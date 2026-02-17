English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Astrology & Religion
  • Malavya Rajayoga: ശുക്രന്റെ മാളവ്യ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും രാജകീയ നേട്ടങ്ങൾ, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Malavya Rajayoga: ശുക്രന്റെ മാളവ്യ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും രാജകീയ നേട്ടങ്ങൾ, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Shukra Gochar: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ശുക്രൻ മാർച്ച് മാസത്തിൽ തന്റെ ഉച്ച രാശിയായ മീനത്തിൽ പ്രവേശിക്കും അതിലൂടെ മാളവ്യ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 17, 2026, 10:42 AM IST
  • ജ്യോതിഷപ്രകാരം ശുക്രൻ മാർച്ച് മാസത്തിൽ തന്റെ ഉച്ച രാശിയായ മീനത്തിൽ പ്രവേശിക്കും
  • ശുക്രൻ ഓരോ 26 ദിവസത്തിലും രാശി മാറ്റുന്നു
  • ശുക്രൻ ശക്തമായിരിക്കുമ്പോൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന രാജയോഗമാണ് മാളവ്യ യോഗം

Malavya Rajayoga: ശുക്രന്റെ മാളവ്യ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും രാജകീയ നേട്ടങ്ങൾ, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

Malavya Rajayoga 2026: ജ്യോതിഷത്തിൽ ശുക്രനെ അസുരന്മാരുടെ ഗുരുവായും സമ്പത്ത്, സമൃദ്ധി, വിവാഹം, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ എന്നിവയുടെ കാരകനായും കണക്കാക്കുന്നു. അതിനാൽ ജാതകത്തിൽ ശുക്രന്റെ അനുകൂല സ്ഥാനം സമ്പത്തിന്റെ ദേവനായ കുബേരനിൽ നിന്ന് പ്രത്യേക അനുഗ്രഹങ്ങൾ ലഭിക്കാനിടയാക്കും. ശുക്രൻ ഓരോ 26 ദിവസത്തിലും രാശി മാറ്റുന്നു, അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ 12 രാശികളിലും ലോകത്തിലും അനുഭവപ്പെടുന്നു. മാർച്ച് ആദ്യം അതായത് ഹോളിക്ക് മുമ്പ് ശുക്രൻ മീനത്തിൽ പ്രവേശിക്കും.

ശുക്രൻ അതിന്റെ ഉന്നത രാശിയായ മീനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് ചില രാശികൾക്ക് സന്തോഷവും സമൃദ്ധിയും നൽകും. ശനി ഇതിനകം ഈ രാശിയിൽ ഉണ്ട് ഇത് രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സംയോജനത്തിനും കാരണമാകും. ശുക്രൻ ശക്തമായിരിക്കുമ്പോൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന രാജയോഗമാണ് മാളവ്യ യോഗം.

ഈ യോഗം ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ, സമ്പത്ത്, സമൃദ്ധി എന്നിവ നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മാർച്ച് 2 ന് പുലർച്ചെ 1:01 ന് ശുക്രൻ മീനത്തിൽ പ്രവേശിക്കും മാർച്ച് 26 വരെ ഈ രാശിയിൽ തുടരും. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ശുക്രന്റെ മാളവ്യ രാജയോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം മേടം, ചിങ്ങം, വൃശ്ചികം എന്നീ രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. ഇത് പഞ്ചമഹാ രാജയോഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ശുക്രന്റെ മാളവ്യ രാജയോഗത്താൽ ഏതൊക്കെ രാശിക്കാർ മിന്നിത്തിളങ്ങും എന്ന് നോക്കാം...

മേടം (Aries):  ഈ രാശിയ്ക്ക് ശുക്രന്റെ മാളവ്യ രാജയോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം അനുകൂലമായിരിക്കും. മേടം രാശിയുടെ സംക്രമ ജാതകത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ടാം ഭാവത്തിൽ ശുക്രൻ വസിക്കും. തൽഫലമായി ഈ രാശിക്കാരുടെ സുഖസൗകര്യങ്ങളിലും ആഡംബരങ്ങളിലും വർദ്ധനവുണ്ടാകും. അവിവാഹിതരായവർക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒരു പങ്കാളിയെ കണ്ടെത്താനും കഴിയും. ആരോഗ്യം നല്ലതായി തുടരും. സാമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടാം. അവർ നിരവധി ദീർഘദൂര യാത്രകൾ നടത്തിയേക്കാം.

ചിങ്ങം (Leo):  മീനത്തിലെ മാളവ്യ രാജയോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം ഇവർക്ക് ഗുണകരമാകും. ഈ രാശിയുടെ എട്ടാം ഭാവത്തിൽ ശുക്രൻ വസിക്കും. തൽഫലമായി ഈ രാശിക്കാരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നല്ലതായിരിക്കും. പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ തുറന്നേക്കാം. കുടുംബത്തോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഗുണനിലവാരമുള്ള സമയം ചെലവഴിക്കാൻ കഴിയും. പങ്കാളിത്ത ബിസിനസിൽ നിന്ന് ഗണ്യമായ ലാഭം ലഭിക്കും. തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ കാലയളവ് വളരെ ഗുണം ചെയ്യും. നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം വന്നേക്കാം. 

വൃശ്ചികം (Scorpio):  ഈ രാശിക്കാർക്ക് മാളവ്യ രാജയോഗം പല തരത്തിൽ സ്പെഷ്യൽ ആയിരിക്കും. ഈ രാശിക്കാരുടെ അഞ്ചാം ഭാവത്തിൽ ശുക്രൻ വസിക്കും. ഈ ഭാവത്തിലാണ് മാളവ്യ രാജയോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്.  ഇതിലൂടെ ഇവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം, സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ എന്നിവയുടെ സൂചനകൾ നൽകും. അവരുടെ കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിലവിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിച്ചേക്കാം. അവരുടെ പുരോഗതിക്ക് സാധ്യത. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും കാര്യമായ നേട്ടങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നല്ലതായിരിക്കും. പുതിയ വരുമാന സ്രോതസ്സുകൾ തുറന്നേക്കാം.

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

