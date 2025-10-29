8th Pay Commission: ശമ്പളം മുതൽ പെൻഷൻ, ഡിഎ-ഡിആർ എന്നിവയിൽ വമ്പൻ മാറ്റങ്ങൾ. എന്താണ് ToR? അറിയാം

8th Pay Commission Latest Updates: എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ രൂപീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും ഇന്നലെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ അംഗീകരിച്ചു. ഇതിലൂടെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.
ഇപ്പോഴിതാ എല്ലാവരുടെയും കണ്ണുകൾ കമ്മീഷന്റെ ടേംസ് ഓഫ് റഫറൻസിലാണ് (ToR). അതിന്റെ രൂപരേഖ പുറത്തിറക്കി കമ്മീഷന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും. സർക്കാരിന്റെ ഈ അംഗീകാരത്തോടൊപ്പം ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം, പെൻഷനുകൾ, മറ്റ് അലവൻസുകൾ എന്നിവയിലെ വർദ്ധനവിന്റെ വ്യാപ്തിയും എപ്പോൾ മുതൽ അറിയാൻ കഴിയും എന്നത് സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകളും ശക്തമാകുന്നുണ്ട്. അതിനെ കുറിച്ച് വിശദമായി അറിയാം...
ToR എന്താണ്? (What Is ToR?)
ശമ്പള കമ്മീഷൻ ശുപാർശകൾ നൽകുന്ന വിഷയങ്ങൾ സർക്കാർ നിർണ്ണയിക്കുന്ന രേഖയാണ് ToR (ടേംസ് ഓഫ് റഫറൻസ്). കമ്മീഷന്റെ വ്യാപ്തിയും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ToR ൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതിൽ ഏതൊക്കെ ജീവനക്കാരെയും പെൻഷൻകാരെയും ഉൾക്കൊള്ളിക്കും, ഏതൊക്കെ സാമ്പത്തിക വശങ്ങൾ പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട്, അലവൻസുകൾ, പെൻഷനുകൾ, ഗ്രാറ്റുവിറ്റികൾ എങ്ങനെ പുനർമൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യും, കമ്മീഷൻ എത്ര കാലത്തിനുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ, ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിലും പെൻഷനിലും മാറ്റങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനം ഇതിലുണ്ടാകും..
എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ നിർദ്ദേശിത ടിഒആർ (Proposed ToR for the 8th Pay Commission)
2025 ജൂലൈ 22 ന് രാജ്യസഭയിൽ എംപി ഭുവനേശ്വർ കലിതയുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി, എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ സ്റ്റാഫ് സൈഡ് (എൻസി-ജെസിഎം) നിർദ്ദേശിച്ച ToR പേഴ്സണൽ ആൻഡ് ട്രെയിനിംഗ് വകുപ്പ് (DoPT) വഴി സർക്കാരിന് അയച്ചതായി ധനകാര്യ സഹമന്ത്രി പങ്കജ് ചൗധരി അറിയിച്ചിരുന്നു. അതിലെ നിർദ്ദിഷ്ട പോയിന്റുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു...
1. ശമ്പളം, അലവൻസുകൾ, വിരമിക്കൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അവലോകനം
കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാരുടെ താഴെപ്പറയുന്ന വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ള ശമ്പള ഘടന, അലവൻസുകൾ, പെൻഷൻ, ഗ്രാറ്റുവിറ്റി, മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അവലോകനം.
2. ശമ്പള പരിഷ്കരണം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന തീയതി
എല്ലാ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പുതിയ പരിഷ്കരിച്ച ശമ്പള പാക്കേജ് 2026 ജനുവരി 1 മുതൽ നടപ്പിലാക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.
3. മിനിമം വേതനം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിനുള്ള അടിസ്ഥാനം
മാന്യമായ ജീവിതം നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായ മിനിമം വേതനം ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ശമ്പള കമ്മീഷൻ ഉറപ്പാക്കണം.
4. ശമ്പള സ്കെയിൽ ലയനം
ലെവൽ-1 ലെവൽ-2 ലും, ലെവൽ-3 ലെവൽ-4 ലും, ലെവൽ-5 ലെവൽ-6 ലും ലയിപ്പിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം.
5. MACP സ്കീമിലെ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ
നിലവിലുള്ള മോഡിഫൈഡ് അഷ്വേർഡ് കരിയർ പ്രോഗ്രഷനിലെ (MACP) അപാകതകൾ നീക്കം ചെയ്യുക. സേവനത്തിൽ ഒരു വർഷം കുറഞ്ഞത് മൂന്ന് പ്രമോഷനുകളെങ്കിലും ഉറപ്പാക്കുക.
