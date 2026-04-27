8th Pay Commission: കേന്ദ്രസർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് good News, ഫിറ്റ്മെന്റ് നാലിരട്ടി വർധിക്കും, ബേസിക് പേ 72000, ഇൻക്രിമെന്റ് 6%, അറിയാം...

8th Pay Commission: എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷനെക്കുറിച്ചുള്ള മിക്ക ചർച്ചകളും ഊഹാപോഹങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നുവെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ശമ്പളം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള മുഴുവൻ ഫോർമുലയും, അടിസ്ഥാനവും, ഗണിതശാസ്ത്രവും വ്യക്തമായി വിശദീകരിക്കുന്ന ഒരു വിശദമായ കരട് പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.
Also Read: എന്താണ് Fitment Factor? സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള വർധനവിൽ ഇതിന്റ പ്രാധാന്യം എന്ത്?
ഭാരതീയ പ്രതിരക്ഷ മസ്ദൂർ സംഘം (BPMS) മിനിമം വേതനം, ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകം, പേ മാട്രിക്സ്, വാർഷിക ഇൻക്രിമെന്റ് എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അനുസരിച്ച് വരാനിരിക്കുന്ന ശമ്പള കമ്മീഷൻ ശമ്പള വർദ്ധനവിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക മാത്രമല്ല പുതിയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുഴുവൻ ശമ്പള ഘടനയും സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തേക്കാം എന്നതാണ്.
മിനിമം വേതനം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ അടിസ്ഥാനം എന്താണ്? (What is the new basis for determining the minimum wage?)
കരട് അനുസരിച്ച് മിനിമം വേതനം ചെലവിനെയോ ആവശ്യത്തെയോ മാത്രം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാകരുത്. രാജ്യത്തിന്റെ വരുമാനവുമായി അതിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് കൂടുതൽ യുക്തിസഹവും സന്തുലിതവുമായ സമീപനമാണ്. അതായത് രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിശീർഷ വരുമാനം വർദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളവും അതേ അനുപാതത്തിൽ വർദ്ധിക്കണം.
2016 മുതൽ 2025 വരെ വരുമാനം എത്ര വർദ്ധിച്ചു? (How much did income grow between 2016 and 2025?)
സർക്കാർ ഡാറ്റ അനുസരിച്ച് 2016-17 ൽ 1,03,219 ആയിരുന്ന ശമ്പളം 2024-25 ൽ 1,92,774 ആയി. അതായത് 89555 രൂപയുടെ വർദ്ധനവ്. അതായത് മൊത്തം വർദ്ധനവ് 86.76%. ഈ ശതമാനം അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ശമ്പള വർദ്ധനവ് കണക്കാക്കുന്നത്.
Also Read: കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിക്കും ബമ്പർ ലോട്ടറി! ശമ്പള വർധനവിനൊപ്പം അടിപൊളി കുടിശ്ശികയും
₹18,000 എങ്ങനെയാണ് ₹53,114 ആയി മാറിയത്? (How did ₹18,000 become ₹53,114?)
ഈ ഡാറ്റയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ശമ്പളത്തിന്റെ ആദ്യ കണക്കുകൂട്ടൽ നടത്തിയപ്പോൾ
ബേസിക് പേ= 18000+DA 10440= 28440+ 24674 (86.76% വർദ്ധനവ്)= 53114 ഇങ്ങനെയാണ് 18000 മാറിയത്.
ഈ കണക്കുകൂട്ടൽ 3 യൂണിറ്റ് കുടുംബത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്.
കുടുംബ ഫോർമുല മാറിയപ്പോൾ ശമ്പളം എന്തിന് വർദ്ധിച്ചു?
ഡ്രാഫ്റ്റിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗം ഇതാണ്. അതായത് ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ 3 യൂണിറ്റ് കുടുംബത്തെയാണ് പരിഗണിച്ചത്. എന്നാൽ ഇന്ത്യൻ സാമൂഹിക വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ചു ഇത് ഉചിതമല്ലെന്നാണ് കരടിൽ പറയുന്നത്.
പുതിയ കുടുംബ ഘടന അനുസരിച്ചു 3 എന്നത് 5 ആക്കിയിട്ടുണ്ട്.
