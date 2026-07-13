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ബാക്കി വന്ന വിളക്ക് തിരി വലിച്ചെറിയരുത്‌, എന്തുകൊണ്ട്? അറിയാം...

Sanatan Dharma: വീടുകളിൽ വിളക്കുകൾ കത്തിക്കുന്നത് പതിവായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. എന്നാൽ വിളക്ക് പൂർണ്ണമായും കത്തിയതിനുശേഷം ശേഷിക്കുന്ന തിരി എന്തുചെയ്യണമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ട്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 13, 2026, 03:50 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 03:50 PM IST
ബാക്കി വന്ന വിളക്ക് തിരി വലിച്ചെറിയരുത്‌, എന്തുകൊണ്ട്? അറിയാം...
Image Credit: File photoSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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