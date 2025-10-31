English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Astrology & Religion
  • Devuthani Ekadashi 2025: ദേവുത്താനി ഏകാദശി 2025: ദേവ് ഉത്ഥാന ഏകാദശി എന്നാണ്?

Devuthani Ekadashi 2025: ദേവുത്താനി ഏകാദശി 2025: ദേവ് ഉത്ഥാന ഏകാദശി എന്നാണ്?

വേദ കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് കാർത്തിക മാസത്തിലെ ശുക്ല പക്ഷത്തിലെ ഏകാദശി തിഥി നവംബർ 1 ന് രാവിലെ 9:12 ന് ആരംഭിച്ച് നവംബർ 2 ന് വൈകുന്നേരം 7:32 ന് അവസാനിക്കും.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Oct 31, 2025, 01:14 PM IST
  • കാർത്തിക മാസത്തിലെ ശുക്ലപക്ഷത്തിലെ ഏകാദശിയാണ് ദേവുത്താനിഅഥവാ പ്രബോധിനി ഏകാദശി
  • ഹിന്ദുമതത്തിൽ ഈ തീയതി വളരെ പവിത്രവും ശുഭകരവുമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു

Read Also

  1. Papmochani Ekadashi: വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കൂ സർവ്വ പാപത്തിൽ നിന്നും മുക്തി നേടൂ

Trending Photos

Love Horoscope Today: ഈ രാശിക്കാരുടെ ബന്ധത്തിൽ അപ്രിതീക്ഷിത മാറ്റങ്ങൾ കടന്ന് വരും...ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശിഫലം
12
Love Horoscope Today
Love Horoscope Today: ഈ രാശിക്കാരുടെ ബന്ധത്തിൽ അപ്രിതീക്ഷിത മാറ്റങ്ങൾ കടന്ന് വരും...ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശിഫലം
Mars Venus Conjunction: ചൊവ്വ-ശുക്ര സം​ഗമത്തിലൂടെ സർവ്വസൗഭാ​ഗ്യങ്ങളും; നേട്ടങ്ങളുടെ കൊടുമുടിയിലേക്ക് ഇവർ!
6
Mangal Shukra Yuti
Mars Venus Conjunction: ചൊവ്വ-ശുക്ര സം​ഗമത്തിലൂടെ സർവ്വസൗഭാ​ഗ്യങ്ങളും; നേട്ടങ്ങളുടെ കൊടുമുടിയിലേക്ക് ഇവർ!
Powerful Rajajoga: 200 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നവംബറിൽ 4 കിടിലം രാജയോഗം; ഇതിലൂടെ ചിലർക്ക് സുവർണ്ണ നേട്ടങ്ങൾ ഒപ്പം പുരോഗതിയും!
9
Rajayoga
Powerful Rajajoga: 200 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നവംബറിൽ 4 കിടിലം രാജയോഗം; ഇതിലൂടെ ചിലർക്ക് സുവർണ്ണ നേട്ടങ്ങൾ ഒപ്പം പുരോഗതിയും!
Today&#039;s Horoscope: മേടം രാശിക്ക് ഉയർച്ചയുണ്ടാകും, ഇടവം രാശിക്കാർ ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
13
Malayalam Horoscope
Today's Horoscope: മേടം രാശിക്ക് ഉയർച്ചയുണ്ടാകും, ഇടവം രാശിക്കാർ ചെലവ് നിയന്ത്രിക്കുക; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
Devuthani Ekadashi 2025: ദേവുത്താനി ഏകാദശി 2025: ദേവ് ഉത്ഥാന ഏകാദശി എന്നാണ്?

Devuthani Ekadashi 2025: കാർത്തിക മാസത്തിലെ ശുക്ലപക്ഷത്തിലെ ഏകാദശിയാണ് ദേവുത്താനിഅഥവാ പ്രബോധിനി ഏകാദശി. ഹിന്ദുമതത്തിൽ ഈ തീയതി വളരെ പവിത്രവും ശുഭകരവുമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. കാരണം ഈ ദിവസമാണ് ഭഗവാൻ വിഷ്ണു തന്റെ നാല് മാസത്തെ യോഗനിദ്രയിൽ നിന്ന് ഉണരുന്നതെന്നാണ് വിശ്വാസം. ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ ഉണർവോടെ ചാതുർമാസ് കാലഘട്ടം അവസാനിക്കുകയും വിവാഹം, ഗൃഹപ്രവേശന ചടങ്ങുകൾ, മറ്റ് എല്ലാ ശുഭകരമായ ചടങ്ങുകളും പുനരാരംഭിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: 200 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നവംബറിൽ 4 കിടിലം രാജയോഗം; ഇതിലൂടെ ചിലർക്ക് സുവർണ്ണ നേട്ടങ്ങൾ ഒപ്പം പുരോഗതിയും!

