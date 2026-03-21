8th Pay Commission: കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ ഡിഎ 60% ആകുമോ? കുടിശ്ശിക മാർച്ചിലെ ശമ്പളത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമോ? അറിയാം

8th Pay Comission DA Hike Update: ഡിഎ കാത്തിരിക്കുന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ഉടൻ ലഭിക്കും ബമ്പർ ന്യൂസ്. പഴയ രീതി അനുസരിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മാർച്ച് അവസാന ആഴ്ചയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏപ്രിൽ ആദ്യ ആഴ്ചയിലോ ആയിരിക്കും ഡിഎ പ്രഖ്യാപിക്കുക. പ്രഖ്യാപനം കാതോർത്തിരിക്കുകയാണ് ജീവനക്കാർ എന്നത് വലിയൊരു സത്യമാണ്. പക്ഷെ അടുത്ത ആഴ്ചയാണ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതെങ്കിൽ മാർച്ച് മാസത്തെ ശമ്പളത്തിൽ ഉൾപ്പെടില്ല.
ഡിഎ 60% ആയി വർദ്ധിക്കുമോ? (Will DA Reach 60%?)
കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിന്റെ 58 ശതമാനമാണ് ഡിഎ ആയി ലഭിക്കുന്നത്. ഒരു ജീവനക്കാരന്റെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 18000 രൂപ ആണെങ്കിൽ നിലവിലെ ഡിഎ 10440 രൂപയാണ്. സർക്കാർ ഡിഎ 2 ശതമാനം വർധിക്കും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആയാൽ ഡി എ 60 ശതമാനമായി ഉയരും.
ഡിഎ എപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിക്കും? (When Will the DA Be Announced?)
കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു വർഷത്തെ രീതികൾ വച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഹോളി സമയത്ത് സാധാരണ ഡിഎ പ്രഖ്യാപിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. 2025 ൽ മാർച്ച് 28 നായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം. 2024 ൽ മാർച്ച് 7 നും 2023 ൽ മാർച്ച് 24 നും 2022 ൽ മാർച്ച് 30 നുമായിരുന്നു ഡിഎ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ മാസംഅവസാനത്തിനുള്ളിൽ ഡിഎ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
മാർച്ചിലെ ശമ്പളത്തിൽ ഡിഎ തുക ഉണ്ടാകുമോ? (Will the DA Amount Be Included in the March Salary?)
വരുന്ന ആഴ്ച ഡിഎ പ്രഖ്യാപിച്ചാലും അത് മാർച്ചിലെ ശമ്പളത്തിനൊപ്പമോ പെൻഷനൊപ്പമോ ലഭിക്കില്ല. കാരണം ആദ്യം ഡിഎയ്ക്ക് മന്ത്രിസഭാ അംഗീകാരം ലഭിക്കണം.അതിനു ശേഷം നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിക്കും. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതാത് വകുപ്പുകൾ അതിന്റെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ നടത്തും. തുടർന്ന് ശമ്പളവും പെൻഷനും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും. അതായത് ഈ പ്രക്രിയ നടക്കാൻ കുറച്ച് സമയമെടുക്കും എന്നർത്ഥം.
എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ നടപ്പിലാക്കി
ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ കാലാവധി 2025 ഡിസംബർ 31 ന് അവസാനിച്ചു. തുടർന്ന് ജനുവരി 1 മുതൽ എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ നടപ്പിലായി. എങ്കിലും പുതിയ ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ മുഴുവൻ റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കാൻ 14 മുതൽ 18 മാസം വരെ സമയം എടുക്കും എന്നാണ്.
