8th Pay Commission: ശമ്പളം-കുടിശ്ശിക മുതൽ തീയതി വരെ, ആരാണ് ഇതെല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത്? സർക്കാരോ അതോ കമ്മീഷനോ? അറിയാം പൂർണ്ണ വിവരങ്ങൾ

8th Pay Commission: ദശലക്ഷക്കണക്കിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ മനസ്സിൽ നിലവിൽ ഒരേ ഒരു ചോദ്യമേയുള്ളൂ അത് എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ എപ്പോൾ നടപ്പാക്കും? വർദ്ധിപ്പിച്ച കുടിശ്ശിക എപ്പോൾ ലഭിക്കും, അതിന്റെ തീയതി ആരാണ് നിശ്ചയിക്കുക? എന്നൊക്കെയാണ്. ഇതിനിടയിൽ എട്ടാം കേന്ദ്ര ശമ്പള കമ്മീഷൻ (8th Pay Commission) അതിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അന്നുമുതൽ ശമ്പളം, കുടിശ്ശിക ഇത് നടപ്പിലാക്കുന്ന തീയതി സംബന്ധിച്ച പ്രധാന പ്രഖ്യാപനവും കാത്തിരിക്കുകയാണ് ജീവനക്കാർ. ഇതിനായി ഇനിയും ഒരു നീണ്ട കാത്തിരിപ്പ് ഉണ്ടായേക്കാം എന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം.
എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ വിജ്ഞാപനം 2025 നവംബറിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു (8th Pay Commission was announced in November 2025)
എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ വിജ്ഞാപനം 2025 നവംബറിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 18 മാസത്തിനുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ സർക്കാർ കമ്മീഷനോട് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുമുണ്ട്. അതായത് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാകാൻ ഏകദേശം 16 മുതൽ 18 മാസം വരെ എടുത്തേക്കാം. അതിനാൽ കുടിശ്ശിക സംബന്ധിച്ച ഏതെങ്കിലും ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയതിനുശേഷം മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ.
ആരാണ് തീരുമാനമെടുക്കുന്നത്, സർക്കാരോ കമ്മീഷനോ? (Who makes the decision, the government or the commission?)
ശമ്പള കമ്മീഷൻ ആണോ അതോ സർക്കാർ ആണോ ശമ്പളം, കുടിശ്ശിക, നടപ്പാക്കൽ തീയതി എന്നിവ തീരുമാനിക്കുന്നത്? എന്നതാണ് നിലവിലെ സംശയം. മുൻ ശമ്പള കമ്മീഷനുകളിലെ അനുഭവങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ട് വഴികളും സാധ്യമാണെന്നാണ്. 2006 ജനുവരി 1 മുതൽ (8th Pay Commission implementation date) പുതിയ ശമ്പളം നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് ആറാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ അതിന്റെ റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആ തീയതി മുതൽ കുടിശ്ശിക നൽകേണ്ടിയും വരും. തുടർന്ന് സർക്കാർ കുടിശ്ശിക രണ്ട് ഗഡുക്കളായി പുറത്തിറക്കി.
മറുവശത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട്ട്ടിൽ കുടിശ്ശിക സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ല. വലിയ കുടിശ്ശിക സർക്കാരിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തുമെന്ന് കമ്മീഷൻ വ്യക്തമാക്കി. എങ്കിലും ജീവനക്കാർക്ക് പരിമിതമായ കുടിശ്ശിക ലഭിക്കുകയും രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയിൽ കാര്യമായ സ്വാധീനമൊന്നും ഉണ്ടായുമില്ല.
കുടിശ്ശിക ഗഡുക്കളായി നൽകുമോ? (will the arrears be paid in installments?)
എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ 2026 ജനുവരി 1 മുതൽ നടപ്പിലാക്കുമെന്നാണ് ജീവനക്കാർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. എന്നാൽ റിപ്പോർട്ട് 2027 ൽ ആണ് പുറത്തുവരുന്നതെങ്കിൽ ജീവനക്കാർക്ക് 15 മാസം വരെയുള്ള കുടിശ്ശിക ലഭിക്കും. കുടിശ്ശിക എപ്പോൾ ലഭിക്കുമെന്നും എത്ര ഗഡുക്കളായി നൽകുമെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അന്തിമ തീരുമാനം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ടിനെയും സർക്കാർ അംഗീകാരത്തെയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കും എന്നത് വ്യക്തം.