നിലവിൽ അതേ ₹53,114 പുതിയ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് മാറ്റി: ₹53,114 ÷ 3 × 5 = ₹88,524.
എന്തിനാണ് ₹72,000 നിശ്ചയിച്ചത്? (Why was the figure set at ₹72,000?)
₹88,000 ശമ്പളം തികച്ചും ന്യായമാണെന്ന് ഡ്രാഫ്റ്റ് സമ്മതിക്കുന്നു, പക്ഷേ അത് നടപ്പിലാക്കുന്നത് സർക്കാരിന് സാമ്പത്തികമായി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതിനാൽ, ഒരു സന്തുലിതമായ കണക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചു. അതായത് മിനിമം ശമ്പളം 72000 രൂപ എന്നത്.
ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ 4.0 എങ്ങനെയാണ് വന്നത്? (How was the Fitment Factor of 4.0 derived?)
ഫോർമുല ലളിതമാണ്: പുതിയ ശമ്പളം ÷ പഴയ ശമ്പളം
₹72,000 ÷ ₹18,000 = 4.0
അതായത് 6th CPC യിൽ ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകം 1.86, 7th CPC യിൽ ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകം 2.57, 8th CPC യിൽ ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകം 4
കരട് പ്രകാരം ഈ 4 മടങ്ങ് വർദ്ധനവ് വെറുമൊരു വർദ്ധനവല്ല ഇതിൽ ഡിഎയുടെ പൂർണ്ണമായ ക്രമീകരണം, പണപ്പെരുപ്പത്തിന്റെ ആഘാതം,യഥാർത്ഥ ശമ്പള വർദ്ധനവ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ശമ്പള മാട്രിക്സിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്?
കരടിൽ പുതിയ ശമ്പള മാട്രിക്സും നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഓരോ തലത്തിലും ഏകദേശം നാല് മടങ്ങ് വർദ്ധനവാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത്.
നിർദ്ദിഷ്ട ശമ്പള മാട്രിക്സ്
ലെവൽ 1- പഴയ ബേസിക് 18000 പുതിയത് 72000
ലെവൽ 2- പഴയ ബേസിക് 19900 പുതിയത് 86800
ലെവൽ 3- പഴയ ബേസിക് 21700 പുതിയത് 92000
ലെവൽ 4- പഴയ ബേസിക് 25500 പുതിയത് 116800
ലെവൽ 5- പഴയ ബേസിക് 29200 പുതിയത് 1,23,800
ലെവൽ 6- പഴയ ബേസിക് 35400 പുതിയത് 141600
ലെവൽ 7- പഴയ ബേസിക് 44900 പുതിയത് 1,79,600
ലെവൽ 8- പഴയ ബേസിക് 47,600 പുതിയത് 1,90,400
ലെവൽ 9- പഴയ ബേസിക് 56,100 പുതിയത് 2,24,400
ലെവൽ 10- പഴയ ബേസിക് 56,100 പുതിയത് 2,37,900
ലെവൽ 11- പഴയ ബേസിക് 67,700 പുതിയത് 2,70,800
ലെവൽ 12- പഴയ ബേസിക് 78,800 പുതിയത് 3,15,200
ലെവൽ 13- പഴയ ബേസിക് 1,18,500 പുതിയത് 4,74,000
ലെവൽ 14- പഴയ ബേസിക് 1,44,200 പുതിയത് 5,76,800
ലെവൽ 15- പഴയ ബേസിക് 1,82,200 പുതിയത് 7,28,800
ലെവൽ 16- പഴയ ബേസിക് 2,05,400 പുതിയത് 8,21,600
ലെവൽ 17- പഴയ ബേസിക് 2,25,000 പുതിയത് 9,00,000
ലെവൽ 18- പഴയ ബേസിക് 2,50,000 പുതിയത് 10,00,000
Annual Increment: വാർഷിക വർദ്ധനവ് 3% മുതൽ 6% വരെ ആവശ്യമാണെന്ന് കണക്കാക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
കരട് പ്രകാരം നിലവിലെ 3% വർദ്ധനവ് ഇനി പര്യാപ്തമല്ല. അതിന്റെ കാരണമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് പണപ്പെരുപ്പം വർദ്ധിച്ചു, ചെലവുകൾ വർദ്ധിച്ചു, യഥാർത്ഥ വരുമാനം വർദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്നൊക്കെയാണ്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.