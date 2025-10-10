English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Astrology & Religion
  • Numerology: സംഖ്യാശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് 4 മുതൽ 6 വരെയുള്ള സംഖ്യകൾക്ക് ഏതൊക്കെ നിറങ്ങളാണ് ശുഭകരം?

Numerology: സംഖ്യാശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് 4 മുതൽ 6 വരെയുള്ള സംഖ്യകൾക്ക് ഏതൊക്കെ നിറങ്ങളാണ് ശുഭകരം?

Radix: രാശികളും ഗ്രഹങ്ങളും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തെയും ഭാവിയെയും നിർണ്ണയിക്കുന്നതുപോലെ അവരുടെ ജനനത്തീയതിയ്ക്കും മൂല സംഖ്യയ്ക്കും ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭാവിയുമായി ആഴത്തിലുള്ള ബന്ധമുണ്ട്.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Oct 10, 2025, 10:34 PM IST
  • നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഖ്യകളുടെ പ്രാധാന്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ?
  • അവ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളുമായും ആഴത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട്

Numerology: സംഖ്യാശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് 4 മുതൽ 6 വരെയുള്ള സംഖ്യകൾക്ക് ഏതൊക്കെ നിറങ്ങളാണ് ശുഭകരം?

Numerology: നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഖ്യകളുടെ പ്രാധാന്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ? അവ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ മേഖലകളുമായും ആഴത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട്. നമ്മുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ, വീട്ടു നമ്പർ, കാർ നമ്പർ അങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും നമ്പറുകൾ ഉണ്ടാകും.

Also Read: ദീപാവലിക്ക് മുൻപ് പവർഫുൾ ഗജകേസരി യോഗം; ഇവർക്ക് ലഭിക്കും അപ്രതീക്ഷിത ധനവും പ്രശസ്തിയും!

ഈ സംഖ്യകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വ്യക്തിയുടെ വ്യക്തിത്വത്തെയും ഭാവിയെയും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാമോ?  അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിങ്ങളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും അറിയണമെങ്കിൽ ഒരു സംഖ്യാശാസ്ത്രജ്ഞനിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും.

സംഖ്യാശാസ്ത്രത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന സംഖ്യകളെ മൂലസംഖ്യകലെന്നും ഭാഗ്യ സംഖ്യകളെന്നുമാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ മൂലസംഖ്യകളും ഭാഗ്യ സംഖ്യകളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒരു പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത ഗ്രഹങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഈ സംഖ്യകളിലൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാഗ്യ നിറങ്ങളും കണ്ടെത്താനാകും.

Also Read: 200 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കർവാ ചൗത്തിൽ സൂര്യ-ചന്ദ്ര സംഗമം; ഇവർക്ക് തൊഴിൽ പുരോഗതിയും സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങളും

4, 5, 6 എന്നീ മൂലസംഖ്യകൾക്കുള്ള ഭാഗ്യ നിറങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. 4, 5, 6 എന്നീ മൂലസംഖ്യകളുള്ള ആളുകൾക്ക് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല ഫലങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ട നിറങ്ങൾ ഏതൊക്കെ എന്നറിയാം.

മൂലസംഖ്യ 4  (Numerology):

ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 4, 13, 22, 31 തീയതികളിൽ ജനിച്ചവരുടെ മൂലസംഖ്യയാണ് 4 എന്നത്. ഈ തീയതികൾ കൂട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് 4 ആണ്.  അവരുടെ ഭാഗ്യ നിറങ്ങൾ നീല, ചാരം, ക്രീം എന്നിവയാണ്. ഈ നിറങ്ങൾ ധരിക്കുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നല്ല മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും.

Also Read: ബുധാദിത്യ രാജയോഗത്തിലൂടെ ഇവർക്കിനി വെച്ചടി വെച്ചടി കയറ്റം; ഭാഗ്യം ജ്വലിക്കും, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?

മൂലസംഖ്യ 5: 

ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 5, 14, 23 തീയതികളിൽ ജനിച്ചവരുടെ മൂലസംഖ്യ 5 ആണ്. സംഖ്യാശാസ്ത്രത്തിൽ ഈ സംഖ്യയെ ബുധന്റെ സംഖ്യയായി കണക്കാക്കുന്നു, അത് അവരെ ബുദ്ധിമാന്മാരാക്കും. ഈ വർഗ്ഗമൂല സംഖ്യയുള്ള ആളുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും വെള്ളയോ ഇളം നിറങ്ങളോ ധരിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയും ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷം നൽകുകയും ചെയ്യും.

മൂലസംഖ്യ 6: 

ഏതെങ്കിലും മാസത്തിലെ 6, 15, 24 തീയതികളിൽ ജനിച്ചവരുടെ മൂലസംഖ്യ 6 ആണ്. ഈ സംഖ്യകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ 6 എന്ന സംഖ്യ ലഭിക്കും.  ഇവർക്ക് നീലയും പിങ്ക് നിറവും വളരെ ഭാഗ്യകരമായ നിറങ്ങളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഇത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും.

(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ പൊതുവായ വിശ്വാസങ്ങളെയും വിവരങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്)

 

