8th Pay Commission: എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ ജനുവരിയിൽ നടപ്പിലാക്കുമോ? ToR ജീവനക്കാർക്ക് ടെൻഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുമോ? അറിയാം

8th Pay Commission: നവംബർ 3 ന് സർക്കാർ എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ ടേംസ് ഓഫ് റഫറൻസ് (ToR) പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനൊപ്പം ഒരു പുതിയ വിവാദത്തിന് തുടക്കമിടുകയും ചെയ്തു. കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശകൾ ഏത് തീയതിയിൽ നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് ToR ൽ പരാമർശിക്കുന്നില്ലെന്ന് ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും യൂണിയനുകൾ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്.
എന്നാൽ 4 മുതൽ 7 വരെയുള്ള ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശകൾ ഓരോ 10 വർഷത്തിലും ജനുവരി 1 ന് തന്നെ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്. എന്നാൽ നിലവിൽ 2026 ജനുവരി 1 മുതൽ എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ നടപ്പിലാക്കുന്ന പാരമ്പര്യം ലംഘിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ആശങ്കയുണ്ട്.
ജീവനക്കാരും പെൻഷൻകാരും എന്തിനാണ് ആശങ്കാകുലരാകുന്നത്? (Why are employees and pensioners worried?)
ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ കാലാവധി 2025 ഡിസംബർ 31 ന് അവസാനിക്കും. ഇതുവരെയുള്ള റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ 2026 ജനുവരി 1 ന് നടപ്പിലാക്കുമെന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ ToR ൽ നിന്ന് ഈ തീയതി ഒഴിവാക്കിയത് ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ശുപാർശകൾ വൈകിയാലും നടപ്പാക്കൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന തീയതി എപ്പോഴും ജനുവരി 1 ആണെന്നാണ് യൂണിയനുകളും പെൻഷൻകാരും പറയുന്നത്. ഇത്തവണ തീയതി ഇല്ലാത്തത് നയപരമായ മാറ്റത്തിന്റെയോ കാലതാമസത്തിന്റെയോ സൂചനയായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നതും.
ToR പുറത്തിറക്കിയ ഉടൻ തന്നെ നിരവധി ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും സംഘടനകൾ സജീവമാകുകയും അതിൽ ഓൾ ഇന്ത്യ ഡിഫൻസ് എംപ്ലോയീസ് ഫെഡറേഷൻ (AIDEF), കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് വർക്കേഴ്സ് (CCGEW), ഭാരത് പെൻഷനേഴ്സ് സമാജ് (BPS) എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ സംഘടനകൾ ToR ലെ പോരായ്മകളെ എതിർത്തുകൊണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കും ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമനും കത്തെഴുതുകയും ഇതിൽ പരിഷ്കാരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
BPS ന്റെ പ്രധാന 7 എതിർപ്പുകളും ആവശ്യങ്ങളും (BPS's 7 Major Objections and Demands)
നവംബർ 17 ന് അയച്ച വിശദമായ കത്തിൽ ഭാരത് പെൻഷനേഴ്സ് സമാജ് (BPS) നിരവധി പ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട് അവ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയാം...
1. 2026 ജനുവരി 1 എന്നത് വ്യക്തമായി ഉൾപ്പെടുത്തണം
8-ാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശകൾ 2026 ജനുവരി 1 മുതൽ നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് ToR ൽ വ്യക്തമായി പ്രസ്താവിക്കണം.
2. 'Unfunded Cost' എന്ന പദം നീക്കം ചെയ്യണം.
സുപ്രീം കോടതി ഇതിനകം തന്നെ പെൻഷനുകൾ ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, പെൻഷനുകൾ സർക്കാരിന് ഒരു ഭാരമാണെന്നാണ് ഈ പദം സൂചിപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് ബിപിഎസ് വാദിക്കുന്നത്.
