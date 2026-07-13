/ബാക്കി വന്ന വിളക്ക് തിരി വലിച്ചെറിയരുത്‌, എന്തുകൊണ്ട്? അറിയാം...

സനാനാതന ധർമ്മമനുസരിച്ചു എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും വീടുകളിൽ വിളക്ക് കൊളുത്തുന്നത് നിർബന്ധമാണ്. വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നത്തിലൂടെ വീട്ടിലേക്ക് പോസിറ്റിവിറ്റി കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. വിളക്ക് പ്രകാശത്തിന്റെയും ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന്റെയും പ്രതീകമായി കണക്കാക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും വിളക്ക് അണഞ്ഞതിനുശേഷം അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണമായും കത്തിയതിന് ശേഷം അവശേഷിക്കുന്ന തിരിയെക്കുറിച്ച് ആളുകൾക്ക് പലപ്പോഴും ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാകാറുണ്ട്.
പലരും ഇത് സാധാരണ മാലിന്യമായി കണക്കാക്കി ചവറ്റുകുട്ടയിൽ എറിയാറുമുണ്ട്. നിങ്ങളും ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇനി വേണ്ട. ആരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും ചെറിയ വസ്തു പോലും സംസ്കരിക്കുന്നതിന് തിരുവെഴുത്തുകൾ പ്രത്യേക നിയമങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. മിച്ചമുള്ള തിരി നേരിട്ട് മാലിന്യത്തിലേക്ക് എറിയുന്നത് അനുചിതമായി കണക്കാക്കുന്നില്ല മാത്രമല്ല ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് വീട്ടിലേക്ക് നെഗറ്റിവിറ്റിയും കൊണ്ടുവരും. മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മിച്ചമുള്ള തിരി എന്തുചെയ്യണമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം.
വിശ്വാസമനുസരിച്ച് നെയ്യിലോ എണ്ണയിലോ ഒരു തിരി മുക്കി മന്ത്രങ്ങളും ശുദ്ധമായ വികാരങ്ങളുമായി കത്തിച്ചാൽ അത് പോസിറ്റീവ് എനർജി പകരും എന്നാണ്. തിരി ദൈവത്തിന് മുന്നിലാണ് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത്തരമൊരു പുണ്യവസ്തുവിനെ നമ്മൾ നടക്കുന്ന വഴികളിലോ അഴുക്കിലോ എറിയുന്നത് ദൈവദോഷത്തിനും പിതൃദോഷത്തിനും കാരണമാകും. ഇത് വീടിന്റെ ഐശ്വര്യത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും മാനസിക സമ്മർദ്ദം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.
എല്ലാ ദിവസവും വിളക്ക് കൊളുത്തിയ ശേഷം ബാക്കിയുള്ള തിരികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ വലിച്ചെറിയുന്നതിനുപകരം ഇപ്രകാരം ചെയ്തോളു...
ബാക്കിയുള്ള തിരികൾ തുളസി ചെടിയുടെയോ ചെടിച്ചട്ടിയുടെയോ മണ്ണിൽ കുഴിച്ചിടുക. കാലക്രമേണ അത് മണ്ണിൽ ലയിക്കും. ആ സ്ഥലത്ത് ചവിട്ടാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക.
പുണ്യ നദിയിലോ ജലാശയത്തിലോ ഒഴുക്കുക: ഒരു ആഴ്ചയിലോ മാസത്തിലോ ആയി ശേഖരിച്ച തിരികൾ നിങ്ങളുടെ വീടിനടുത്തെ പുണ്യ നദി, കുളം എന്നിവിടങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒഴുക്കുക.
അഗ്നിയിൽ സമർപ്പിക്കുക: നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പതിവായി കുന്തിരിക്കം പുകയ്ക്കുമായോ കർപ്പൂര ആരതിയോ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഈ ശേഷിക്കുന്ന തിരികൾ ആ തീയിലേക്ക് ഇടുക. ഇവ പൂജയുടെ ഭാഗമായതിനാൽ തീയിൽ കത്തിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ശുദ്ധമായി കണക്കാക്കുന്നു.
അഖണ്ഡ ജ്യോതി തിരിക്കുള്ള നിയമങ്ങൾ
ദൈനംദിന പൂജകളിൽ ശേഷിക്കുന്ന തിരികൾക്ക് പുറമേ അഖണ്ഡ ജ്യോതി തിരിയ്ക്കും ചില നിയമങ്ങളുണ്ട്. നവരാത്രി, ദീപാവലി, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക ആചാര സമയത്ത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഒരു അഖണ്ഡ ദീപം കത്തിച്ചാൽ അതിലെ ശേഷിക്കുന്ന തിരി വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കൈകാര്യം ചെയ്യണം. ഈ തിരി ഒരിക്കലും വീടിനു ചുറ്റും വയ്ക്കരുത്. ആചാരം പൂർത്തിയായ ശേഷം, ഒഴുകുന്ന ഒരു പുണ്യനദിയിൽ തിരി മുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്.
(Disclaimer: ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളും സാമൂഹികവും മതപരവുമായ വിശ്വാസങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളത് മാത്രമാണ്)
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