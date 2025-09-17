Numerology: സംഖ്യാശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് 1 മുതൽ 5 വരെയുള്ള സംഖ്യകൾക്ക് ഏതൊക്കെ നിറങ്ങളാണ് ശുഭകരം?

Numerology: സംഖ്യാശാസ്ത്രം വ്യത്യസ്ത സംഖ്യകളെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രമാണ്. ഈ സംഖ്യകളെ മൂല സംഖ്യകൾ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇവ ഒമ്പത് ഗ്രഹങ്ങളുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ളതാണെന്നാണ് വിശ്വാസം. ഈ മൂല സംഖ്യകൾ ഗ്രഹങ്ങളുമായി മാത്രമല്ല അവയുടെ ഭാഗ്യ നിറങ്ങളുമായും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് അറിയാമോ? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പോസിറ്റിവിറ്റി കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന നിറങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് നിരവധി നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യാൻ കഴിയും എന്നാണ് വിശ്വാസം.
സംഖ്യാശാസ്ത്രത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന മൂല സംഖ്യകൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജനന തീയതിയിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഒന്ന് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള ഈ സംഖ്യകൾ ജനനത്തീയതിയുടെ എല്ലാ അക്കങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ ജനിച്ച മാസം ദിവസം വര്ഷം എന്നിവ എല്ലാം കൂട്ടിയെടുക്കുന്ന ഒറ്റസംഖ്യയാണ് സമഖ്യ ശാസ്ത്രത്തിലുള്ളത്. മൂല സംഖ്യയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഭാഗ്യ നിറങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാം.
മൂല സംഖ്യ 1 (Numerology): ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 1, 10, 19, 28 തീയതികളിൽ ജനിച്ച ആളുകല്കുടെ മൂല സംഖ്യ 1 ആണ്. ഈ സംഖ്യയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ഗോൾഡൻ, മഞ്ഞ, വെള്ള എന്നിവ വളരെ ഭാഗ്യ നിറങ്ങളാണ്. ഈ നിറങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് പോസിറ്റിവിറ്റി കൊണ്ടുവരുന്നു.
മൂല സംഖ്യ 2 (Numerology): ഏതൊരു മാസത്തിലെയും 2, 11, 20, 29 തീയതികളിൽ ജനിച്ചവരുടെ മൂല സംഖ്യയാണ് 2. ഇവർക്ക് ഇളം നിറങ്ങൾ ശുഭകരമായിരിക്കും. ഇവർ ക്രീം, വെള്ള, മറ്റ് ഇളം നിറങ്ങൾ എന്നിവ ധരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും.
മൂല സംഖ്യ 3 (Numerology): ഏതൊരു മാസത്തിലേയും 3, 12, 21, 30 തീയതികളിൽ ജനിച്ചവരുടെ മൂലസംഖ്യ 3 ആണ്. അവർ മഞ്ഞ, പർപ്പിൾ, ഓറഞ്ച് തുടങ്ങിയ നിറങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഈ നിറങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും.
മൂല സംഖ്യ 4 (Numerology): ഏതൊരു മാസത്തിലെയും 4, 13, 22, 31 തീയതികളിൽ ജനിച്ചവരുടെ മൂലസഖ്യ 4 ആണ്. നീല, ചാരം, ക്രീം എന്നിവ ഈ ഇവർക്ക് വളരെയധികം ഭാഗ്യം നൽകുന്ന നിറങ്ങളാണ്.
മൂല സംഖ്യ 5 (Numerology): ഏതൊരു മാസത്തിലെയും 5, 14, 23 തീയതികളിൽ ജനിച്ചവരുടെ മൂലസംഖ്യയാണ് 5. ജ്യോതിഷത്തിൽ ഈ സംഖ്യ ബുധനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വെള്ളയും മറ്റ് ഇളം നിറങ്ങളും ഇവർക്ക് ശുഭകരമാണ്.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)
