  • Shukraditya Yoga: ശുക്ര-സൂര്യ ശുക്രാദിത്യയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ

Shukraditya Yoga: ശുക്ര-സൂര്യ ശുക്രാദിത്യയോഗം ഇവർക്ക് നൽകും അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ

Shukra Surya Yuti: സൂര്യൻ ശനിയുടെ രാശി കുംഭത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിലൂടെ ശുക്രനുമായി ശുക്രാദിത്യ രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കും. അതിലൂടെ ഇവർക്ക് ജോലിയിലും ബിസിനസിലും പോസിറ്റിവിറ്റിയുണ്ടാകും.  

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 13, 2026, 10:34 PM IST
Shukraditya Yoga 2026: ജ്യോതിഷത്തിൽ സൂര്യൻ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഓരോ മാസവും അതിന്റെ രാശി മാറുകയും ഒന്നോ അതിലധികമോ ഗ്രഹങ്ങളുമായി നിരന്തരം സംയോജിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇന്ന് സൂര്യൻ കുംഭ രാശിയിൽ പ്രവേശിച്ചു. അവിടെ രാഹു, ബുധൻ, ശുക്രൻ എന്നിവർ ഇതിനകം തന്നെയുണ്ട് അതിലൂടെ ചതുർഗ്രഹി യോഗം രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

Also Read: ശനിയുടെ രാശിയിൽ പഞ്ചഗ്രഹി യോഗം; ഈ 3 രാശിക്കാർക്ക് ഫെബ്രുവരി 17 മുതൽ ചാകര!

സൂര്യനുമായി ചേർന്ന് ശുക്രൻ ശുക്രക്രദിത്യ രാജയോഗവും സൃഷ്ടിക്കുന്നു. വേദ ജ്യോതിഷത്തിൽ അസുരന്മാരുടെ ഗുരുവായ ശുക്രനെ സ്നേഹം, ആകർഷണം, സമ്പത്ത്, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ, ആഡംബരം, സൗന്ദര്യം എന്നിവയുടെ കാരകനായി കണക്കാക്കുന്നു. ശുക്രൻ അതിന്റെ സ്ഥാനം മാറുമ്പോഴെല്ലാം 12 രാശികളുടെയും ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നു. ശനിയുടെ രാശിയായ കുംഭത്തിൽ ശുക്രനും സൂര്യനും സംയോജിച്ച് രൂപം കൊള്ളുന്ന ശുക്രദിത്യ രാജയോഗം ചില രാശിക്കാർക്ക് ഗുണകരമാകും.

ശുക്രദിത്യ യോഗത്തിന്റെ സ്വാധീനം ചില രാശിക്കാർക്ക് പുരോഗതിയുടെയും വിജയത്തിന്റെയും പുതിയ വഴികൾ തുറക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് ബിസിനസ്സ്, കരിയർ, തൊഴിൽ എന്നിവയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല ഫലങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് പദവി, സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ, ബഹുമാനം എന്നിവ വർദ്ധിക്കാനുള്ള ശക്തമായ സാധ്യതയുണ്ട്. ശുക്രനോടൊപ്പം കുംഭ രാശിയിൽ സൂര്യൻ എത്തുന്നത് 12 രാശിക്കാരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ സ്വാധീനിക്കും. എങ്കിലും, ഈ നാല് രാശിക്കാർക്ക് ഇത് വളരെ ഗുണം ചെയ്യും. ഈ ഭാഗ്യ രാശികളെ അറിയാം...

Also Read: 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ബുധാദിത്യ യോഗം; മേടം, ധനു, മിഥുനം രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി ചാകര!

