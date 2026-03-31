Vishu Phalam 2026: ഏപ്രിലിൽ സൂര്യൻ മേട രാശിയിലേക്ക്; ഇവർക്ക് ലഭിക്കും രാജകീയ ജീവിതം, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Surya Gochar On Vishu 2026: ജ്യോതിഷപ്രകാരം സൂര്യൻ ഏപ്രിലിൽ തന്റെ ഉച്ച രാശിയായ മേടത്തിൽ പ്രവേശിക്കും.  അതിലൂടെ ചില രാശിക്കാർക്ക് ജോലി, ബിസിനസിൽ പ്രമോഷനും ബമ്പർ നേട്ടവും ലഭിക്കും.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 31, 2026, 12:29 PM IST
  1. Hanuman Ji Favourite Zodiacs: ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ അനുഗ്രഹം നേടാൻ ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ ഇക്കാര്യങ്ങൾ മറക്കാതെ ചെയ്യൂ...

Neech Bhang Rajyoga: ബുധന്റെ നീചഭംഗ രാജയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും കൈ നിറയെ ധനം ഒപ്പം വമ്പൻ നേട്ടങ്ങളും
9
Budh Gochar
Neech Bhang Rajyoga: ബുധന്റെ നീചഭംഗ രാജയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും കൈ നിറയെ ധനം ഒപ്പം വമ്പൻ നേട്ടങ്ങളും
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർ തർക്കങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുക; ധനു രാശിക്കാർ തിടുക്കത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കരുത്; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർ തർക്കങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുക; ധനു രാശിക്കാർ തിടുക്കത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കരുത്; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതിയുടെ ദിനം; മീന രാശിക്കാർക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഡേ; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: ചിങ്ങ രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതിയുടെ ദിനം; മീന രാശിക്കാർക്ക് സ്പെഷ്യൽ ഡേ; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
8th Pay Commission: എന്താണ് Fitment Factor? സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള വർധനവിൽ ഇതിന്റ പ്രാധാന്യം എന്ത്?
10
8th Pay Commission
8th Pay Commission: എന്താണ് Fitment Factor? സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള വർധനവിൽ ഇതിന്റ പ്രാധാന്യം എന്ത്?
Surya Gochar On Vishu Day: ജ്യോതിഷത്തിൽ സൂര്യന് പിതൃസ്ഥാനം മാത്രമല്ല ആത്മാവിന്റെയും, തിളക്കത്തിന്റെയും, അധികാരത്തിന്റെയും, അന്തസ്സിന്റെയും, ഭരണത്തിന്റെയും, അച്ചടക്കത്തിന്റെയും പ്രതീകമായും കണക്കാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സൂര്യന്റെ ഓരോ മാറ്റത്തിന്റെ സ്വാധീനം ആഗോളതലത്തിലും 12 രാശികളിലും ബാധിക്കും. 

Also Read: കർക്കടക രാശിക്കാർ തർക്കങ്ങളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുക; ധനു രാശിക്കാർ തിടുക്കത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കരുത്

 

നിലവിൽ സൂര്യൻ വ്യാഴത്തിന്റെ രാശിയായ മീനത്തിലാണ്. ഏപ്രിൽ 14 ന് സൂര്യൻ അതിന്റെ രാശി മാറ്റി മേടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. സൂര്യൻ ഉച്ച രാശിയായ മേടത്തിൽ ആയതിനാൽ ഈ സംക്രമണം വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഈ സമയത്ത് സൂര്യൻ അതിന്റെ പൂർണ്ണ ശക്തിയിലാണ്.  അതിലൂടെ ഈ മൂന്ന് രാശികളിൽ ജനിച്ചവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല ഫലങ്ങൾ നൽകും. ആ ഭാഗ്യ രാശികളെക്കുറിച്ച് അറിയാം...

