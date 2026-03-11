English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
8th Pay Commission: ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ ഉയരുമോ? കുറഞ്ഞ ശമ്പളം 46000ലേക്ക്! എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷനിലെ മാറ്റം എങ്ങനെ?

ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ ഉയർത്തിയാൽ എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷനിൽ കുറഞ്ഞ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 46000 രൂപ വരെ ഉയർന്നേക്കാമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

Written by - Karthika V | Last Updated : Mar 11, 2026, 05:15 PM IST
  • എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷനിൽ ശമ്പളം എത്ര വർധിക്കുമെന്നതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.
  • കുറഞ്ഞ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 34,560 രൂപ മുതൽ 46,000 രൂപ വരെ ഉയർന്നേക്കാമെന്നാണ് ഊഹാപോഹങ്ങൾ.

8th Pay Commission: ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടർ ഉയരുമോ? കുറഞ്ഞ ശമ്പളം 46000ലേക്ക്! എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷനിലെ മാറ്റം എങ്ങനെ?

എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ഭാവിയിലെ ശമ്പളവും ആനുകൂല്യങ്ങളും നിശ്ചയിക്കുന്നത് എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷനാണ്. കമ്മീഷൻ നടപടികൾ തുടങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ ജീവനക്കാർ, പെൻഷൻകാർ, സ്റ്റാഫ് യൂണിയനുകളോടും ശമ്പള പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ സമർപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ധനമന്ത്രാലയം. നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഓൺലൈൻ പോർട്ടൽ വഴി സമർപ്പിക്കാവുന്നതാമ്. 2026 ഏപ്രിൽ 30 വരെയാണ് സമയപരിധി. 

കമ്മീഷന്റെ ടേംസ് ഓഫ് റഫറൻസ് കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബർ 3നായിരുന്നു ഔദ്യോഗികമായി വിജ്ഞാപനം ചെയ്തത്. തുടർന്ന് ശുപാർശകൾ സമർപ്പിക്കുന്നതിനായി 18 മാസത്തെ സമയമാണ് കമ്മീഷന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കമ്മീഷൻ സമർപ്പിക്കുന്ന ശുപാർശകൾ സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചാൽ, ഏകദേശം 50 ലക്ഷം കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും 69 ലക്ഷത്തോളം പെൻഷൻകാർക്കും ഇതിന്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കും.

എന്താണ് ശമ്പള കമ്മീഷനുകൾ?

രാജ്യത്തെ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ശമ്പളവും മറ്റ് അലവൻസുകളും കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ പരിഷ്കരിക്കുന്നതിനായാണ് ശമ്പള കമ്മീഷനുകളെ നിയമിക്കാറുള്ളത്. 1946-ലാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ശമ്പള കമ്മീഷനെ നിയമിച്ചത്. അതിനുശേഷം കൃത്യമായ കാലയളവിൽ ഇത് തുടർന്ന് പോന്നു. ഈ കമ്മീഷനുകൾ എല്ലാം നടപ്പിലാക്കിയപ്പോഴും ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പള ഘടനയിൽ കാര്യമായ വർധനവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 

Also Read: PM Narendra Modi In Kochi: നരേന്ദ്രമോദി കൊച്ചിയിൽ; മലയാളത്തിൽ തുടങ്ങി, കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രം പരി​ഗണിച്ചെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി

ഇന്ത്യയിലെ ഇതുവരെയുള്ള ശമ്പള കമ്മീഷനുകളുടെ വിവരങ്ങൾ...

  • ഒന്നാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ (1946-47)

കുറഞ്ഞ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം: 55 രൂപ
ഉയർന്ന അടിസ്ഥാന ശമ്പളം: 2,000 രൂപ
കംപ്രഷൻ അനുപാതം: 1:36.4

  • രണ്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ (1957-59)

കുറഞ്ഞ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം: ₹80
ഉയർന്ന അടിസ്ഥാന ശമ്പളം: ₹3,000
കംപ്രഷൻ അനുപാതം: 1:37.5

  • മൂന്നാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ (1972-73)

കുറഞ്ഞ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം: ₹196
ഉയർന്ന അടിസ്ഥാന ശമ്പളം: ₹3,500
കംപ്രഷൻ അനുപാതം: 1:17.9

  • നാലാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ (1986)

കുറഞ്ഞ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം: ₹750
ഉയർന്ന അടിസ്ഥാന ശമ്പളം: ₹8,000
കംപ്രഷൻ അനുപാതം: 1:10.7

  • അഞ്ചാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ (1996)

കുറഞ്ഞ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം: ₹2,550
ഉയർന്ന അടിസ്ഥാന ശമ്പളം: ₹26,000
കംപ്രഷൻ അനുപാതം: 1:10.2

  • ആറാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ (2006)

കുറഞ്ഞ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം: ₹7,000
ഉയർന്ന അടിസ്ഥാന ശമ്പളം: ₹80,000
കംപ്രഷൻ അനുപാതം: 1:11.4

  • ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ (2016)

കുറഞ്ഞ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം: ₹18,000
ഉയർന്ന അടിസ്ഥാന ശമ്പളം: ₹2,50,000
കംപ്രഷൻ അനുപാതം: 1:13.9

എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ

എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷനിൽ ശമ്പളം എത്ര വർധിക്കുമെന്നതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. കുറഞ്ഞ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 34,560 രൂപ മുതൽ 46,000 രൂപ വരെ ഉയർന്നേക്കാമെന്നാണ് ഊഹാപോഹങ്ങൾ. ഫിറ്റ്‌മെന്റ് ഫാക്ടർ ഉയർത്തിയാൽ നിലവിലെ കുറഞ്ഞ അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിലും വലിയ വർധനവുണ്ടാകുമെന്നാണ് വിദ​ഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്. ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷനിൽ 2.57 ആണ് ഫിറ്റ്‌മെന്റ് ഫാക്ടർ. ഇത് കുറഞ്ഞത് 2.86 ആയോ അല്ലെങ്കിൽ പരമാവധി 3.68 വരെയോ ഉയർത്തണമെന്ന് ജീവനക്കാരുടെ സംഘടനകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 

എന്നാൽ ശമ്പള വർദ്ധനവിനെ കുറിച്ചോ, ഇത് എന്ന് മുതൽ നടപ്പിലാക്കും എന്നതിലോ ഇതുവരെ അന്തിമ തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കമ്മീഷൻ ശുപാർശകൾ സമർപ്പിച്ച് സർക്കാർ അത് അം​ഗീകരിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിനായുള്ള ഫണ്ട് സർക്കാർ അനുവദിക്കും. 

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

