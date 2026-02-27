English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
8th Pay Commission: ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ജീവനക്കാർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത, ശമ്പളവും പെൻഷനുകളും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾക്ക് തുടക്കം

8th Pay Commission Update: വളരെക്കാലമായി പഴയ ഘടനയിൽ ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന ദശലക്ഷക്കണക്കിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും പുതിയ ശമ്പള കമ്മീഷൻ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ നൽകും. 

Feb 27, 2026
  • അസം സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കുമിതാ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത
  • സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളവും പെൻഷനും വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കാൻ തീരുമാനം

8th Pay Commission: ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ജീവനക്കാർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത, ശമ്പളവും പെൻഷനുകളും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾക്ക് തുടക്കം

8th Pay Commission News: അസം സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കുമിതാ ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത എത്തിയിരിക്കുകയാണ്.  സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളവും പെൻഷനും വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായി  എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ  ((8th Assam Pay Commission) രൂപീകരിക്കാൻ സുപ്രധാന ചുവടുവെപ്പ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ  സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും വരുമാനം ഭാവിയിൽ വർദ്ധിക്കാം.

Also Read: ശുചീകരണ തൊഴിലാളിക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം, എഞ്ചിനീയർക്ക് ഏഴ് ലക്ഷം; നാലിരട്ടിയോളം ശമ്പള വർധന, തെലങ്കാനയുടെ സാമ്പത്തിക മേഖലയിൽ എന്തെല്ലാം മാറ്റങ്ങൾ വരും

ശമ്പളവും അലവൻസുകളും വർദ്ധിപ്പിക്കണം 

ശമ്പളവും അലവൻസുകളും വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യം വളരെക്കാലമായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ തീരുമാനം ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിൽ ഗണ്യമായ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാരിൽ സന്തോഷമുണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിലൂടെ ജീവനക്കാരുടെ മനോവീര്യം വർദ്ധിക്കുകയും സർക്കാർ ജോലികളും മെച്ചപ്പെടുമെന്നും സർക്കാർ പറയുന്നു.

2016 ന് ശേഷം ആദ്യമായി ഒരു പ്രധാന ശമ്പള മാറ്റം! (A major salary change for the first time since 2016)

അസമിൽ അവസാനമായി ശമ്പള പരിഷ്കരണം നടന്നത് 2016 ഏപ്രിൽ 1 നായിരുന്നു. ഏഴാം അസം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ മാറ്റം വരുത്തിയത്. അതിനുശേഷം ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിൽ വലിയ പരിഷ്കരണമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. സംസ്ഥാന ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള ഘടന സമഗ്രമായി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി 2026 ൽ എട്ടാം അസം ശമ്പള കമ്മീഷന്  സർക്കാർ അംഗീകാരം നൽകി.  ഇതിലൂടെ 10 വർഷത്തിനുശേഷം ശമ്പള ഘടനയുടെ പൂർണ്ണമായ അവലോകനം വീണ്ടും ആരംഭിച്ചു. ഇത് വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പണപ്പെരുപ്പത്തിൽ നിന്നും ചെലവുകളിൽ നിന്നും ജീവനക്കാർക്ക് ആശ്വാസം നൽകും.

മുൻ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന് പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്തം നൽകി (Former IAS Officer Given Major Responsibility)

സർക്കാർ ഈ കമ്മീഷന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം വിരമിച്ച ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും മുൻ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുമായ സുഭാഷ് ചന്ദ്ര ദാസിനെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചെയർമാനോടൊപ്പം കമ്മീഷനിൽ മറ്റ് ഏഴ് അംഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നു. അവർ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും ജീവനക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങളും സൂക്ഷ്മമായി പഠിക്കും. കമ്മീഷനിൽ ധനകാര്യ വകുപ്പ്, പേഴ്‌സണൽ വകുപ്പ് മറ്റ് പ്രധാന വകുപ്പുകൾ എന്നിവയിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിനൊപ്പം ഗുവാഹത്തി സർവകലാശാലയിലെ പ്രൊഫസർ രതുൽ മഹന്തയെയും അംഗമായി നിയമിച്ചിട്ടുണ്ട്. കമ്മീഷന്റെ ആസ്ഥാനം ഗുവാഹത്തിയായിരിക്കും. 

Also Read: തമിഴ്നാട് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഒ പനീർശെൽവം ഡിഎംകെയിൽ ചേർന്നു

അടുത്ത 18 മാസത്തിനുള്ളിൽ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തിറക്കും 

എട്ടാം അസം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ പൂർണ്ണമായ റിപ്പോർട്ടും ശുപാർശകളും സമർപ്പിക്കാൻ 18 മാസത്തെ സമയം കമ്മീഷന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനുശേഷം ശമ്പളത്തിലും അലവൻസുകളിലും മാറ്റങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിയും. ഈ കാലയളവിൽ അസമിന്റെ മുൻ ശമ്പള പരിഷ്കരണങ്ങൾ, രാജ്യത്തെ നിലവിലെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി, എട്ടാം കേന്ദ്ര ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ സാധ്യതയുള്ള ശുപാർശകൾ എന്നിവ കമ്മീഷൻ പരിഗണിക്കും.  ഇനി ആവശ്യമെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി നീട്ടിയേക്കാം. റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച ശേഷം സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഘട്ടം ഘട്ടമായി ശമ്പളം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിക്കാം.

