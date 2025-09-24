7th Pay Commission: ദീപാവലിക്ക് മുൻപ് ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ജീവനക്കാർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത, ഡിഎ വർധിക്കും!

7th Pay Commission: ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശകൾ അനുസരിച്ച് ക്ഷാമബത്ത പതിവായി അവലോകനം ചെയ്യാറുണ്ട് അത് നിലവിലെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി കണക്കിലെടുത്തായിരിക്കും വർദ്ധിക്കുന്നതും. ഈ വർദ്ധനവ് ജീവനക്കാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസം നൽകും.
ക്ഷാമബത്ത അവലോകന പ്രക്രിയ (How To Revies Dearness Allowance)
സർക്കാരിന്റെ നയമനുസരിച്ച് ക്ഷാമബത്ത വർഷത്തിൽ രണ്ടുതവണ അവലോകനം ചെയ്യുന്നു. ഫെബ്രുവരി-മാർച്ച്, സെപ്റ്റംബർ-ഒക്ടോബർ എന്നീ മാസങ്ങളിലാണ് ഈ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാകുന്നത്. പുതിയ നിരക്കുകൾ പിന്നീട് ജനുവരി, ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുകയും ചെയ്യും. വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പണപ്പെരുപ്പത്തിന് അനുസൃതമായിട്ടായിരിക്കും സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ഡിഎയിൽ വർദ്ധനവ് നടർത്തുന്നതും.
നിലവിൽ ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണ് ഈ പ്രക്രിയ നടക്കുന്നത്. മുൻ അവലോകനത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ജീവനക്കാരുടെ പ്രതീക്ഷകൾ നിറവേറ്റിയില്ല എങ്കിലും പുതിയ സാമ്പത്തിക സൂചനകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി മികച്ചതായിരിക്കും എന്നാണ് ജീവനക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വർദ്ധനവ് (Expected Increase)
വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷാമബത്ത 2025 ജൂലൈയിൽ മൂന്ന് മുതൽ നാല് ശതമാനം വരെ വർദ്ധിച്ചേക്കാം. 2025 മാർച്ചിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച രണ്ട് ശതമാനം വർദ്ധനവിനേക്കാൾ ഈ വർദ്ധനവ് വളരെ കൂടുതലാണ്. മാർച്ചിൽ ക്ഷാമബത്ത വർധിച്ച ശേഷം 55 ശതമാനത്തിലെത്തി, ഇത് ജീവനക്കാരിൽ നിരാശയുണ്ടാക്കിയിരുന്നു.
പുതിയ വർദ്ധനവ് അനുസരിച്ച് ക്ഷാമബത്ത 58 അല്ലെങ്കിൽ 59 ശതമാനത്തിലേക്ക് എത്തും. ഈ വർദ്ധനവ് സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും വളരെയധികം ഗുണം നൽകും. പെൻഷൻകാർക്ക് ഡിഎയ്ക്ക് പകരം ഡിആർ ആണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഡിഎ, ഡിആർ നിരക്കുകൾ ഒന്നായിരിക്കും.
ക്ഷാമബത്ത കണക്കാക്കൽ രീതി (Dearness Allowance Calculation Method)
ക്ഷാമബത്ത കണക്കാക്കുന്നത് ശാസ്ത്രീയവും സുതാര്യവുമായ പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം AICPI-IW എന്ന് ചുരുക്കി വിളിക്കപ്പെടുന്ന വ്യാവസായിക തൊഴിലാളികൾക്കായുള്ള അഖിലേന്ത്യാ ഉപഭോക്തൃ വില സൂചികയാണ്. രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള 88 വ്യാവസായിക കേന്ദ്രങ്ങളിലെ 317 വിപണികളിൽ നിന്ന് ശേഖരിച്ച ചില്ലറ വില ഡാറ്റയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഉള്ളതാണ് ഈ സൂചിക.
സമീപകാല റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം 2025 മാർച്ചിൽ എഐസിപിഐ 143 ആയിരുന്നു, ജൂൺ ആയപ്പോഴേക്കും ഇത് 145 ആയി വർദ്ധിച്ചു. ഈ വർദ്ധനവ് ക്ഷാമബത്തയിൽ വർദ്ധനവുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നു. 2025 മെയ് വരെ സിപിഐ-ഐഡബ്ല്യു 145 ൽ തുടർന്നു, ഇത് സ്ഥിരതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
തൊഴിൽ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഡാറ്റ പ്രകാരം കാർഷിക, ഗ്രാമീണ തൊഴിലാളികളുടെ പണപ്പെരുപ്പ നിരക്ക് ഏപ്രിലിൽ 3.5 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് യഥാക്രമം 2.84 ശതമാനമായും 2.97 ശതമാനമായും കുറഞ്ഞു. അതുപോലെ സിപിഐ-എഎൽ, സിപിഐ-ആർഎൽ എന്നിവ യഥാക്രമം 1305 ഉം 1319 ഉം ആയി കുറഞ്ഞു.
CPI-IW പ്രവണത നിലവിലെ നിലവാരത്തിൽ തുടരുകയോ വരും കാലയളവിൽ നേരിയ തോതിൽ വർദ്ധിക്കുകയോ ചെയ്താൽ സർക്കാർ ക്ഷാമബത്ത മൂന്ന് മുതൽ നാല് ശതമാനം വരെ വർദ്ധിക്കും. അങ്ങനെ ആയാൽ ക്ഷാമബത്ത 58 അല്ലെങ്കിൽ 59 ശതമാനമാകും. ഇത് ശരിക്കും ജീവനക്കാർക്ക് ഗണ്യമായ ആശ്വാസമായിരിക്കും.
ഈ വർദ്ധനവ് ജീവനക്കാരുടെ പ്രതിമാസ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല ഉത്സവ സീസണിലെ ചെലവുകൾക്ക് വലിയ ആശ്വാസമാകുകയും ചെയ്യും.