ഈ ദിവസം ഭക്തർ വിഷ്ണുവിനെയും ലക്ഷ്മി ദേവിയെയും പ്രത്യേക രീതിയിൽ ആരാധിക്കുകയും ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ വർഷം ഈ ഏകാദശി തിഥി രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലായി വരുന്നതിനാൽ വ്രതത്തിന്റെ കൃത്യമായ തീയതി സംബന്ധിച്ച് ആശയക്കുഴപ്പം നിലനിൽക്കുന്നു. തൽഫലമായി വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കാനും വ്രതം അവസാനിപ്പിക്കാനും ഏത് ദിവസമാണ് കൂടുതൽ ശുഭകരമെന്ന് ആളുകൾക്ക് അറിയാൻ ആഗ്രഹിവുമുണ്ട്. ദേവുത്താനി ഏകാദശിയുടെ കൃത്യമായ തിഥി, ശുഭമുഹൂർത്തം, പൂജാ രീതി, വ്രതം മുറിക്കൽ, ആരതി, മന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവ അറിയാം...

ദേവുത്താനി ഏകാദശി ഏകാദശി എപ്പോഴാണ്? 

വേദ കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് കാർത്തിക മാസത്തിലെ ശുക്ല പക്ഷത്തിലെ ഏകാദശി തിഥി നവംബർ 1 ന് രാവിലെ 9:12 ന് ആരംഭിച്ച് നവംബർ 2 ന് വൈകുന്നേരം 7:32 ന് അവസാനിക്കും. അതിനാൽ ചിലർ നവംബർ 1 ന് ദേവുത്താനി ഏകാദശി ഉപവാസം ആചരിക്കും എന്നാൽ വൈഷ്ണവ വിഭാഗത്തിലുള്ളവർ നവംബർ 2 നായിരിക്കും ആചരിക്കുക. 

Also Read: മേട രാശിക്കാർക്ക് സന്തോഷ ദിനം; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് പ്രതികൂല ദിവസം

ദേവുത്താനി ഏകാദശി 2025 പാരണ സമയം

നവംബർ 1 ന് ഉപവാസം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ നവംബർ 2 ന് ഉപവാസം അവസാനിപ്പിക്കും. ഈ ദിവസം ഉപവാസം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ല സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 1:11 നും 3:23 നും ഇടയിലാണ്.

നവംബർ 2 ന് വ്രത ആചരിക്കുന്നവർ നവംബർ 3 ന് രാവിലെ 06:11 മുതൽ 10: 07 വരെയുള്ള സമയത്ത് വ്രതം അവസാനിപ്പിക്കാം. 

ദേവുത്താനി ഏകാദശി ഏകാദശിയുടെ പൂജാ വിധി 

ദേവുത്താനി ഏകാദശി ഏകാദശി ദിവസം രാവിലെ ബ്രഹ്മ മുഹൂർത്തത്തിൽ ഉണർന്ന് കുളിച്ച് മനസും ശരീരവും ശുദ്ധീകരിക്കുക. തുടർന്ന് സാധ്യമെങ്കിൽ വൃത്തിയുള്ള മഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുക കാരണം മഞ്ഞ നിറം വിഷ്ണുവിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നിറമായി കണക്കാക്കുന്നു. 

Also Read: ശമ്പളം മുതൽ പെൻഷൻ, ഡിഎ-ഡിആർ എന്നിവയിൽ വമ്പൻ മാറ്റങ്ങൾ. എന്താണ് ToR? അറിയാം

ഈ ദിവസം, വിഷ്ണു ചാലിസ, ദേവുത്താനി ഏകാദശി വ്രത കഥ, ശ്രീ ഹരി സ്തുതി, വിഷ്ണു മന്ത്രങ്ങൾ എന്നിവ ചൊല്ലുന്നത് ഉത്തമമാണ്. പൂജയ്ക്ക് ശേഷം ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന് ആരതി നടത്തുകയും എന്തെങ്കിലും തെറ്റായ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ​​ക്ഷമ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുക.

വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോൾ ദിവസം മുഴുവൻ വിശുദ്ധിയും പാലിക്കുക. വൈകുന്നേരം വീണ്ടും പൂജ നടത്തി വീടിന്റെ പ്രധാന കവാടത്തിൽ നെയ്യ് വിളക്ക് കത്തിക്കുക. അത് ഐശ്വര്യവും പോസിറ്റീവ് എനർജിയും നൽകും.  പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ദ്വാദശി തിഥിയിൽ ശുഭകരമായ സമയത്ത് വ്രതം അവസാനിപ്പിക്കുക. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

EkadashiEkadashi 2025Devuthani Ekadashi 2025Devuthani EkadashiWhen is Devuthani Ekadashi

Trending News