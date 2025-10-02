English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Vijayadashami 2025: ഇന്ന് വിജയദശമി; ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കാൻ കുരുന്നുകൾ, ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഭക്തജനത്തിരക്ക്

വിജയദശമി ദിനമായ ഇന്ന് പുലർച്ചെ മുതൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെയും വലിയ ഭക്തജനത്തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 2, 2025, 05:53 AM IST
  • വിദ്യാരംഭ ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കമായിട്ടുണ്ട്.
  • പുലർച്ചെ മുതൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വൻ ഭക്തജന തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്.

Read Also

  1. Navratri Puja Rituals: പൂജാപീഠം ഒരുക്കുന്നത് മുതൽ പൂജയ്ക്ക് വയ്ക്കുന്നത് വരെ... വീട്ടിൽ പൂജവയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

Trending Photos

Horoscope Tuesday 30-9-2025: ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ? സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം
12
Horoscope
Horoscope Tuesday 30-9-2025: ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ? സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം
Kerala Gold Price Today: വീണ്ടും കൂടി..! സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് രണ്ടാം തവണ സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്
5
Gold price today
Kerala Gold Price Today: വീണ്ടും കൂടി..! സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് രണ്ടാം തവണ സ്വർണവിലയിൽ വർധനവ്
Kidney Failure: വൃക്ക തകരാറിലാണോ എന്നറിയാം ഈ അഞ്ചു ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെ
7
symptoms
Kidney Failure: വൃക്ക തകരാറിലാണോ എന്നറിയാം ഈ അഞ്ചു ലക്ഷണങ്ങളിലൂടെ
Shadashtak Yog 2025: ശനി-ബുധ ഷഡാഷ്‌ടക യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും ഗുഡ് ന്യൂസ്, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
9
Shani Budh Gochar
Shadashtak Yog 2025: ശനി-ബുധ ഷഡാഷ്‌ടക യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും ഗുഡ് ന്യൂസ്, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
Vijayadashami 2025: ഇന്ന് വിജയദശമി; ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കാൻ കുരുന്നുകൾ, ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഭക്തജനത്തിരക്ക്

ഇന്ന് വിജയദശമി, നവരാത്രി ആഘോഷങ്ങളുടെ പത്താം ദിവസം. തിന്മയ്ക്കു മേൽ നന്മ നേടിയ വിജയമായാണ് വിജയദശമി ദിനത്തെ കണക്കാക്കുന്നത്. വിജയദശമി ദിനത്തിൽ ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ് കുരുന്നുകൾ. ദക്ഷിണ മൂകാംബിക എന്നറിയപ്പെടുന്ന കോട്ടയം പനച്ചിക്കാട് ക്ഷേത്രത്തിലടക്കം നിരവധി ഇടങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ ഇന്ന് ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കും.

Add Zee News as a Preferred Source

പുലർച്ചെ മുതൽ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വൻ ഭക്തജന തിരക്കാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. വിദ്യാരംഭ ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കമായിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ ചടങ്ങുകൾ നടക്കുന്നു. കൊല്ലൂർ മൂകാംബിക ക്ഷേത്രത്തിലും വൻ ഭക്തജനത്തിരക്കാണ്. പുലർച്ചെ മൂന്ന് മുതൽ വിദ്യാരംഭം കുറിക്കുന്നതിനുള്ള ചടങ്ങുകൾക്ക് തുടക്കമായി. 

Also Read: Shadashtak Yog 2025: ശനി-ബുധ ഷഡാഷ്‌ടക യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും ഗുഡ് ന്യൂസ്, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

വിജയദശമി ദിനമായ ഇന്ന് പുതിയ ഏതൊരു പഠനവും ആരംഭിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ദിവസമാണ്. വിവിധ കലകളിലും ഈ ദിവസം എല്ലാവരും അധ്യയനം കുറിക്കാറുണ്ട്. അറിവിലേക്കുള്ള ആരംഭം എന്നാണ് വിദ്യാരംഭത്തെ പറയുന്നത്. 

ആചാരങ്ങളനുസരിച്ച് 2 വയസ് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് വയസിന് മുൻപായി കുട്ടികളെ എഴുത്തിനിരുത്തണം. മൂന്നാം വയസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും തടസ്സങ്ങളാൽ വിദ്യാരംഭത്തിന് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അഞ്ചാം വയസ്സിൽ വേണം വിദ്യാരംഭം നടത്താൻ എന്നാണ് പ്രമാണം. ക്ഷേത്രങ്ങളിലോ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങളിലോ എവിടെയാണോ കുട്ടികളെ എഴുത്തിനിരുത്തുന്നത് അവിടുത്തെ ആചാര്യന്മാർ ‘ഓം ഹരി ശ്രീ ഗണപതയേ നമഃ അവിഘ്‌നമസ്തു’ എന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ നാവില്‍ സ്വര്‍ണ്ണം കൊണ്ട് എഴുതും. പിന്നീട് മണലിലോ, നെല്ലിലോ, അരിയിലോ ആ മന്ത്രം എഴുതിച്ചു കൊണ്ടാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വിദ്യാരംഭം നടത്തുന്നത്. അറിവിന്റെ ലോകത്ത് ആദ്യാക്ഷരം കുറിക്കുന്ന എല്ലാ കുരുന്നുകൾക്കും സീ മലയാളം ന്യൂസിന്റെ വിജയദശമി ആശംസകൾ... 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Vijayadashami 2025VijayadashamiNavratri 2025വിജയദശമി 2025വി​ദ്യാരംഭം

Trending News