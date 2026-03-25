8th Pay Commission: കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിക്കും ബമ്പർ ലോട്ടറി! ശമ്പള വർധനവിനൊപ്പം അടിപൊളി കുടിശ്ശികയും

8th Pay Commission: എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷനെ കുറിച്ചുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങൾ ശക്തമാകുന്നതിനിടയിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർ ഇപ്പോൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവരുടെ ശമ്പളം എത്രത്തോളം വർധിക്കും? അരിയർ എത്ര കിട്ടും എന്നൊക്കെയാണ്. ഇതിനു പുറമെ നിലവിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചോദ്യം ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകം (8th Pay Commission) എത്രയാകും? എന്നാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും 50000 രൂപയിൽ താഴെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളമുള്ളവർക്ക് ഇതൊരു ചെറിയ വാർത്തയല്ല ശരിക്കും ലോട്ടറി അടിച്ചപോലെയാണ്.
അതായത് 50000 രൂപയിൽ തഴ അടിസ്ഥാന ശമ്പളമുള്ളവർക്ക് ഇത്തവണ അവരുടെ ശമ്പളത്തിൽ ബമ്പർ ലോട്ടറി അടിക്കും എന്നാണ് പ്രതീക്ഷ. കാരണം വ്യത്യസ്ത ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകങ്ങളെ എസ്ടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള കണക്കുകൂട്ടലുകൾ അനുസരിച്ചു അവരുടെ ശമ്പളത്തിനൊപ്പം ലക്ഷകണക്കിന് രൂപ കുടിശ്ശികയായി ലഭിക്കും എന്നാണ്.
ശമ്പളത്തിന്റെയും കുടിശ്ശികയുടെയും കണക്ക് മനസിലാക്കാം...
എല്ലാ കണ്ണുകളും ഫിറ്റ്മെന്റ് ഫാക്ടറിലേക്കോ, എന്തുകൊണ്ട്? (Why Fitment Factor so Crucial?)
നിലവിൽ എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ (8th Pay Commission News) ജീവനക്കാർ, പെൻഷൻകാർ, യൂണിയനുകൾ എന്നിവരിൽ നിന്നും നിർദ്ദേശങ്ങൾ തേടിയിട്ടുണ്ട്'. എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷനിൽ സുപ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകം. ഇതിലൂടെയാണ് അടിസ്ഥാന ശമ്പളം എത്രത്തോളം വർദ്ധിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമാകുന്നത്. നിലവിൽ വിവിധ യൂണിയനുകൾ 2.0, 2.15, 2.28, 2.57 എന്നീ ഘടകങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ചില സംഘടനകൾ ഇത് 3.0 മുതൽ 3.25 വരെ വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം അതിലൂടെ ജീവനക്കാരുടെ ഇൻഹാൻഡ് ശമ്പളം വർദ്ധിക്കും.
ജീവനക്കാരുടെ യൂണിയനുകളായ FNPO, AIDEF എന്നിവ ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകം 3.0 നും 3.25 നും ഇടയിൽ നിലനിർത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്. മാത്രമല്ല ശമ്പളം നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ കുടുംബത്തിലെ അഞ്ചു പേരുടെ ചെലവുകൾ പരിഗണിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ മൂന്നുപേരുടെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കാൻ സർക്കാർ ഒരു വർഷത്തിലധികം സമയം എടുത്തേക്കാം. 7-ാം ശമ്പള കമ്മീഷനിൽ ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകം 2.57 ആയിരുന്നു.
ലെവൽ 1 മുതൽ 8 വരെയുള്ള ജീവനക്കാരുടെ നിലവിലെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം (Current Basic Salary of Employees in Levels 1 to 8)
ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ പേ മാട്രിക്സ് അനുസരിച്ച് ലെവൽ 1 മുതൽ ലെവൽ 8 വരെയുള്ള ജീവനക്കാരുടെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം ₹50,000 ൽ താഴെയാണ്. അതായത് ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ അനുസരിച്ച് ലെവൽ 1 മുതൽ ലെവൽ 8 വരെയുള്ള ജീവനക്കാരുടെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം ₹18,000 മുതൽ ₹47,600 വരെയാണ്.
ലെവൽ 1 to 8: ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പുതിയ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം എന്തായിരിക്കും? (Levels 1 to 8: What will be the new Basic Salary based on the Fitment Factor?)
എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷനിൽ ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകം നടപ്പിലാക്കിയാൽ ശമ്പളത്തിൽ വമ്പൻ മാറ്റം ഉണ്ടാകും. ഇനി സർക്കാർ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകം അതായത് 2.0 മുതൽ 2.57 വരെയുള്ളതിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം ഇനിപ്പറയുന്ന രീതിയിൽ വർദ്ധിക്കും...
ഓരോ മാസവും അടിസ്ഥാന ശമ്പള വർദ്ധനവ് എത്രയായിരിക്കും?
ശമ്പളം മാത്രമല്ല പ്രതിമാസത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന വര്ധനവുണ്ടാകും. ഇതിനർത്ഥം ഓരോ മാസവും ആയിരക്കണക്കിന് രൂപ കൂടുതലായി ലഭിച്ചേക്കും. അതായത് എല്ലാ തലങ്ങളിലുമുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് അവരുടെ വരുമാനത്തിൽ ഗണ്യമായ വർദ്ധനവ് ഉണ്ടാകും.
കുടിശ്ശിക എപ്പോൾ നൽകും?
ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ കാലാവധി 2025 ഡിസംബർ 31-ന് അവസാനിച്ചു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശകൾ 2026 ജനുവരി 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന് കണക്കാക്കുന്നത്. ഇതിനർത്ഥം പുതിയ ശമ്പള കമ്മീഷൻ നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ ജീവനക്കാർക്ക് 2026 ജനുവരി മുതലുള്ള മുഴുവൻ കുടിശ്ശികയും ലഭിക്കും. ഇനി 2026 ജനുവരി 1 മുതലാണ് എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ നടപ്പിലാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഏതാണ്ട് 20 മാസത്തെ കുടിശ്ശിക ലഭിക്കും. അത് ജീവനക്കാർക്ക് ശരിക്കും ബമ്പർ ലോട്ടറി ആയിരിക്കും. 20 മാസത്തെ കുടിശ്ശികയുടെ ഏകദേശ കണക്കുകൂട്ടൽ നോക്കാം...
നിങ്ങളുടെ പ്രതിമാസ അടിസ്ഥാന ശമ്പളം എത്രമാത്രം വർദ്ധിച്ചു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും കുടിശ്ശിക കണക്കാക്കുന്നത്...
ആർക്കായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയോജനം? (Who stands to benefit the most?)
അടിസ്ഥാന ശമ്പളം 50,000 ൽ താഴെയുള്ള ലെവൽ 8വരെയുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് ഈ അപ്ഡേറ്റ് ശരിക്കും ഒരു ലോട്ടറി തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇവർക്ക് 2.57x എന്ന ഫിറ്റ്മെന്റ് ഘടകത്തിൽ ഏകദേശം ₹14,94,640 രൂപ വരെ അതായത് ഏതാണ്ട് 15 ലക്ഷത്തോളം തുക കുടിശ്ശികയായി ലഭിക്കും. അതായത് അവരുടെ ശമ്പളത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വർദ്ധനവും ലക്ഷങ്ങളുടെ കുടിശ്ശികയും അവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിൽ വലിയ പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കും. മൊത്തത്തിൽ എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് ഒരു ഫിനാഷ്യൽ ജാക്ക്പോട് ആയിരിക്കും എന്നതിൽ സംശയം വേണ്ട.
