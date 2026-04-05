Shash Mahapurusha Rajyoga: എന്താണീ ശശ് മഹാപുരുഷ രാജയോഗം? അത് എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്നു? അറിയാം...

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Apr 5, 2026, 05:54 PM IST
Trending Photos

Shasha Mahapurusha Rajyoga: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ചില ജാതകത്തിൽ എല്ലാ ഭൗതിക സുഖങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ശുഭകരമായ രാജയോഗങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഒപ്പം വ്യക്തിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ബഹുമാനവും സമ്പത്തും ലഭിക്കുന്നു. ഈ യോഗം ആ യ്വക്തിയെ അച്ചടക്കം, നേതൃത്വപരമായ കഴിവുകൾ, തന്ത്രപരമായ ചിന്ത, പ്രയാസകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ എന്നിവയിൽ ഉത്സാഹം കാണിക്കാനുള്ള ശക്തി  നൽകും. 

അത്തരം വ്യക്തികൾ പലപ്പോഴും ഗൗരവമുള്ളവരും കഠിനാധ്വാനികളും സ്വാധീനമുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളുള്ളവരുമായിരിക്കും. ശശ് മഹാപുരുഷ രാജയോഗത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതെൽ അറിയാം. ഈ രാജയോഗം ശനി ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. അതായത് ശനി അതിന്റെ ഉയർന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം രാശിയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഈ രാജയോഗം രൂപപ്പെടുന്നു. ജാതകത്തിൽ ഈ രാജയോഗം എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്നുവെന്നും അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും നമുക്ക് നോക്കാം...

ജാതകത്തിൽ ശശ് രാജയോഗം എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്നു?

ജ്യോതിഷപ്രകാരം ശനി സ്വന്തം രാശിയായ മകരത്തിലോ കുംഭത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഉച്ച രാശിയായ തുലാത്തിലോ ആയിരിക്കുകയും ഒപ്പം കേന്ദ്രഭാവങ്ങളിൽ അതായത് 1, 4, 7, 10 ൽ സ്ഥിതിചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ശശ് മഹാപുരുഷ രാജയോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്. ശനിയുടെ സ്ഥാനവും അതിനെ ഏത് ഗ്രഹം വീക്ഷിക്കുന്നു എന്നതും പരിഗണിക്കേണ്ടത് നിർണായകമാണ്.

ഇവർ നീതിമാന്മാരും കഠിനാധ്വാനികളുമായിരിക്കും

ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് ജാതകത്തിൽ ശശ് മഹാപുരുഷ രാജയോഗം ഉള്ള വ്യക്തികൾക്ക് പലപ്പോഴും ദീർഘായുസ്സും ശക്തമായ ഇച്ഛാശക്തിയും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഈ രാജയോഗം നീതിയും ദാനധർമ്മവും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. സമ്മർദ്ദത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഈ വ്യക്തികൾ തയ്യാറല്ല. കൂടാതെ അവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. ദരിദ്രരെ സഹായിക്കാൻ അവർ എപ്പോഴും തയ്യാറായിരിക്കും. കൂടാതെ ഈ രാജയോഗത്തിന്റെ സ്വാധീനം റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, വാഹനങ്ങൾ, മറ്റ് ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ എന്നിവ കൊണ്ടുവരുന്നു. കാലക്രമേണ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ശക്തിപ്പെടുന്നു.

ഈ മേഖലകളിൽ ഇവർക്ക് വിജയം 

ജാതകത്തിൽ ശശ്ശ രാജയോഗമുള്ളതിനാൽ വ്യക്തികൾക്ക് ശ്രദ്ധേയമായ നേതൃത്വപരമായ കഴിവുകൾ ഉനടക്കും. അത്തരം വ്യക്തികൾക്ക് ഭരണ മേഖലയിലോ രാഷ്ട്രീയത്തിലോ വലിയ സ്ഥാപനങ്ങളിലോ ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്താൻ കഴിയും. ഇവർക്ക് സമൂഹത്തിൽ ബഹുമാനവും അധികാരവും ലഭിക്കും.

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Shani GocharRajayogaShash Mahapurusha RajayogaWhat Is Shash RajayogaLord Shani

