English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Astrology & Religion
Vaibhav Lakshmi Rajayoga: വൈഭവ ലക്ഷ്മി രാജയോഗം ജാതകത്തിൽ എപ്പോൾ ഉണ്ടാകും? എന്താണ് ഈ യോഗത്തിന്റെ മഹത്വം?

Shukra Chandra Yuti: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ജാതകത്തിൽ ചന്ദ്ര-ശുക്ര സംയോജനത്തിലൂടെയാണ് വൈഭവ ലക്ഷ്മി രാജയോഗം സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഈ രാജയോഗത്തിന്റെ ഗുണവും നേട്ടങ്ങളും അറിയാം...

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Apr 22, 2026, 12:22 PM IST
Vaibhav Lakshmi Rajayoga: ജ്യോതിഷപ്രകാരം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജാതകത്തിൽ സമ്പത്ത്, സന്തോഷം, സമൃദ്ധി എന്നിവ കൊണ്ടുവരുന്ന ചില പ്രത്യേക യോഗങ്ങളും രാജയോഗങ്ങളുമുണ്ടാകും. അത്തരമൊരു രാജയോഗമാണ് വൈഭവ ലക്ഷ്മി രാജയോഗം.  ഈ രാജയോഗം സമ്പത്ത്, സമൃദ്ധി, മഹത്വം, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ എന്നിവ പ്രദാനം ചെയ്യുന്ന ഒന്നായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. 

Add Zee News as a Preferred Source

ആരുടെ ജാതകത്തിലാണോ ഈ യോഗമുള്ളത് അവർക്ക് ജീവിതത്തിൽ സാമ്പത്തിക ശക്തിയും സാമൂഹിക അന്തസ്സും കൈവരിക്കാൻ  സാധ്യതയുണ്ട്. കൂടാതെ അത്തരം വ്യക്തികൾക്ക് ഗണ്യമായ സമ്പത്തും ശ്രദ്ധേയമായ വ്യക്തിത്വവുമുണ്ടാകും. വൈഭവ ലക്ഷ്മി രാജയോഗം എങ്ങനെ രൂപപ്പെടുന്നുവെന്നും അതിന്റെ ഗുണങ്ങളും അറിയാം...

വൈഭവ ലക്ഷ്മി രാജയോഗം എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്?

വൈഭവ ലക്ഷ്മി രാജയോഗം പ്രധാനമായും ശുക്രനും ചന്ദ്രനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ജാതകത്തിൽ ശുഭഭാവങ്ങളിൽ അതായത് 1,4,5,7,9, 10 ഭാവങ്ങളിൽ ശുക്രനും ചന്ദ്രനും സംയോഗം നടത്തുമ്പോഴാണ് ഈ രാജയോഗം ഉണ്ടാകുന്നത്. 

കൂടാതെ ശുക്രൻ അതിന്റെ ഉച്ച രാശിയായ മീനംത്തിൽ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചന്ദ്രൻ ശുഭഭാവത്തിൽ ആണെങ്കിൽ ഈ യോഗത്തിന്റെ പ്രഭാവം വർദ്ധിക്കും. ജാതകത്തിൽ പാപ ഗ്രഹങ്ങളുടെ സ്വാധീനം കുറവായിരിക്കുമ്പോൾ ഈ യോഗം നേട്ടങ്ങൾ നൽകും.

വൈഭവ ലക്ഷ്മി രാജയോഗത്തിന് ജീവിതത്തിലുള്ള സ്വാധീനം

ജ്യോതിഷം അനുസരിച്ച് ഈ യോഗത്തിന്റെ സ്വാധീനം ഒരു വ്യക്തിക്ക് സാമ്പത്തിക പുരോഗതിക്കുള്ള നിരവധി അവസരങ്ങൾ നൽകും. ഇത്തരക്കാർ പലപ്പോഴും ആഡംബര ജീവിതം നയിക്കുകയും കല, സൗന്ദര്യം, ഫാഷൻ, വിനോദം അല്ലെങ്കിൽ ആഡംബരം എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മേഖലകളിൽ വിജയം നേടുകയും ചെയ്യും.

കുടുംബജീവിതം സന്തുഷ്ടമായിരിക്കും കൂടാതെ വ്യക്തിക്ക് അവരുടെ ഇണയിൽ നിന്ന് പിന്തുണ ലഭിക്കും.  സമൂഹത്തിൽ ബഹുമാനവും അന്തസ്സും വർദ്ധിക്കും. പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഈ യോഗം പെട്ടെന്നുള്ള സാമ്പത്തിക നേട്ടത്തെയോ സ്വത്തിന്റെ അനന്തരാവകാശത്തെയോ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 

ഈ യോഗത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്?

വൈഭവ ലക്ഷ്മി രാജയോഗത്തെ വളരെ ശുഭകരമായ ഒരു യോഗമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.  കാരണം ഇത് സമ്പത്തും സമൃദ്ധിയും മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം, ക്ഷേമം എന്നിവയും നൽകും. ഈ യോഗം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഭൗതിക സുഖങ്ങളും ആത്മീയ സന്തോഷവും നൽകും.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

RajayogaVaibhav Lakshmi RajayogaShukra Chandra YutiVaibhav Lakshmi Rajayoga 2026ശുക്ര ചന്ദ്ര സംയോജനം

Trending News