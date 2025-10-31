Devuthani Ekadashi 2025: ദേവുത്താനി ഏകാദശി 2025: ദേവ് ഉത്ഥാന ഏകാദശി എന്നാണ്?

Devuthani Ekadashi 2025: കാർത്തിക മാസത്തിലെ ശുക്ലപക്ഷത്തിലെ ഏകാദശിയാണ് ദേവുത്താനിഅഥവാ പ്രബോധിനി ഏകാദശി. ഹിന്ദുമതത്തിൽ ഈ തീയതി വളരെ പവിത്രവും ശുഭകരവുമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. കാരണം ഈ ദിവസമാണ് ഭഗവാൻ വിഷ്ണു തന്റെ നാല് മാസത്തെ യോഗനിദ്രയിൽ നിന്ന് ഉണരുന്നതെന്നാണ് വിശ്വാസം. ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ ഉണർവോടെ ചാതുർമാസ് കാലഘട്ടം അവസാനിക്കുകയും വിവാഹം, ഗൃഹപ്രവേശന ചടങ്ങുകൾ, മറ്റ് എല്ലാ ശുഭകരമായ ചടങ്ങുകളും പുനരാരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഈ ദിവസം ഭക്തർ വിഷ്ണുവിനെയും ലക്ഷ്മി ദേവിയെയും പ്രത്യേക രീതിയിൽ ആരാധിക്കുകയും ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ വർഷം ഈ ഏകാദശി തിഥി രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി വരുന്നതിനാൽ വ്രതത്തിന്റെ കൃത്യമായ തീയതി സംബന്ധിച്ച് ആശയക്കുഴപ്പം നിലനിൽക്കുന്നു. തൽഫലമായി വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കാനും വ്രതം അവസാനിപ്പിക്കാനും ഏത് ദിവസമാണ് കൂടുതൽ ശുഭകരമെന്ന് ആളുകൾക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹിവുമുണ്ട്. ദേവുത്താനി ഏകാദശിയുടെ കൃത്യമായ തിഥി, ശുഭമുഹൂർത്തം, പൂജാ രീതി, വ്രതം മുറിക്കൽ, ആരതി, മന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവ അറിയാം...
ദേവുത്താനി ഏകാദശി ഏകാദശി എപ്പോഴാണ്?
വേദ കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് കാർത്തിക മാസത്തിലെ ശുക്ല പക്ഷത്തിലെ ഏകാദശി തിഥി നവംബർ 1 ന് രാവിലെ 9:12 ന് ആരംഭിച്ച് നവംബർ 2 ന് വൈകുന്നേരം 7:32 ന് അവസാനിക്കും. അതിനാൽ ചിലർ നവംബർ 1 ന് ദേവുത്താനി ഏകാദശി ഉപവാസം ആചരിക്കും എന്നാൽ വൈഷ്ണവ വിഭാഗത്തിലുള്ളവർ നവംബർ 2 നായിരിക്കും ആചരിക്കുക.
ദേവുത്താനി ഏകാദശി 2025 പാരണ സമയം
നവംബർ 1 ന് ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ നവംബർ 2 ന് ഉപവാസം അവസാനിപ്പിക്കും. ഈ ദിവസം ഉപവാസം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 1:11 നും 3:23 നും ഇടയിലാണ്.
നവംബർ 2 ന് വ്രത ആചരിക്കുന്നവർ നവംബർ 3 ന് രാവിലെ 06:11 മുതൽ 10: 07 വരെയുള്ള സമയത്ത് വ്രതം അവസാനിപ്പിക്കാം.
ദേവുത്താനി ഏകാദശി ഏകാദശിയുടെ പൂജാ വിധി
ദേവുത്താനി ഏകാദശി ഏകാദശി ദിവസം രാവിലെ ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ ഉണർന്ന് കുളിച്ച് മനസും ശരീരവും ശുദ്ധീകരിക്കുക. തുടർന്ന് സാധ്യമെങ്കിൽ വൃത്തിയുള്ള മഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക കാരണം മഞ്ഞ നിറം വിഷ്ണുവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നിറമായി കണക്കാക്കുന്നു.
ഈ ദിവസം, വിഷ്ണു ചാലിസ, ദേവുത്താനി ഏകാദശി വ്രത കഥ, ശ്രീ ഹരി സ്തുതി, വിഷ്ണു മന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവ ചൊല്ലുന്നത് ഉത്തമമാണ്. പൂജയ്ക്ക് ശേഷം ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന് ആരതി നടത്തുകയും എന്തെങ്കിലും തെറ്റായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുക.
വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ദിവസം മുഴുവൻ വിശുദ്ധിയും പാലിക്കുക. വൈകുന്നേരം വീണ്ടും പൂജ നടത്തി വീടിന്റെ പ്രധാന കവാടത്തിൽ നെയ്യ് വിളക്ക് കത്തിക്കുക. അത് ഐശ്വര്യവും പോസിറ്റീവ് എനർജിയും നൽകും. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ദ്വാദശി തിഥിയിൽ ശുഭകരമായ സമയത്ത് വ്രതം അവസാനിപ്പിക്കുക.