ഈ കമ്മീഷൻ ശമ്പളം മാത്രമല്ല അലവൻസുകൾ, ജോലി സാഹചര്യങ്ങൾ, മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്നിവയും അവലോകനം ചെയ്യും. കാലക്രമേണ ശമ്പളത്തിലെ മാറ്റങ്ങളും നിലവിലെ സാമ്പത്തിക സാഹചര്യവും കമ്മീഷൻ പരിശോധിക്കും.

പെൻഷൻകാർക്ക് ആശ്വാസ വാർത്ത 

ഇത്തവണ സർക്കാർ നിലവിലുള്ള ജീവനക്കാരുടെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമല്ല മുതിർന്ന പെൻഷൻകാരുടെയും കുടുംബ പെൻഷൻകാരുടെയും കാര്യത്തിലും പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പണപ്പെരുപ്പത്തിന്റെയും ഉപഭോക്തൃ വില സൂചികയുടെയും (CPI) വെളിച്ചത്തിൽ പെൻഷൻകാരുടെ ശമ്പളം എത്രത്തോളം വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്ന് കമ്മീഷൻ പരിശോധിക്കും. ഭാവിയിൽ പെൻഷൻകാരുടെ സാമ്പത്തിക സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്ന ഡിയർനെസ് അലവൻസ് (DA), പെൻഷൻ പരിഷ്കരണം എന്നിവയ്ക്കുള്ള സംവിധാനവും ഇത് ശുപാർശ ചെയ്യും.

ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനങ്ങളും പ്രവർത്തനവും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ഊന്നൽ 

ശമ്പള വർദ്ധനവിന് പുറമേ സർക്കാർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമെന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചു.  ഇതിൽ ഡിജിറ്റൽ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വർദ്ധിച്ച ഉപയോഗം, ജീവനക്കാരുടെ പരിശീലനം, മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനം, പുതിയ കഴിവുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടും. ഓരോ ജീവനക്കാരന്റെയും പ്രകടനം കണക്കാക്കുകയും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകണമെന്നും സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്.

ഈ വർദ്ധനവിൽ നിന്ന് ആർക്കാണ് പ്രയോജനം ലഭിക്കുക? 

  1. വളരെക്കാലമായി പഴയ ഘടനയിൽ ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന ദശലക്ഷക്കണക്കിന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും ഈ പുതിയ ശമ്പള കമ്മീഷൻ ഗുണം നൽകും.
  2. ജീവനക്കാർക്ക് പ്രയോജനകരവും സംസ്ഥാന ട്രഷറിയെ ഭാരപ്പെടുത്താത്തതുമായ വർദ്ധനവ് ശമ്പളത്തിലും അലവൻസുകളിലും ശുപാർശ ചെയ്യുക എന്നതാണ് കമ്മീഷന്റെ പ്രാഥമിക ധർമ്മം.

ഏതൊക്കെ ജീവനക്കാരെയാണ് ഈ കമ്മീഷന്റെ പരിധിയിൽ വരാത്തത്? 

  • അഖിലേന്ത്യാ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഈ കമ്മീഷനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തില്ല. 
  • കോളേജ് പ്രൊഫസർമാരെയും, യുജിസി അല്ലെങ്കിൽ എഐസിടിഇ സ്കെയിലുകൾ അനുസരിച്ച് ശമ്പളം നിർണ്ണയിക്കുന്ന മെഡിക്കൽ, സാങ്കേതിക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാരെയും ഇതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 
  • ജുഡീഷ്യൽ സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ഇതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കും.

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി കണക്കിലെടുത്തായിരിക്കും തീരുമാനം 

സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വരുമാനം, ചെലവ്, കടം എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയായിരിക്കും ശമ്പള വർദ്ധനവ് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം എടുക്കുന്നതെന്ന് സർക്കാർ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഭാവിയിലെ ചെലവുകളിലും ബജറ്റിലും ഉണ്ടാകുന്ന ആഘാതവും കമ്മീഷൻ വിലയിരുത്തും. തുടർന്ന് ആവശ്യമെങ്കിൽ ഘട്ടം ഘട്ടമായ ശമ്പള വർദ്ധനവ് നടപ്പിലാക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്തേക്കാം.

ഈ തീരുമാനം അസമിലെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും വലിയ ആശ്വാസവും പ്രതീക്ഷയും നൽകുന്നുവെന്നത് വലിയൊരു സത്യമാണ്. 