മേടം (Aries):  സൂര്യനും ശുക്രനും സംക്രമിക്കുന്ന ശുക്രൻ എന്ന ഗ്രഹത്തിന്റെ സംക്രമണത്താൽ രൂപപ്പെടുന്ന ശുക്രദിത്യ രാജയോഗം ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഗുണകരമാകും. ഈ രാശിക്കാരുടെ സംക്രമണ ജാതകത്തിൽ ലാഭമേഖലയിലാണ് ഈ രാജയോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്. ഈ രാശിക്കാരുടെ ബിസിനസുകാർക്ക് ഇത് ഒരു നല്ല സൂചനയായിരിക്കാം. ഈ രാശിക്കാരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെട്ടേക്കാം. പല മേഖലകളിലും വിജയത്തോടൊപ്പം ദീർഘകാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഭാവിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ജോലികൾക്കായി നിങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്തേക്കാം. ദീർഘകാലമായി നിങ്ങൾ ബിസിനസ്സിൽ നടത്തിയ കഠിനാധ്വാനവും സമർപ്പണവും വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാം. മൊത്തത്തിൽ, ശുക്രദിത്യ രാജയോഗത്തിന്റെ രൂപീകരണം ഈ രാശിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ പോസിറ്റീവും പുരോഗമനപരവും പ്രയോജനകരവുമായ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും.

മിഥുനം (Gemini):  ഈ രാശിക്കാരുടെ സംക്രമണ ജാതകത്തിന്റെ ഭാഗ്യമേഖലയിലാണ് ശുക്രദിത്യ രാജയോഗം രൂപപ്പെടുന്നത്. തൽഫലമായി, ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗത്ത് ഭാഗ്യം കണ്ടെത്തിയേക്കാം. തൊഴിലിലുള്ളവർക്ക് ഈ കാലയളവ് വളരെ ഗുണകരമായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനം വിലമതിക്കപ്പെടാം. മേലുദ്യോഗസ്ഥരുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുകയും അത് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നേടാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ, ഈ വീട്ടിൽ ബുധനും രാഹുവും ഉള്ളതിനാൽ അപ്രതീക്ഷിത സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ഓഹരി വിപണി, സ്വർണ്ണം, വെള്ളി മുതലായവയിലൂടെ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലും നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്ക് വിജയം കൈവരിക്കാൻ കഴിയും.

Also Read: ഗ്രേഡ് പേ 1800 മുതൽ 4600 വരെയുള്ള സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിൽ ബമ്പർ വർദ്ധനവ്

കന്നി (Virgo):  ഈ രാശിക്കാർക്ക് ശുക്രാദിത്യ രാജയോഗം പല തരത്തിൽ പ്രധാനമാണ്. ശുക്രനും രാഹുവും കൂടാതെ ബുധനും രാഹുവും ഈ രാശിയുടെ സംക്രമ ജാതകത്തിന്റെ ആറാം ഭാവത്തിൽ വസിക്കും. തൽഫലമായി ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് പല മേഖലകളിലും വിജയം നേടാൻ കഴിയും. തൊഴിൽ മേഖലയിലും പെട്ടെന്നുള്ള നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. ജോലിസ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടെ ജോലി വിലമതിക്കപ്പെടും. ബഹുമാനം വർദ്ധിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നല്ലതായിരിക്കും. ഒരു ബാങ്കിൽ നിന്ന് വായ്പ നേടുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വിജയിച്ചേക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ ലഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ ഇണയുമായുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധം ശക്തിപ്പെടും. 

ധനു (Sagittarius): സൂര്യന്റെയും ശുക്രന്റെയും ശുക്രദിത്യയോഗം ധനു രാശിക്കാർക്ക് ഗുണകരമാകും. ഈ രാശിയുടെ മൂന്നാം ഭാവത്തിൽ ഗ്രഹങ്ങൾ സംക്രമിക്കുന്നു. തൽഫലമായി ഈ രാശിയിൽ ജനിച്ചവർക്ക് അവരുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ പൂർണ്ണമായ പ്രതിഫലം ലഭിക്കും. വിദേശ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഗണ്യമായ ലാഭം ലഭിച്ചേക്കാം. ദീർഘകാലമായി മുടങ്ങിക്കിടന്ന പദ്ധതികൾ പുനരാരംഭിച്ചേക്കാം. നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നല്ലതായിരിക്കും.

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

