8th Pay Commission: എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ: കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർ രാജ്യവ്യാപക പണിമുടക്കിലേക്ക്

എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ ആവശ്യങ്ങളുന്നയിച്ചാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർ സമരം നടത്തുന്നത്. 

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 30, 2026, 01:38 PM IST
  • ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിലെ അനിശ്ചിതത്വം നീക്കുക, ജീവനക്കാരുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് സമരം.
  • 20% ഇടക്കാല ശമ്പള വർദ്ധനവ് അനുവദിക്കുക, മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന 18 മാസത്തെ ക്ഷാമബത്ത ഉടൻ വിതരണം ചെയ്യുക തുടങ്ങിയവയും സമരക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

8th Pay Commission: എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ: കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർ രാജ്യവ്യാപക പണിമുടക്കിലേക്ക്

പണിമുടക്കിന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർ. ഫെബ്രുവരി 12നാണ് 'കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസ് ആൻഡ് വർക്കേഴ്സ്' രാജ്യവ്യാപകമായി പണിമുടക്കിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിലെ അനിശ്ചിതത്വം നീക്കുക, ജീവനക്കാരുടെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് സമരം. 

എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കുക, പഴയ പെൻഷൻ പദ്ധതി (OPS) പുനഃസ്ഥാപിക്കുക എന്നീ പ്രധാന ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിൽ രാജ്യവ്യാപകമായി പണിമുടക്കുമെന്നാണ് കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറിക്ക് അയച്ച കത്തിൽ സംഘടന വ്യക്തമാക്കുന്നത്. 20% ഇടക്കാല ശമ്പള വർദ്ധനവ് അനുവദിക്കുക, മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന 18 മാസത്തെ ക്ഷാമബത്ത ഉടൻ വിതരണം ചെയ്യുക തുടങ്ങിയവയും സമരക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 

എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ പ്രവർത്തനപരിധി സംബന്ധിച്ചാണ് CCGEW-ന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം. ശമ്പളവർദ്ധനവ് സുതാര്യമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ, സ്റ്റാഫ് സൈഡ് മുന്നോട്ടുവെച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ കമ്മീഷന്റെ പ്രവർത്തനപരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് ജീവനക്കാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ശമ്പള കമ്മീഷൻ ശുപാർശകൾ പൂർണ്ണമായി നടപ്പിലാക്കുന്നത് വരെ, എല്ലാ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും 2026 ജനുവരി 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ 20% ഇടക്കാല ആശ്വാസം അനുവദിക്കണമെന്നും സംഘടന ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

Also Read: Bengaluru Robbery: ബെം​ഗളൂരുവിൽ വൻ കവർച്ച; 18 കോടി രൂപയുടെ സ്വ‍ർണ്ണവും വജ്രവും കവർന്നു, നേപ്പാളി ദമ്പതികൾക്കായി തിരച്ചിൽ

നിലവിലുള്ള ക്ഷാമബത്തയുടെ (DA/DR) 50 ശതമാനം അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിലും പെൻഷനിലും ലയിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന ആവശ്യം. 2025 നവംബറിൽ എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കുകയും റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ 18 മാസം സമയം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ആനുകൂല്യങ്ങൾക്കായി ഇത്രയും കാലം കാത്തിരിക്കാൻ നിലവിൽ ജീവനക്കാർ തയ്യാറല്ല.

അതുപോലെ സർക്കാരിന്റെ പുതിയ പെൻഷൻ പദ്ധതിയെയും (NPS) അടുത്തിടെ അവതരിപ്പിച്ച ഏകീകൃത പെൻഷൻ പദ്ധതിയെയും (UPS) ജീവനക്കാർ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നു. യാതൊരുവിധ നിബന്ധനകളുമില്ലാതെ എല്ലാ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പഴയ പെൻഷൻ പദ്ധതി (OPS) തന്നെ പുനഃസ്ഥാപിക്കണമെന്നാണ് സംഘടനയുടെ മറ്റൊരു ആവശ്യം.

