരു രാശിയിൽ ഒന്നിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് പഞ്ചഗ്രഹി യോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്. ജനുവരിയിൽ മകരം രാശിയിലാണ് അഞ്ച് ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഒത്തുചേരൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്.  

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

AstrologyNew yearNew Year Astrologyജ്യോതിഷ വാർത്തകൾപുതുവർഷം

Trending News