  • 8th Pay Commission: സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ബിഗ് അപ്ഡേറ്റ്, കമ്മീഷന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ലൈവായി

8th Pay Commission: സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ബിഗ് അപ്ഡേറ്റ്, കമ്മീഷന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ലൈവായി

8th Pay Commission Website: നിങ്ങൾ ഒരു കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരനോ പെൻഷൻകാരനോ ആണെങ്കിൽ എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ നിങ്ങലെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഇപ്പോഴിതാ ഇന്ത്യാ ഗവൺമെന്റ് എട്ടാം സിപിസി വെബ്‌സൈറ്റ് (8th CPC Website)  ആരംഭിച്ചു. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Feb 9, 2026, 12:23 PM IST
  • എട്ടാം കേന്ദ്ര ശമ്പള കമ്മീഷൻ ഇനി കടലാസിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങില്ല
  • അതിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്

8th Pay Commission: സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ബിഗ് അപ്ഡേറ്റ്, കമ്മീഷന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ലൈവായി

8th Pay Commission Updates: എട്ടാം കേന്ദ്ര ശമ്പള കമ്മീഷൻ (8th Pay Commission) ഇനി കടലാസിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങില്ല കാരണം അതിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സർക്കാർ അതിന്റെ ശുപാർശകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ സൂചനയാണിത്. 

ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം കമ്മീഷൻ ആദ്യമായി ഇത്രയും വ്യവസ്ഥാപിതമായ രീതിയിൽ പങ്കാളികളിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഫീഡ്‌ബാക്ക് തേടാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ്.

എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ വെബ്‌സൈറ്റിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം എന്താണ്? (What is the purpose of the 8th Pay Commission website?)

ഈ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ (http://8cpc.gov.in) ശമ്പള കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കും. ഇതിൽ TOR, ഓഫീസ് ബെയറർമാരെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ, CPCയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനങ്ങൾ, മുൻ ശമ്പള കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ടുകൾ എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്.

പുതിയ വെബ്‌സൈറ്റിലൂടെ എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ (8th Pay Commission) മികച്ചതും സന്തുലിതവുമായ ശുപാർശകൾ തയ്യാറാക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിനായി MyGov പോർട്ടലിൽ 18 ചോദ്യങ്ങളുടെ ഒരു ഘടനാപരമായ ചോദ്യാവലി പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ലക്‌ഷ്യം വെറും ഡാറ്റ ശേഖരിക്കുക മാത്രമല്ല മറിച്ച് ജീവനക്കാരും പെൻഷൻകാരും എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നതുകൂടിയാണ്.

ഈ ചോദ്യാവലിയിൽ ആർക്കൊക്കെ പങ്കെടുക്കാം? (Who can participate in this questionnaire?)

ഒരു വിഭാഗത്തെയും ഒഴിവാക്കുന്നില്ലെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ, സംസ്ഥാന ജീവനക്കാർ, ജുഡീഷ്യൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരും കോടതി ജീവനക്കാരും, റെഗുലേറ്ററി ബോഡികളിലെ അംഗങ്ങൾ, സർവീസിലുള്ളതും വിരമിച്ചതുമായ ജീവനക്കാരുടെ യൂണിയനുകൾ. പെൻഷൻകാർ, ഗവേഷകർ, അക്കാദമിക് വിദഗ്ധർ, മാത്രമല്ല വിരമിച്ച വ്യക്തികൾക്കും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തുല്യമായി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

എന്തുകൊണ്ട് 18 ചോദ്യങ്ങൾ? അവ ഏത് ദിശയിലാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു? (Why are 18 questions and what direction do they address?)

ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ശമ്പള വർദ്ധനവിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നില്ല. സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ, പണപ്പെരുപ്പം, സാമ്പത്തിക സന്തുലിതാവസ്ഥ, ഭരണപരമായ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ തുടങ്ങിയ വിശാലമായ വിഷയങ്ങൾ ഇവയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

ചില പ്രധാന തീമുകൾ (Some key themes)

ശമ്പള വർദ്ധനവിന്റെ സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയിലെ സ്വാധീനം

ഫിറ്റ്‌മെന്റ് ഘടകത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം

മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശമ്പളത്തിന്റെ തത്വം

ഇൻക്രിമെന്റുകളുടെ നിരക്കും വ്യത്യാസവും

ഈ ചോദ്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കമ്മീഷൻ "എത്ര" വർദ്ധിപ്പിക്കണം എന്നതിൽ മാത്രമല്ല, "എങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിക്കണം" എന്നതിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു എന്നാണ്.

നിങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റി രഹസ്യമായി തുടരുമോ? (Will your identity remain confidential?)

അതെ, ഇക്കാര്യം കമ്മീഷൻ (8th Pay Commission) ഇങ്ങനെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.  അതായത് പ്രതികരിക്കുന്നയാളുടെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തില്ല.
എല്ലാ പ്രതികരണങ്ങളും സംയോജിതവും ആട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാത്തതുമായ രീതിയിൽ വിശകലനം ചെയ്യും.  അതിനാൽ ജീവനക്കാർക്ക് അവരുടെ യഥാർത്ഥ അഭിപ്രായങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായി നൽകാൻ കഴിയും.

ചോദ്യാവലി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി 2026 മാർച്ച് 16 (തിങ്കളാഴ്‌ച) ആണ്.

ഓർമ്മിക്കുക:

ഉത്തരങ്ങൾ MyGov പോർട്ടൽ വഴി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ.

ഇമെയിലുകൾ, PDF കൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ഫോമുകൾ സ്വീകരിക്കില്ല.

എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ സമയപരിധി എന്താണ് പറയുന്നത്? (What does the 8th Pay Commission timeline say?)

രൂപീകരണ പ്രഖ്യാപനം: ജനുവരി 2025

ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം: നവംബർ 3, 2025

റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി: 18 മാസം

അതായത്, 2026–27 കാലയളവിൽ ശുപാർശകൾ പുറത്തിറങ്ങാൻ സാധ്യത.

കുടിശ്ശിക നൽകുമോ ഇല്ലയോ (Will arrears be paid or not?) 

സർക്കാർ ഇതുവരെ കമ്മീഷൻ നടപ്പിലാക്കുന്ന തീയതി നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല. അതിനാൽ 2026 ജനുവരി 1 മുതൽ കുടിശ്ശിക നൽകുമോ എന്നതിന് കൃത്യമായ ഉത്തരമില്ല.

ജീവനക്കാർ ഇപ്പോൾ എന്തുചെയ്യണം? (What should employees do now?)

ജീവനക്കാർ MyGov ലേക്ക് പോയി ചോദ്യാവലി പൂരിപ്പിക്കുക.  ചിന്തിച്ചു സത്യസന്ധമായ ഉത്തരങ്ങൾ നൽകുക.  കിംവദന്തികളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുകയും ഔദ്യോഗിക അപ്‌ഡേറ്റുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുക.

