  • Malayalam News
  • Astrology & Religion
  • Chaturgrahi Yoga: സൂര്യ ബുധ രാഹു ചൊവ്വ ചതുർഗ്രഹി യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും ജോലിയിലും ബിസിനസിലും പുരോഗതി

Chaturgrahi Yoga: സൂര്യ ബുധ രാഹു ചൊവ്വ ചതുർഗ്രഹി യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും ജോലിയിലും ബിസിനസിലും പുരോഗതി

Surya Budh Mangal Rahu Yuti: രാഹു, ബുധ സൂര്യ ഹൊവ്വ ചതുർഗ്രഹി യോഗം ചില രാശിക്കാർക്ക് നൽകും നേട്ടങ്ങളുടെ ചാകര

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 26, 2026, 01:54 PM IST
  • ശനി ഭരിക്കുന്ന കുംഭ രാശിയിലാണ് ഈ യോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്
  • നാല് ഗ്രഹങ്ങൾ ഒരു രാശിയിലോ വീട്ടിലോ ഒന്നിച്ചുവരുമ്പോൾ ചതുര്‍ഗ്രഹി യോഗം സൃഷ്ടിക്കും

Chaturgrahi Yoga: സൂര്യ ബുധ രാഹു ചൊവ്വ ചതുർഗ്രഹി യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും ജോലിയിലും ബിസിനസിലും പുരോഗതി

Chaturgrahi Yog 2026: മാർച്ച് 2 മുതൽ ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജാവായ സൂര്യനും, ബിസിനസ്സിന്റെ ഗുണകാംക്ഷിയായ ബുധനും, രാഹുവും, ഗ്രഹങ്ങളുടെ അധിപനായ ചൊവ്വയും തമ്മിൽ സംയോജിച്ചു ശക്തമായ ഒരു ചതുര്‍ഗ്രഹ യോഗം രൂപപ്പെടും. ശനി ഭരിക്കുന്ന കുംഭ രാശിയിലാണ് ഈ യോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്. നാല് ഗ്രഹങ്ങൾ ഒരു രാശിയിലോ വീട്ടിലോ ഒന്നിച്ചുവരുമ്പോൾ ചതുര്‍ഗ്രഹി യോഗം സൃഷ്ടിക്കും.  

Also Read: ചൊവ്വ-ചന്ദ്ര സംയോഗത്തിലൂടെ മഹാലക്ഷ്‍മി യോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും വൻ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ

ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് ഈ യോഗം ദ്രുത മാറ്റങ്ങൾ, പുതിയ സാധ്യതകൾ, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രധാന തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതിനുള്ള സമയം എന്നിവ കൊണ്ടുവരും. അതിലൂടെ കുംഭം, മിഥുനം, വൃശ്ചികം രാശിക്കാർക്ക് വലിയ നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും.

Benefits Of Chaturgrahi Yoga

സൂര്യൻ ഈ രാശിക്കാർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകും, ബുധൻ അവരുടെ ബുദ്ധിശക്തിയും തന്ത്രവും ശക്തിപ്പെടുത്തും. ചൊവ്വയ്ക്ക് ധൈര്യവും ഊർജ്ജവും നൽകാൻ കഴിയും, രാഹുവിന് പെട്ടെന്നുള്ള അവസരങ്ങളും അപ്രതീക്ഷിത മാറ്റങ്ങളും കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. മൊത്തത്തിൽ,മാർച്ച് 2 മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഈ കാലയളവ് കരിയർ, ബിസിനസ്സ്, സാമ്പത്തിക പുരോഗതി എന്നിവയുടെ കാര്യത്തിൽ ഈ നാല് രാശിക്കാർക്ക് നിർണായകമാകും. 

Also Read: മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് ആശയക്കുഴപ്പം ഏറും; തുലാം രാശിക്കാർക്ക് സമൃദ്ധിയും പുരോഗതിയും നിറയും

Lucky Zodiacs

കുംഭം (Aquarius): ഇവർക്ക് ചതുർഗ്രഹി യോഗം പോസിറ്റിവ് നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. നിങ്ങളുടെ രാശിയുടെ ലഗ്ന ഭാവത്തിലാണ് ഈ സംയോജനം രൂപപ്പെടുന്നത്. അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റമോ സ്ഥാനമാറ്റമോ ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

വളരെക്കാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കും, സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടും, ബിസിനസ്സിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് പുതിയ കരാറുകൾ, ഇടപാടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വാധീനമുള്ള ആളുകളുമായുള്ള ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് പ്രയോജനം ലഭിച്ചേക്കാം. ഈ സമയം ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിക്കും.

മിഥുനം (Gemini):  ചതുർഗ്രഹങ്ങളുടെ സംയോജനം ഇവർക്കും അനുകൂലമായിരിക്കാം. നെറ്റ്‌വർക്കിംഗും സാമൂഹിക വികാസത്തിനും സാധ്യതയുണ്ട്. പുതിയ തൊഴിലവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം, അഭിമുഖങ്ങളിലോ മത്സര പരീക്ഷകളിലോ വിജയിക്കാനുള്ള സാധ്യത,  കഠിനാധ്വാനം തുടരുക.

Also Read: വൈറ്റില കൊലപാതകം: പരിചയം അമ്മ വഴി; വിവാഹബന്ധം വേർപ്പെടുത്തിയ സുധ ഷാജിയുമായി അടുപ്പത്തിലായി

വിദേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ജോലികൾ, ഓൺലൈൻ ബിസിനസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആശയവിനിമയ മേഖലകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക നേട്ടങ്ങൾ ലഭിക്കും. ഈ കാലയളവിൽ പുതിയ സാമ്പത്തിക വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ ഉയർന്നുവന്നേക്കാം പുതിയ ബിസിനസ്സ് തന്ത്രങ്ങൾ ഫലപ്രദമാക്കാം.

ഇടവം (Taurus): ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് ചതുർഗ്രഹ യോഗം ശുഭകരമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ രാശിയിലെ കർമ്മ ഭാവത്തിലാണ് ഈ സംയോജനം രൂപപ്പെടുന്നത്. അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ നിന്ന് ലാഭം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത എങ്കിലും ജാഗ്രതയോടെ നിക്ഷേപിക്കുക.

കുടുംബത്തിന്റെ പിന്തുണയോടെ ഒരു പുതിയ പദ്ധതി ആരംഭിക്കാം. ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ജോലിസ്ഥലത്ത് മേലുദ്യോഗസ്ഥരുടെ പിന്തുണ ലഭിക്കും.

വൃശ്ചികം (Scorpio):  ഈ രാശിക്കാർക്കും ഈ കാലഘട്ടം ഗുണകരമാകും. ഈ രാശിയുടെ നാലാം ഭാവത്തിലാണ് ചതുർഗ്രഹി യോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്. അതിനാൽ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വാഹനമോ വസ്തുവോ വാങ്ങാം. ജോലി മാറ്റം പരിഗണിക്കുന്നവർക്ക് മികച്ച അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സാധ്യത. ബിസിനസ്സിലെ പുതിയ തന്ത്രങ്ങളും ധീരമായ തീരുമാനങ്ങളും നേട്ടങ്ങൾ കൈവരുത്തും.

മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിച്ചേക്കാം. 

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Chaturgrahi YogaSuyra Budh Mangal Rahu YutiAstrologySpecial Yogalucky zodiacs

