Vishu 2026: വിഷുവിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഐതിഹ്യങ്ങൾ; കണിയൊരുക്കലും ആഘോഷങ്ങളും

മഞ്ഞപ്പട്ടുടുത്ത കണിക്കൊന്നകൾ പൂത്തുനിൽക്കുന്ന മീനവെയിൽ വസന്തത്തിന്റെ വാതിലായി മാറുന്ന ഈ വേളയിൽ, പുതിയൊരു തുടക്കത്തിന്റെ പ്രകാശമാണ് വിഷു ഓരോ മലയാളിയിലും നിറയ്ക്കുന്നത്. തുല്യമായ പകലും രാത്രിയും ഉള്ള ദിവസമെന്നാണ് 'വിഷു' എന്ന പദത്തിന്റെ പൊരുൾ. പ്രകൃതിയിലെ ഈ സന്തുലിതാവസ്ഥയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ, വർഷത്തിൽ രണ്ടുതവണ—മേടം ഒന്നിനും തുലാം ഒന്നിനും—ഈ പ്രത്യേകത സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും മേടമാസത്തിലെ വിഷുവിനാണ് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്.
സൂര്യൻ ഒരു രാശിയിൽ നിന്ന് അടുത്ത രാശിയിലേക്ക് മാറുന്ന സംക്രാന്തികളിൽ ഏറ്റവും പുണ്യമായി കരുതപ്പെടുന്നത് മേടസംക്രാന്തിയാണ്. സംക്രാന്തി പകൽസമയത്താണെങ്കിൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം സംക്രമണമായി ആചരിക്കുന്നു. ഋതുക്കളിൽ ശ്രേഷ്ഠമായ വസന്തത്തിന്റെ വരവറിയിക്കുന്ന ഈ ഉത്സവം മലയാളികളുടെ പുതുവർഷപ്പിറവി കൂടിയാണ്.
1887-ൽ വില്യം ലോഗൻ രചിച്ച 'മലബാർ മാന്വലിൽ' വിഷുവിനെ നവവർഷദിനമായും സൂര്യൻ നേരെ കിഴക്കുദിക്കുന്ന ദിവസമായും അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിഷുവിന്റെ ഉത്ഭവത്തെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമായും രണ്ട് പുരാണകഥകളാണ് പ്രചാരത്തിലുള്ളത്. അതിലൊന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണൻ നരകാസുരനെ വധിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്.
ഭൂമിദേവിയുടെ പുത്രനായ നരകാസുരൻ, മഹാവിഷ്ണുവിലൂടെ നേടിയ വരങ്ങളുടെ കരുത്തിൽ ദേവലോകവും ഭൂലോകവും കീഴടക്കി അടിച്ചമർത്തലുകൾ നടത്തിയിരുന്നു. ഇന്ദ്രന്റെ മാതാവായ അദിതിയുടെ കുണ്ഡലങ്ങൾ വരെ കവർന്ന അസുരനെ നിഗ്രഹിക്കാൻ ഇന്ദ്രൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ സഹായം തേടി. തുടർന്ന് സത്യഭാമയോടൊപ്പം പ്രാഗ് ജ്യോതിഷത്തിലെത്തി ശ്രീകൃഷ്ണൻ നരകാസുരനെ വധിച്ചു. തിന്മയ്ക്ക് മേൽ നന്മ നേടിയ ഈ വിജയത്തിന്റെ സ്മരണയാണ് വിഷുവായി ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നത്.
മറ്റൊരൈതിഹ്യം രാമായണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ്. ലങ്കാധിപതിയായ രാവണൻ തന്റെ കൊട്ടാരത്തിന് നേരെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നത് തടഞ്ഞിരുന്നുവെന്നും, ശ്രീരാമൻ രാവണനെ വധിച്ച ശേഷമാണ് സൂര്യന് യഥാവിധി ഉദിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതെന്നുമാണ് വിശ്വാസം. സൂര്യന്റെ ഈ തിരിച്ചുവരവിൽ ആഹ്ലാദിച്ച ജനങ്ങൾ അത് ആഘോഷമാക്കി മാറ്റിയതാണ് വിഷുവിന് പിന്നിലെ മറ്റൊരു കഥ.
ഐശ്വര്യപൂർണ്ണമായ ഒരു പുതുവർഷത്തെ വരവേൽക്കാൻ ഒരുക്കുന്ന വിഷുക്കണി പ്രകൃത്യാരാധനയുടെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ്. ഉരുളിയിൽ കണിക്കൊന്ന, വെള്ളരിക്ക, നെല്ല്, ഉണക്കലരി, വാൽക്കണ്ണാടി, പുതുവസ്ത്രം, ചെമ്പകം, വെറ്റില, അടയ്ക്ക, പൂക്കുല, ചക്ക, മാങ്ങ, നാളികേരം, ദീപം, നവധാന്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഭംഗിയായി അടുക്കിവെച്ച് സൂര്യോദയത്തിന് മുൻപ് ദർശിക്കുന്നതാണ് കണി.
കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്ന സ്ത്രീയാണ് കണി ഒരുക്കുന്നത്. പുലർച്ചെ എഴുന്നേറ്റ് കണ്ണുകൾ മൂടി കണിക്ക് മുന്നിലെത്തി പ്രകൃതിയുടെ ഈ വരദാനങ്ങൾ ദർശിക്കുന്നത് വരാനിരിക്കുന്ന വർഷം മുഴുവൻ സമൃദ്ധി നൽകുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. മനുഷ്യർക്ക് പുറമെ കാലികളെപ്പോലും കണി കാണിക്കുന്ന പതിവുണ്ട്.
കണി കാണൽ, കൈനീട്ടം, പടക്കം പൊട്ടിക്കൽ, വിഷുസദ്യ, ക്ഷേത്രദർശനം, വൈകുന്നേരങ്ങളിലെ വിഷുവിളക്ക് എന്നിവ ഈ ആഘോഷത്തിന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളാണ്. ജീവിതത്തിലെ ആശങ്കകൾ അകറ്റി ശുഭാപ്തിവിശ്വാസത്തോടെ മുന്നേറാൻ വിഷു നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. ഇതൊരു കാർഷികോത്സവം കൂടിയായതിനാൽ വിളവെടുപ്പിന്റെ പ്രതീകമായി കാർഷിക വിഭവങ്ങളെ നാം കണിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു.