പഞ്ചാംഗം അനുസരിച്ച് 2026 ഏപ്രിൽ 14 ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ 9:38 ന് സൂര്യൻ മേടത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയും 2026 മെയ് 15 വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ 6:28 വരെ അവിടെ തുടരുകയും ശേഷം വൃശ്ചിക രാശിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകായും ചെയ്യും. സൂര്യന്റെ ഈ സംക്രമണം ഒരു നല്ല സ്വാധീനം ചെലുത്തുമെങ്കിലും അത് അഹങ്കാരം, തിടുക്കത്തിലുള്ള തീരുമാനമെടുക്കൽ, വ്യവസ്ഥയുമായുള്ള സംഘർഷം എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കും. ഈ സംക്രമണം മനസ്സ്, മാതാപിതാക്കളുമായുള്ള ബന്ധം, സർക്കാർ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ ആത്മവിശ്വാസവും തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കഴിവും വർദ്ധിപ്പിക്കും. മറുവശത്ത്, ശാഠ്യവും അഹങ്കാരവും വർദ്ധിച്ചേക്കാം.

Also Read: എന്താണ് Fitment Factor? സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള വർധനവിൽ ഇതിന്റ പ്രാധാന്യം എന്ത്?

മേടം (Aries):  ഈ രാശിയിലെ ആളുകൾക്ക് സൂര്യന്റെ സംക്രമണം വളരെയധികം സ്വാധീനം നൽകും.  ഈ രാശിയുടെ സംക്രമണ ജാതകത്തിൽ അഞ്ചാം ഭാവത്തിന്റെ അധിപനായ സൂര്യൻ ലഗ്ന ഭാവത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. തൽഫലമായി, ഈ രാശിയിലെ ആളുകളുടെ ആത്മവിശ്വാസവും തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കഴിവും വർദ്ധിക്കാം. ജോലിയിലുള്ളവർക്ക് ഈ കാലഘട്ടം ഗുണകരമാകും. ജോലിയിൽ അംഗീകാരം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത, ഏത് തീരുമാനവും ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം എടുക്കുക, കാരണം തിടുക്കം തെറ്റായ തീരുമാനങ്ങളിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. 

വൃശ്ചികം (Scorpio):  ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ച ആളുകൾക്ക് ഈ സമയം പ്രത്യേക നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഈ രാശിയുടെ നാലാം ഭാവാധിപൻ എന്ന നിലയിൽ സൂര്യൻ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിലേക്ക് നീങ്ങും. തൽഫലമായി ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർ ദീർഘയാത്രകൾ നടത്തിയേക്കാം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നേട്ടങ്ങൾ കൊണ്ടു നൽകുകയും  ലക്ഷ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുകയും ചെയ്തേക്കാം. സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും നേടുന്നതിനൊപ്പം, സുഖസൗകര്യങ്ങളും ആഡംബരങ്ങളും വേഗത്തിൽ വർദ്ധിക്കാം. വിദേശ യാത്രയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയും ഉണ്ട്. ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ച് ജാഗ്രത പാലിക്കുക.

Also Read: ബുധന്റെ നീചഭംഗ രാജയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും കൈ നിറയെ ധനം ഒപ്പം വമ്പൻ നേട്ടങ്ങളും

മകരം (Capricorn):  ഈ രാശിയുടെ എട്ടാം ഭാവത്തെ ഭരിക്കുന്ന സൂര്യൻ നാലാം ഭാവത്തിൽ സഞ്ചരിക്കും. തൽഫലമായി ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവരുടെ സുഖസൗകര്യങ്ങളും ആഡംബരങ്ങളും വർദ്ധിക്കും, നിങ്ങളുടെ നേതൃത്വപരമായ കഴിവുകൾ വർദ്ധിച്ചേക്കാം, ജോലി കാരണം നിങ്ങൾക്ക് സ്ഥലംമാറ്റം ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റും വാഹനവും ലഭിച്ചേക്കാം. കരിയർ പുരോഗതിയിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് പ്രമോഷൻ നേടാൻ കഴിയും. 

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

 

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

