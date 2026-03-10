English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Astrology & Religion
  • Navapanchama Yoga: വ്യാഴവും ബുധനും ചേർന്നുള്ള നവപഞ്ചമ യോഗം; ഏപ്രിൽ 3 മുതൽ ഇവർക്കിനി തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വരില്ല

Navapanchama Yoga: വ്യാഴവും ബുധനും ചേർന്നുള്ള നവപഞ്ചമ യോഗം; ഏപ്രിൽ 3 മുതൽ ഇവർക്കിനി തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വരില്ല

Guru Budh Yuti: ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ മിഥുന രാശിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വ്യാഴം കുംഭ രാശിയിൽ ബുധനുമായി ഒരു കോണീയ സ്ഥാനം സൃഷ്ടിക്കും. ഇതിലൂടെ നവപഞ്ചമ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. അതിലൂടെ ചില രാശിക്കാർക്ക് ശുഭകരമായ ഫലങ്ങൾ ലഭിക്കും.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Mar 10, 2026, 12:31 PM IST
  • ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ മിഥുന രാശിയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വ്യാഴം കുംഭ രാശിയിൽ ബുധനുമായി ഒരു കോണീയ സ്ഥാനം സൃഷ്ടിക്കും
  • ഇതിലൂടെ നവപഞ്ചമ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും

Navapanchama Yoga: വ്യാഴവും ബുധനും ചേർന്നുള്ള നവപഞ്ചമ യോഗം; ഏപ്രിൽ 3 മുതൽ ഇവർക്കിനി തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വരില്ല

Navapanchama Rajayoga 2026: ജ്യോതിഷത്തിൽ ഗ്രഹങ്ങളുടെ രാജകുമാരനായ ബുധനെ ബിസിനസ്സ്, വിദ്യാഭ്യാസം, യുക്തി, അറിവ്, സംസാരം, ആശയവിനിമയം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ കാരകനായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു. അതുപോലെ ദേവന്മാരുടെ ഗുരുവായ വ്യാഴത്തെ അറിവ്, സമ്പത്ത്, വിവാഹം, കുട്ടികൾ, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം, ഭാഗ്യം, മതം, ആത്മീയത എന്നിവയുടെ കാരകനായും  കണക്കാക്കുന്നു.

Also Read: ഇടവ രാശിക്കാർക്ക് സംതൃപ്തി നിറഞ്ഞ ദിനം; മകര രാശിക്കാർ ജോലിയെ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ കാണുക

തൽഫലമായി, ബുധന്റെയോ വ്യാഴത്തിന്റെയോ സ്ഥാനത്ത് വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ 12 രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തെയും ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ സ്വാധീനിക്കും. ജ്യോതിഷമനുസരിച്ച് വ്യാഴം നിലവിൽ മിഥുന രാശിയിലും ബുധൻ കുംഭത്തിലും ആണ്. ഏപ്രിലിൽ ബുധനും വ്യാഴവും തമ്മിലുള്ള കോണീയ സ്ഥാനങ്ങൾ നവപഞ്ചമ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. ഈ മൂന്ന് രാശികളിൽ ജനിച്ചവർക്ക് ഈ രാജയോഗം പ്രത്യേക നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. ആ ഭാഗ്യ രാശികളെക്കുറിച്ച് അറിയാം ...

ജ്യോതിഷമനുസരിച്ച് വ്യാഴവും ബുധനും ഏപ്രിൽ 3 ന് വൈകുന്നേരം 4:55 ന് പരസ്പരം 120 ഡിഗ്രിയിൽ ആയിരിക്കും. ഇത് നവപഞ്ചം രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. രണ്ട് ഗ്രഹങ്ങൾ പരസ്പരം അഞ്ചാം ഭാവത്തിലും ഒമ്പതാം ഭാവത്തിലും വരുമ്പോഴാണ് നവപഞ്ചമ രാജയോഗം ഉണ്ടാകുന്നത്.

കർക്കടകം (Cancer): വ്യാഴ-ബുധ നവപഞ്ചമ രാജയോഗം ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഗുണകരമാകും. ഈ രാശിയുടെ സംക്രമണ ജാതകത്തിൽ വ്യാഴം 12-ാം ഭാവത്തിലും ബുധൻ എട്ടാം ഭാവത്തിലും ആയിരിക്കും. ഇതിലൂടെ ഇവർക്ക് വിദേശയാത്ര ചെയ്യാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം, ആത്മീയതയോട് താൽപ്പര്യമുണ്ടാകാം, നിങ്ങൾക്ക് നിരവധി മതസ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ കഴിയും. പുതിയ ജോലി ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത, വീട്ടിൽ സമാധാനവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകും. നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ആരോഗ്യവും നല്ലതായിരിക്കും. വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ കാലഘട്ടം വളരെ ഗുണകരമാകും. 

Also Read: 

തുലാം (Libra): വ്യാഴ-ബുധ നവപഞ്ചമ രാജയോഗം ഇവർക്കും നല്ലതാണ്. വ്യാഴം ഈ രാശിയുടെ ഒമ്പതാം ഭാവത്തിലും ബുധൻ അഞ്ചാം ഭാവത്തിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. തൽഫലമായി ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം അനുകൂലമായിരിക്കും, ദീർഘദൂര യാത്രകൾ നടത്തിയേക്കാം, വ്യാഴത്തിന്റെ സ്വാധീനം നിദ്രയിലായിരിക്കുന്ന ഭാഗ്യത്തെ ഉണർത്തിയേക്കാം. ജോലിസ്ഥലത്തും ഭാഗ്യം നിങ്ങളെ അനുകൂലിച്ചേക്കാം, ഇത് ഒരു പുതിയ ജോലി, സ്ഥാനക്കയറ്റം, സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ എന്നിവയിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. ബിസിനസുകാർക്ക് ദീർഘദൂര യാത്രകൾ നടത്തേണ്ടി വന്നേക്കാം, അത് അവർക്ക് ഗുണം ചെയ്യും. 

മീനം (Pisces):  വ്യാഴ-ബുധ സംയോഗത്താൽ രൂപം കൊള്ളുന്ന നവപഞ്ചമ രാജയോഗം ഇവർക്കും ഗുണകരമാകും. വ്യാഴം ഈ രാശിയുടെ നാലാമത്തെ ഭാവത്തിലും ബുധൻ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഭാവത്തിലും വസിക്കും. അതിനാൽ ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ ലഭിച്ചേക്കാം. വാഹനം, വീട് അല്ലെങ്കിൽ സ്വത്ത് വാങ്ങാനുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. കുടുംബത്തിൽ സന്തോഷം നിലനിൽക്കും. അമ്മയുടെ ആരോഗ്യം ക്രമേണ മെച്ചപ്പെട്ടേക്കാം. ജോലിയിലുള്ളവർക്ക് ഇത് നല്ല സമയമാണ്. 

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