6. ഇടക്കാല ആശ്വാസം
ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും ഉടനടി ഇടക്കാല ആശ്വാസം നൽകാനുള്ള ശുപാർശ.
7. DA?DR ലയിപ്പിക്കൽ
DAയും DR ഉം ഒരു നിശ്ചിത ശതമാനം അനുസരിച്ച് ശമ്പളത്തിലും പെൻഷനിലും സംയോജിപ്പിക്കാനുള്ള ശുപാർശ.
8. ഏഴാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കൽ
9. പെൻഷനിലും വിരമിക്കൽ ആനുകൂല്യങ്ങളിലും മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ
പഴയ പെൻഷൻ പദ്ധതി (OPS) പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നത് പരിഗണിക്കൽ
11. മെഡിക്കൽ സൗകര്യങ്ങളിലെ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ (CGHS)
12. കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സഹായം (CEA)
13. അഡ്വാൻസുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കൽ - ആവശ്യമായ അഡ്വാൻസുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് മുമ്പ് നിർത്തലാക്കിയ അഡ്വാൻസുകൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനുമുള്ള നിർദ്ദേശം.
14. റെയിൽവേ ജീവനക്കാർക്കുള്ള റിസ്ക് അലവൻസ്
റെയിൽവേ ജീവനക്കാരുടെ 24x7 ജോലിയും ഉയർന്ന അപകടസാധ്യതയുള്ള അന്തരീക്ഷവും കണക്കിലെടുത്ത് അവർക്ക് റിസ്ക് ആൻഡ് ഹാർട്ടിഫിഷ്യൽ അലവൻസ് നൽകാനുള്ള ശുപാർശ.
15. പ്രതിരോധ സിവിലിയൻ ജീവനക്കാർക്കുള്ള പ്രത്യേക അലവൻസ് - ആയുധങ്ങൾ, സ്ഫോടകവസ്തുക്കൾ, രാസവസ്തുക്കൾ മുതലായവയുടെ നിർമ്മാണത്തിലോ സംഭരണത്തിലോ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിരോധ സിവിലിയൻ ജീവനക്കാർക്ക് പ്രത്യേക റിസ്ക് അലവൻസ്, ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ, നഷ്ടപരിഹാരം എന്നിവ നൽകാനുള്ള ശുപാർശ.
മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളിൽ വർദ്ധനവ്
എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ ശുപാർശകൾ നടപ്പിലാക്കിയതിനു ശേഷം, കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർക്ക് മറ്റ് നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങളിലും വർദ്ധനവ് ലഭിച്ചേക്കാം, അവയിൽ HRA , TA വർദ്ധനവ്, മെഡിക്കൽ റീഇംബേഴ്സ്മെന്റിലും ആരോഗ്യ ആനുകൂല്യങ്ങളിലും മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ, ഗ്രാറ്റുവിറ്റിയുടെ പരമാവധി പരിധി വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള സാധ്യത, NPS ൽ ജീവനക്കാരുടെ സംഭാവനകളെക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്നു.
18 മാസത്തിനുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും
വിരമിച്ച സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജി രഞ്ജന പ്രകാശ് ദേശായിയെ കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാനായി നിയമിച്ചു. 18 മാസത്തിനുള്ളിൽ കമ്മീഷൻ അന്തിമ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കും. ഇത് കാലാകാലങ്ങളിൽ ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ടുകളും സമർപ്പിക്കും. കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശകൾ എന്ന് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ, "ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നിർദ്ദിഷ്ട തീയതി തീരുമാനിക്കും, പക്ഷേ അത് 2026 ജനുവരി 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരാനാണ് സാധ്യത എന്നാണ് സർക്കാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ച ശേഷം കേന്ദ്ര സർക്കാർ കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശകൾ അവലോകനം ചെയ്യും. ശേഷം ഇത് നടപ്പിലാക്കാൻ ഏകദേശം 6 മാസമെടുക്കും. അതായത് എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ 2027 അവസാനമോ 2028 ന്റെ തുടക്കത്തിലോ നടപ്പിലാക്കും. എങ്കിലും 2026 ജനുവരി 1 മുതൽ ഇത് പ്രവർത്തനക്ഷമമാകും. പിന്നീട് ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ കുടിശ്ശിക ആ തീയതി മുതലുള്ളത് ജീവനക്കാർക്ക് നൽകും.
