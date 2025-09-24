English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

7th Pay Commission: ദീപാവലിക്ക് മുൻപ് ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ജീവനക്കാർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത, ഡിഎ വർധിക്കും!

DA Hike: ഈ ദീപാവലിക്ക് മുൻപ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും സന്തോഷവാർത്ത. ക്ഷാമബത്തയിൽ വർദ്ധനവുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ദശലക്ഷക്കണക്കിന് സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Sep 24, 2025, 01:54 PM IST
  • ഈ ദീപാവലിക്ക് മുൻപ് ഉത്തർപ്രദേശിലെ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും സന്തോഷവാർത്ത
  • ക്ഷാമബത്തയിൽ വർദ്ധനവുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ദശലക്ഷക്കണക്കിന് സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്തും

7th Pay Commission: ദീപാവലിക്ക് മുൻപ് ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ജീവനക്കാർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത, ഡിഎ വർധിക്കും!

7th Pay Commission: ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശകൾ അനുസരിച്ച് ക്ഷാമബത്ത പതിവായി അവലോകനം ചെയ്യാറുണ്ട് അത് നിലവിലെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി കണക്കിലെടുത്തായിരിക്കും വർദ്ധിക്കുന്നതും. ഈ വർദ്ധനവ് ജീവനക്കാർക്ക്  വലിയ ആശ്വാസം നൽകും.

Also Read: ദീപാവലിക്ക് മുൻപ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിക്കും ഒന്നല്ല ഡബിൾ ജാക്പോട്ട്, അറിയാം

 

ക്ഷാമബത്ത അവലോകന പ്രക്രിയ (How To Revies Dearness Allowance)

സർക്കാരിന്റെ നയമനുസരിച്ച് ക്ഷാമബത്ത വർഷത്തിൽ രണ്ടുതവണ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു. ഫെബ്രുവരി-മാർച്ച്, സെപ്റ്റംബർ-ഒക്ടോബർ എന്നീ മാസങ്ങളിലാണ് ഈ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാകുന്നത്. പുതിയ നിരക്കുകൾ പിന്നീട് ജനുവരി, ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുകയും ചെയ്യും. വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പണപ്പെരുപ്പത്തിന് അനുസൃതമായിട്ടായിരിക്കും സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ഡിഎയിൽ വർദ്ധനവ് നടർത്തുന്നതും.   

നിലവിൽ ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് ഈ പ്രക്രിയ നടക്കുന്നത്. മുൻ അവലോകനത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ജീവനക്കാരുടെ പ്രതീക്ഷകൾ നിറവേറ്റിയില്ല എങ്കിലും പുതിയ സാമ്പത്തിക സൂചനകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മികച്ചതായിരിക്കും എന്നാണ് ജീവനക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

Also Read: ലോകത്ത് ഏറ്റവും വിലകുറഞ്ഞ സ്വർണ്ണം എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും? അറിയാം...

 

പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വർദ്ധനവ്  (Expected Increase)

വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷാമബത്ത 2025 ജൂലൈയിൽ മൂന്ന് മുതൽ നാല് ശതമാനം വരെ വർദ്ധിച്ചേക്കാം. 2025 മാർച്ചിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച രണ്ട് ശതമാനം വർദ്ധനവിനേക്കാൾ ഈ വർദ്ധനവ് വളരെ കൂടുതലാണ്. മാർച്ചിൽ ക്ഷാമബത്ത വർധിച്ച ശേഷം 55 ശതമാനത്തിലെത്തി, ഇത് ജീവനക്കാരിൽ നിരാശയുണ്ടാക്കിയിരുന്നു.  

പുതിയ വർദ്ധനവ് അനുസരിച്ച് ക്ഷാമബത്ത 58 അല്ലെങ്കിൽ 59 ശതമാനത്തിലേക്ക് എത്തും. ഈ വർദ്ധനവ് സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും വളരെയധികം ഗുണം നൽകും. പെൻഷൻകാർക്ക് ഡിഎയ്ക്ക് പകരം ഡിആർ ആണ് ലഭിക്കുന്നത്.  ഡിഎ, ഡിആർ നിരക്കുകൾ ഒന്നായിരിക്കും.  

Also Read: ആരാണീ സിഡ്‌നി സ്വീനി? ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലേക്ക് സിഡ്‌നി സ്വീനി എത്തുമോ?

 

ക്ഷാമബത്ത കണക്കാക്കൽ രീതി (Dearness Allowance Calculation Method)

ക്ഷാമബത്ത കണക്കാക്കുന്നത് ശാസ്ത്രീയവും സുതാര്യവുമായ പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം AICPI-IW എന്ന് ചുരുക്കി വിളിക്കപ്പെടുന്ന വ്യാവസായിക തൊഴിലാളികൾക്കായുള്ള അഖിലേന്ത്യാ ഉപഭോക്തൃ വില സൂചികയാണ്. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള 88 വ്യാവസായിക കേന്ദ്രങ്ങളിലെ 317 വിപണികളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച ചില്ലറ വില ഡാറ്റയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉള്ളതാണ് ഈ സൂചിക.

സമീപകാല റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം 2025 മാർച്ചിൽ എഐസിപിഐ 143 ആയിരുന്നു, ജൂൺ ആയപ്പോഴേക്കും ഇത് 145 ആയി വർദ്ധിച്ചു. ഈ വർദ്ധനവ് ക്ഷാമബത്തയിൽ വർദ്ധനവുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. 2025 മെയ് വരെ സിപിഐ-ഐഡബ്ല്യു 145 ൽ തുടർന്നു, ഇത് സ്ഥിരതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

തൊഴിൽ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഡാറ്റ പ്രകാരം കാർഷിക, ഗ്രാമീണ തൊഴിലാളികളുടെ പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക് ഏപ്രിലിൽ 3.5 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് യഥാക്രമം 2.84 ശതമാനമായും 2.97 ശതമാനമായും കുറഞ്ഞു. അതുപോലെ സിപിഐ-എഎൽ, സിപിഐ-ആർഎൽ എന്നിവ യഥാക്രമം 1305 ഉം 1319 ഉം ആയി കുറഞ്ഞു.

Also Read: 

CPI-IW പ്രവണത നിലവിലെ നിലവാരത്തിൽ തുടരുകയോ വരും കാലയളവിൽ നേരിയ തോതിൽ വർദ്ധിക്കുകയോ ചെയ്താൽ സർക്കാർ ക്ഷാമബത്ത മൂന്ന് മുതൽ നാല് ശതമാനം വരെ വർദ്ധിക്കും.  അങ്ങനെ ആയാൽ  ക്ഷാമബത്ത 58 അല്ലെങ്കിൽ 59 ശതമാനമാകും.  ഇത് ശരിക്കും ജീവനക്കാർക്ക് ഗണ്യമായ ആശ്വാസമായിരിക്കും.

ഈ വർദ്ധനവ് ജീവനക്കാരുടെ പ്രതിമാസ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല ഉത്സവ സീസണിലെ ചെലവുകൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകുകയും ചെയ്യും.

