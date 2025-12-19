Shubh Yogas 2026: പുതുവർഷത്തിന്റെ ആദ്യ മാസത്തിൽ തന്നെ ശുഭയോഗങ്ങൾ; സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും ഉറപ്പ്

പുതുവർഷത്തിൽ നിരവധി യോഗങ്ങൾ രൂപം കൊള്ളാൻ പോകുകയാണ്. ഇവ ഓരോ രാശികൾക്കും ശുഭകരമായ ഫലങ്ങൾ നൽകും. പുതുവർഷം നിങ്ങൾക്ക് നിരവധി നേട്ടങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്നതായിരിക്കും.
2026 ജനുവരിയിൽ ഏതൊക്കെ ശുഭയോഗങ്ങളാണ് രൂപപ്പെടുന്നതെന്ന് നോക്കാം...
രവിയോഗം
പുതുവർഷത്തിന്റെ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ വളരെ അപൂർവമായ യോഗമാണ് രൂപപ്പെടുന്നത്. 2026 ജനുവരി 1 വ്യാഴാഴ്ച, രവിയോഗം രൂപപ്പെടും. വളരെ ശക്തമായ ഈ യോഗം, പുതിയ സംരംഭം, നിക്ഷേപം, യാത്ര, വിദ്യാഭ്യാസം, ബിസിനസ്സ് എന്നിവ ആരംഭിക്കുന്നതിന് വളരെ ഗുണം ചെയ്യുമെന്നാണ് വിശ്വാസം.
ഗജകേസരി യോഗം
ജ്യോതിഷ പ്രകാരം, 2026 ജനുവരി 2 വെള്ളിയാഴ്ച, വ്യാഴത്തിന്റെയും ചന്ദ്രന്റെയും സംയോഗത്തിലൂടെ ഗജകേസരി യോഗം രൂപപ്പെടും. ഇത് വളരെ ശുഭകരമായ ഒന്നാണ്. ഈ യോഗത്തിന്റെ ശുഭഫലത്തിലൂടെ സമ്പത്ത്, ബഹുമാനം, അറിവ്, സന്തോഷം എന്നിവ ലഭിക്കും. കർക്കടകം, വൃശ്ചികം, മീനം എന്നീ രാശിക്കാർക്ക് ഈ യോഗം ഗുണകരമായിരിക്കും.
പഞ്ചഗ്രഹി യോഗം
വേദ ജ്യോതിഷത്തിൽ, വളരെ സ്വാധീനമുള്ള ഒരു യോഗമാണ് പഞ്ചഗ്രഹി യോഗം. അഞ്ച് പ്രധാന ഗ്രഹങ്ങൾ ഒരു രാശിയിൽ ഒന്നിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് പഞ്ചഗ്രഹി യോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്. ജനുവരിയിൽ മകരം രാശിയിലാണ് അഞ്ച് ഗ്രഹങ്ങളുടെ ഒത്തുചേരൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്.