3. പഴയതും പുതിയതുമായ പെൻഷൻകാർ തമ്മിലുള്ള അസമത്വം ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് തീയതി പരിഗണിക്കാതെ എല്ലാ പെൻഷൻകാർക്കും പരിഷ്കരണത്തിന്റെ ഒരു ഏകീകൃത തത്വം പ്രയോഗിക്കണം.
4. OPS–NPS–UPS ന്റെ അവലോകനം
2004 ന് ശേഷം നിയമിതരായ 2.6 ദശലക്ഷത്തിലധികം ജീവനക്കാർ NPS നിർത്തലാക്കാനും OPS പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
5. എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷനിൽ GDS നെയും സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഉൾപ്പെടുത്തണം
ഗ്രാമീണ ഡാക് സേവകരെ (GDS) തപാൽ സംവിധാനത്തിന്റെ നട്ടെല്ലാണെന്നും ബിപിഎസ് അവരെ എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെയും സ്റ്റാറ്റിയൂട്ടറി സ്ഥാപനങ്ങളെയും ഈ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്.
6. 20% ഇടക്കാല ആശ്വാസം
പണപ്പെരുപ്പം കണക്കിലെടുത്ത് ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും അടിയന്തര ആശ്വാസമായി 20% ഇടക്കാല ആശ്വാസം നൽകണമെന്നും ബിപിഎസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു.
7. CGHS ൽ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കായുള്ള ആവശ്യം
• എല്ലാ സ്വയംഭരണ ജീവനക്കാർക്കും CGHS സംവിധാനം വ്യാപിപ്പിക്കണം
• ജില്ലാ തലത്തിൽ പുതിയ CGHS കേന്ദ്രങ്ങൾ തുറക്കണം
• ചികിത്സ പണരഹിതമാക്കുകയും പ്രക്രിയ ലളിതമാക്കുകയും വേണം
• പരിഗണനയിലുള്ള പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശകൾ നടപ്പിലാക്കണം
ഈ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം പൊതുതാൽപ്പര്യം മുൻനിർത്തിയാണെന്ന് ഈ ആവശ്യങ്ങളെന്നും BPS വ്യക്തമാക്കുന്നു.
AIDEF And CCGEW: പെൻഷൻകാരെ ഒഴിവാക്കുന്നതിനെതിരെ ശക്തമായ എതിർപ്പ്
നവംബർ 4 ന് AIDEF ധനമന്ത്രിക്ക് എഴുതിയ കത്തിൽ 30 വർഷത്തെ സേവനമുള്ള 6.9 ദശലക്ഷം പെൻഷൻകാരെ 8-ാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ പരിധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയത് നിർഭാഗ്യകരമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
CCGEW പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് അയച്ച കത്തിൽ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ToR ന്റെ നിരവധി ഭാഗങ്ങൾക്ക് ഉടനടി ഭേദഗതികൾ ആവശ്യമാനിന്നും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
10 വർഷത്തെ ശമ്പള കമ്മീഷൻ ചക്രം മാറ്റാൻ സർക്കാർ തയ്യാറെടുക്കുകയാണോ? (Is the government preparing to change the 10 year Pay Commission cycle?)
ഇതൊരു വലിയൊരു ചോദ്യം തന്നെയാണ്. തീയതി ഒഴിവാക്കൽ, "Unfunded Cost" എന്ന പരാമർശം, പെൻഷൻകാർക്ക് മുൻഗണന നൽകാത്തത് എന്നിവ പരമ്പരാഗത 10 വർഷത്തെ ശമ്പള കമ്മീഷൻ ചക്രത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ സർക്കാർ പരിഗണിക്കുന്നതിന്റെ സൂചനകളാകാമെന്നാണ് ജീവനക്കാരും പെൻഷൻകാരും വിശ്വസിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണമൊന്നും നൽകിയട്ടില്ല എങ്കിലും പ്രതിഷേധങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുകയാണ്. ഇതിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത് 2026 മുതൽ 8-ാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ നടപ്പിലാക്കുമോ എന്ന ആശയക്കുഴപ്പമാണ്.
