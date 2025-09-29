English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

7th Pay Commission: കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർക്ക് ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്ത; ഡിഎ കുടിശ്ശിക ലഭിക്കില്ല!

7th Pay Commission Latest Updates: കോവിഡ് കാലത്തെ കേന്ദ്ര ജീവനക്കാരുടെ ഡിഎ/ഡിആർ കുടിശ്ശിക നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പാർലമെന്റിൽ പലതവണ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ജീവനക്കാർ പ്രതീക്ഷയിലായിരുന്നു.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Sep 29, 2025, 11:17 AM IST
  • തടഞ്ഞുവച്ചിരുന്ന ഡിഎ/ഡിആർ പേയ്‌മെന്റുകൾക്കായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരും പെൻഷൻകാരും കാത്തിരിക്കുകയാണ്
  • ഇതിനായി ഇവർ പലതവണ ആവശ്യമുന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്
  • എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ തീരുമാനമായതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്

DA/DR Update: കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ സമയത്ത് തടഞ്ഞുവച്ചിരുന്ന ഡിഎ, ഡിആർ പേയ്‌മെന്റുകൾക്കായി കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷമായി ഏകദേശം 10 ദശലക്ഷത്തിലധികം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരും പെൻഷൻകാരും കാത്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനായി ഇവർ പലതവണ ആവശ്യമുന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ തീരുമാനമായതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ നിന്നും ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകൾ പോലും പിന്മാറിയതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്. 2020 മാർച്ചിൽ കോവിഡ്-19 പാൻഡെമിക്കിനിടയിൽ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യവും ചെലവുകളും കാരണം കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഡിഎ/ഡിആർ പേയ്‌മെന്റുകൾ 18 മാസത്തേക്ക് സർക്കാർ മരവിപ്പിച്ചിരുന്നു.

Also Read: ദീപാവലിക്ക് മുൻപ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിക്കും ഒന്നല്ല ഡബിൾ ജാക്പോട്ട്, അറിയാം

സർക്കാർ മൂന്ന് ഗഡുക്കൾ അതായത് 2020 ജനുവരി മുതൽ 2021 ജൂൺ വരെയുള്ളതാണ് തടഞ്ഞുവച്ചത്. കോവിഡ്-19 സമയത്ത് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ ഗണ്യമായ സമ്മർദ്ദത്തിലാണെന്നും ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, മറ്റ് അവശ്യ ചെലവുകൾ എന്നിവ നേരിടാൻ ഫണ്ട് ആവശ്യമാണെന്നും സർക്കാർ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിനിടയിൽ ഡിഎ കുടിശ്ശിക ജീവനക്കാർക്ക് നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്ന് പലതവണ പാർലമെന്റിൽ സർക്കാർ ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പാൻഡെമിക്കിന്റെ ആഘാതം 2020-21 കാലയളവിനപ്പുറത്തേക്ക് നീണ്ടിരുന്നുവെന്നും പിടിച്ചുവച്ച ഡിഎ/ഡിആറിനു പുറമേ ഏകദേശം ₹34,402 കോടി ക്ഷേമ പദ്ധതികൾക്കായി ചെലവഴിച്ചുവെന്നും സർക്കാർ പാർലമെന്റിൽ അറിയിച്ചിരുന്നു.

ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും ജീവനക്കാരും യൂണിയനുകളും ഇക്കാര്യം സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാൻ തായ്യാറായിരുന്നില്ല. ഡിഎ തങ്ങളുടെ അവകാശമാണെന്നും സ്ഥിതി സാധാരണ നിലയിലാകുമ്പോൾ അത് നൽകണമെന്നും വ്യക്തമാക്കി കൊണ്ട് ധനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന് നിരവധി തവണ കത്തുകൾ അയക്കുകയുണ്ടായി. പാർലമെന്റിലും ഈ വിഷയം അവർ ഉന്നയിച്ചു. പക്ഷേ അപ്പോഴെല്ലാം സർക്കാർ വിസമ്മതിക്കുകയായിരുന്നു. പണപ്പെരുപ്പത്തിൽ നിന്നും ജീവനക്കാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് ഡിഎ നൽകുന്നതെന്നും അത് പിടിച്ചു വയ്ക്കരുതെന്നും ജീവനക്കാരും വാദിച്ചു.

Also Read: ഈ പാമ്പ് അപകടകാരി മാത്രമല്ല ഭയാനകവും; ആക്രമിക്കുന്ന രീതി കണ്ടാൽ ഞെട്ടും! വീഡിയോ കാണാം...

അടുത്തിടെ ഭാരതീയ മസ്ദൂർ സംഘവുമായി (BMS) അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഘടനകളുടെ പരമോന്നത സംഘടനയായ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസ് നാഷണൽ കോൺഫെഡറേഷനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രതിനിധി സംഘം കേന്ദ്രമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിങ്ങുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും. കുടിശ്ശികയുള്ള ഡിഎയുടെ പ്രശ്നം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ദീർഘകാല ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ജീവനക്കാരെ ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ആവശ്യം മീറ്റിങ്ങിന് മുന്നേതന്നെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനർത്ഥം ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകൾ തന്നെ ഈ ആവശ്യം ഉപേക്ഷിച്ചു എന്നാണ്. 12 വർഷത്തിനുശേഷം കമ്മ്യൂട്ടഡ് പെൻഷൻ പുനഃസ്ഥാപിക്കുക, സെൻസിറ്റീവ് നിയമനങ്ങൾക്കുള്ള ക്വാട്ട 5% വർദ്ധിപ്പിക്കുക, NPS നിർത്തലാക്കുകയും OPS നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്യുക,  എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കുക, പ്രമോഷനുകൾക്കുള്ള കാലയളവ് കുറയ്ക്കുക തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലായിരുന്നു യോഗം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്.

ഇതിൽ നിന്നും ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായത് 2020 ജനുവരി മുതൽ 2021 ജൂൺ വരെ തടഞ്ഞു വച്ചിരുന്ന DA/DR കുടിശ്ശിക ഇനി ലഭിക്കില്ല എന്നാണ്. 2025 ആഗസ്റ്റിൽ ധനകാര്യ സഹമന്ത്രി പങ്കജ് ചൗധരി പാർലമെന്റിൽ പാൻഡെമിക്കിന്റെ സാമ്പത്തിക ആഘാതം നീണ്ടുനിന്നതായും അതിനാൽ കുടിശ്ശിക സാധ്യമല്ലെന്നും  വ്യക്‌തമാക്കി. 

