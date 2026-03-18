Budh Surya Yuti: ബുധാദിത്യയോഗത്താൽ ഏപ്രിൽ മുതൽ ഇവർക്ക് ലഭിക്കും വമ്പൻ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Budhaditya Rajayoga On April 2026: സൂര്യനും ബുധനും മീനത്തിലെ കൂടിച്ചേരുന്നതോടെ ബുധാദിത്യ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും.  അതിലൂടെ ചില രാശിക്കാർക്ക് ലഭിക്കും വച്ചടി വച്ചടി കയറ്റമായിരിക്കും 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 18, 2026, 10:48 AM IST
Budhaditya Rajayoga 2026: ഏപ്രിൽ 11 ന് ബുധാദിത്യ രാജയോഗം രൂപം കൊള്ളും. ഈ ദിവസം ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജാവായ സൂര്യനും ബുധനും മീന രാശിയിൽ ഒത്തുചേർന്നാണ് ബുധാദിത്യ രാജയോഗത്തിന് രൂപം നൽകുന്നത്. ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് ഈ യോഗം വളരെ ശുഭകരമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, ഇത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ സമ്പത്ത്, തൊഴിൽ, അന്തസ്സ് എന്നിവയിൽ പുരോഗതിക്ക് ശക്തമായ സാധ്യതകൾ സൃഷ്ടിക്കും.

ഈ രാജയോഗത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ എല്ലാ രാശിക്കാരിലും കാണാൻ കഴിയുമെങ്കിലും ഇത് ഇടവം, മിഥുനം, മീനം രാശികളിൽ ജനിച്ചവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും ഗുണകരമാകും. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കരിയർ പുരോഗതിയും സ്ഥാനവും അന്തസ്സും നേടാൻ കഴിയും. 

ബുധാദിത്യ രാജയോഗം എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്നു? (How Budaditya Yoga Formed?)

ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് സൂര്യനും ബുധനും ഒരേ രാശിയിൽ ഒരുമിച്ച് എത്തുമ്പോഴാണ് ബുധാദിത്യ രാജയോഗം രൂപം കൊള്ളുന്നത്. ഏപ്രിൽ 11 ന് ബുധൻ മീന രാശിയിലേക്ക് സംക്രമിക്കും, അവിടെ സൂര്യൻ ഇതിനകം തന്നെ ഉണ്ട്. ഈ സംയോജനം ശക്തമായ ബുധാദിത്യ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. മീനം രാശിയെ വ്യാഴത്തിന്റെ രാശിയായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്, , അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ യോഗം കൂടുതൽ ശുഭകരവും ഗുണകരവുമാകും.

ബുധാദിത്യ രാജയോഗത്തിന്റെ ജ്യോതിഷ പ്രാധാന്യം (Astrological Significance of Budhaditya Rajyoga)

ബുധാദിത്യ രാജയോഗം ഒരാളുടെ ബുദ്ധി, സംസാരം, നേതൃത്വം, തീരുമാനമെടുക്കൽ കഴിവുകൾ എന്നിവ ശക്തിപ്പെടുത്തും. ഈ യോഗയുടെ സ്വാധീനം സാമൂഹിക ബഹുമാനം, സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ, ദ്രുതഗതിയിലുള്ള തൊഴിൽ പുരോഗതി എന്നിവ കൊണ്ടുവരും. ബിസിനസ്, മാധ്യമങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസം, എഴുത്ത്, ഭരണം എന്നിവയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ഈ യോഗം പ്രത്യേകിച്ചും ഗുണം ചെയ്യും.

സൂര്യന്റെയും ബുധനുടെയും പ്രാധാന്യം (Significance of Surya and Budh)

സൂര്യൻ ആത്മാവ്, ആത്മവിശ്വാസം, സർക്കാർ സ്ഥാനങ്ങൾ, നേതൃത്വം, ബഹുമാനം, പിതൃത്വം എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ബുധൻ ബുദ്ധി, സംസാരം, ബിസിനസ്സ്, ഗണിതം, ആശയവിനിമയം, യുക്തി എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഈ രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളും സംയോജിക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ നേതൃത്വവും തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കഴിവുകളും മെച്ചപ്പെടും. കൂടാതെ വ്യക്തിയുടെ ബുദ്ധിശക്തിയും വർദ്ധിക്കും.

ഇടവം (Taurus): ബുധാദിത്യ രാജയോഗം ഇവർക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും. വൃശ്ചിക രാശിക്കാർക്ക് ലാഭ ഭാവത്തിൽ ഈ യോഗം രൂപപ്പെടുന്നതിനാൽ ഈ സമയത്ത് ബിസിനസ് മെച്ചപ്പെട്ടേക്കാം. ബിസിനസുകാർക്ക് നല്ല നെറ്റ്‌വർക്കിംഗ് അനുഭവവും ഉണ്ടാകും, ഇവർക്ക് ഈ സമയം സ്വാധീനമുള്ള ആളുകളുമായി കൂടുതൽ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഭാവിയിൽ ഈ ബന്ധങ്ങൾ സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തിന് കാരണമാകും. 

മിഥുനം (Gemini): ഇവർക്കും ഈ യോഗം കരിയറിനും ബിസിനസിനും ശുഭകരമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ സംക്രമ ജാതകത്തിന്റെ പത്താം ഭാവത്തിലാണ് ഈ രാജയോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്. ബുധൻ നിങ്ങളുടെ രാശിയുടെ അധിപനാണ് അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ നേതൃത്വപരമായ കഴിവുകൾ, തീരുമാനമെടുക്കൽ, പ്രൊഫഷണൽ ബുദ്ധി എന്നിവ ഈ സമയത്ത് മെച്ചപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ജോലിയിൽ അശ്രദ്ധ ഒഴിവാക്കുക.

മീനം (Pisces): ഇവർക്ക് ഈ രാജയോഗം ഗുണകരമാകും. ഈ രാശിയിലെ ലഗ്ന ഭാവത്തിൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന ഈ രാജയോഗം നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ നേരിട്ട് സ്വാധീനിക്കും. ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച്, സൂര്യൻ ലഗ്നത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ അത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആത്മവിശ്വാസം, ആത്മാഭിമാനം, നേതൃത്വപരമായ കഴിവുകൾ എന്നിവ വർദ്ധിപ്പിക്കും. അതേസമയം ബുധൻ ബുദ്ധിശക്തി, ആശയവിനിമയം, തീരുമാനമെടുക്കൽ എന്നിവയെ മൂർച്ച കൂട്ടുന്നു. ഈ രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങളുടെയും സംയോജനം ഇവർക്ക് ബഹുമാനവും ആദരവും നൽകും.

ഈ സമയം വിവാഹിതരായ വ്യക്തികൾക്ക് സന്തോഷകരമായ ദാമ്പത്യ ജീവിതം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും, അവിവാഹിതർക്ക് വിവാഹാലോചനകൾ വന്നേക്കാം.  പങ്കാളിത്ത ബിസിനസിലും നേട്ടമുണ്ടാകാം. ഈ സമയത്ത് സൂര്യന് നിങ്ങളുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. ബുധന്റെ സ്വാധീനം നിങ്ങളുടെ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള കഴിവിനെ മെച്ചപ്പെടുത്തും.

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

 

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

