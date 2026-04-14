English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Astrology & Religion
Vishu Kani 2026: വിഷുക്കണി കാണേണ്ടതെപ്പോൾ? സമയക്രമവും ആചാരങ്ങളും അറിയാം

Vishu Kani Subh Muhurat: ബ്രാഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ ഉണരുന്നത് ഉത്തമമാണെന്ന് വേദങ്ങളും ആയുർവേദ ഗ്രന്ഥമായ അഷ്ടാംഗഹൃദയവും പറയുന്നു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Apr 14, 2026, 09:24 AM IST
  • ചതയം നക്ഷത്രം മൂന്നാം പാദത്തിലാണ് സംക്രമം നടക്കുന്നത്
  • മേടമാസത്തിലെ ആദ്യ സൂര്യോദയം ഏപ്രിൽ 15 ബുധനാഴ്ചയാണ് നടക്കുന്നത്

വിഷുദിനത്തിൽ കണ്ണുതുറന്നാലുടൻ ഐശ്വര്യപൂർണ്ണമായ കണി കാണുക എന്നത് മലയാളിയുടെ പ്രധാന ആചാരങ്ങളിലൊന്നാണ്. ഈ സുദിനത്തിൽ മാത്രമല്ല, എല്ലാ ദിവസവും ബ്രാഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ ഉണരുന്നത് ഉത്തമമാണെന്ന് വേദങ്ങളും ആയുർവേദ ഗ്രന്ഥമായ അഷ്ടാംഗഹൃദയവും അടിവരയിട്ടു പറയുന്നുണ്ട്. പ്രപഞ്ചശക്തിയുമായി മനസ്സിനെ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ സമയമാണിത്.

Add Zee News as a Preferred Source

വിഷു സംക്രമവും കണി കാണേണ്ട തീയതിയും

ഈ വർഷത്തെ (കൊല്ലവർഷം 1201) മേഷ വിഷുസംക്രമം സംഭവിക്കുന്നത് മേടം ഒന്ന്, ചൊവ്വാഴ്ച (2026 ഏപ്രിൽ 14) രാവിലെ 09:32-നാണ്. ചതയം നക്ഷത്രം മൂന്നാം പാദത്തിലാണ് സംക്രമം നടക്കുന്നത്. എന്നാൽ മേടമാസത്തിലെ ആദ്യ സൂര്യോദയം ഏപ്രിൽ 15 ബുധനാഴ്ചയായതിനാൽ, നമ്മൾ വിഷുക്കണി ദർശനം നടത്തേണ്ടത് 2026 ഏപ്രിൽ 15 ബുധനാഴ്ച പ്രഭാതത്തിലാണ്.

കണി ദർശനത്തിന് അനുയോജ്യമായ സമയം

സൂര്യോദയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കണി കാണുന്നതിന്റെ പുണ്യം നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത്. സൂര്യൻ ഉദയരാശിയിൽ സ്പർശിക്കുന്നത് മുതൽ ഏകദേശം ഒരു നാഴിക വരെയുള്ള സമയമാണ് കണി കാണാൻ ഏറ്റവും ഉത്തമമെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നത്. പ്രഭാത കിരണങ്ങൾ ഭൂമിയെ തൊടുന്നതിന് മുൻപുള്ള ഈ മുഹൂർത്തം പോസിറ്റീവ് ഊർജ്ജം നിറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. വിവിധ നഗരങ്ങളിലെ കണി ദർശന സമയം അറിയാം.

ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ നഗരങ്ങളിൽ:

ന്യൂഡൽഹി- 04.58 AM - 06.20 AM
മുംബൈ- 04.24 AM - 06.46 AM
കൊൽക്കത്ത- 04.27 AM - 06.41 AM
ചെന്നൈ- 04.20 AM - 06.21 AM
ഹൈദരാബാദ്- 04.16 AM - 06.22 AM
മധ്യപ്രദേശ്- 04.15 AM - 06.22 AM
അസം- 04.21 AM - 06.48 AM
കന്യാകുമാരി- 04.12 AM - 06.36 AM
കശ്മീർ- 04.22 AM - 06.24 AM

വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ (പ്രാദേശിക സമയം)

യു.എ.ഇ- 04.12 AM - 06.34 AM
ന്യൂയോർക്ക്- 03.19 AM - 05.41 AM

ഐശ്വര്യത്തിന്റേയും സമൃദ്ധിയുടേയും പ്രതീകമായ വിഷുക്കണി കൃത്യസമയത്ത് ദർശിക്കുന്നത് വരാനിരിക്കുന്ന ഒരു വർഷക്കാലം മുഴുവൻ പോസിറ്റീവ് ചിന്തകളും ഐശ്വര്യവും നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Vishu KaniVishu Kani 2026

Trending News