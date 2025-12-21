English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 8th Pay Commission: 2026 മുതൽ പെൻഷൻകാർക്ക് ഡിഎ ഇല്ലേ? സത്യാവസ്ഥയെന്ത്?

8th Pay Commission: 2026 മുതൽ പെൻഷൻകാർക്ക് ഡിഎ ഇല്ലേ? സത്യാവസ്ഥയെന്ത്?

പെൻഷൻകാർക്ക് മുമ്പ് ലഭിച്ചിരുന്ന എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും തുടർന്നും ലഭിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കുന്നു.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 21, 2025, 05:42 PM IST
  • 2025ലെ ധനകാര്യ നിയമപ്രകാരം, പെൻഷൻകാർക്കുള്ള ഡിഎ വർധനവും ശമ്പള കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആനുകൂല്യങ്ങളും കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർത്തലാക്കി എന്നായിരുന്നു ആ വൈറൽ സന്ദേശം.
  • കൂടാതെ, എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ പ്രകാരം പെൻഷൻകാർക്ക് ഭാവിയിൽ ഒരു ആനുകൂല്യവും ലഭിക്കില്ലെന്നും ഈ സന്ദേശത്തിൽ അവകാശപ്പെടുന്നു.

8th Pay Commission: 2026 മുതൽ പെൻഷൻകാർക്ക് ഡിഎ ഇല്ലേ? സത്യാവസ്ഥയെന്ത്?

8th Pay Commission: എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ ടേംസ് ഓഫ് റഫറൻസ് അടുത്തിടെ പുറത്തിറങ്ങിയരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ കേന്ദ്ര ജീവനക്കാരിലും പെൻഷൻകാരിലും നിരവധി ആശങ്കകളാണ് ഉയർന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതിനിടെ വിരമിച്ചവർക്കുള്ള നിരവധി പ്രധാന ആനുകൂല്യങ്ങൾ സർക്കാർ നിർത്തലാക്കിയതായി അവകാശപ്പെടുന്ന ചില സന്ദേശങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഡിഎ വർധനവ്, പെൻഷൻ പരിഷ്കരണങ്ങൾ, ഭാവിയിൽ എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ അഭാവം തുടങ്ങിയവ ഈ സന്ദേശങ്ങളിലുള്ള ഉള്ളടക്കം. ഇത് നിരവധി പെൻഷൻകാർക്ക് ആശങ്ക സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

2025ലെ ധനകാര്യ നിയമപ്രകാരം, പെൻഷൻകാർക്കുള്ള ഡിഎ വർധനവും ശമ്പള കമ്മീഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആനുകൂല്യങ്ങളും കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർത്തലാക്കി എന്നായിരുന്നു ആ വൈറൽ സന്ദേശം. കൂടാതെ, എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷൻ പ്രകാരം പെൻഷൻകാർക്ക് ഭാവിയിൽ ഒരു ആനുകൂല്യവും ലഭിക്കില്ലെന്നും ഈ സന്ദേശത്തിൽ അവകാശപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ ഇത് തീർത്തും തെറ്റാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് സർക്കാരിന്റെ വസ്തുതാ പരിശോധനാ ഏജൻസിയായ പിഐബി ഫാക്ട് ചെക്ക്. ഈ അവകാശവാദങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും തള്ളിക്കളയുകയാണ് പിഐബി ഫാക്ട് ചെക്ക്. ഈ റിപ്പോർട്ടുകൾ പൂർണ്ണമായും തെറ്റാണെന്നും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും ഇവർ വ്യക്തമാക്കി.

Also Read: Railway Ticket Rate: ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് വർധിപ്പിച്ച് റെയിൽവേ; പുതിയ നിരക്ക് ഡിസംബർ 26 മുതൽ

തുടർന്നും ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കും...

പിഐബി ഫാക്ട് ചെക്ക് വ്യക്തമാക്കുന്നത് അനുസരിച്ച്, കേന്ദ്ര പെൻഷൻകാർക്ക് മുമ്പ് ലഭിച്ചിരുന്ന എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും തുടർന്നും ലഭിക്കും. ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ ശുപാർശകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഭാവി പെൻഷൻ പരിഷ്കരണങ്ങളും പണപ്പെരുപ്പത്തിൽ നിന്ന് ആശ്വാസം നൽകുന്നതിനായി എല്ലാ വർഷവും ജനുവരി, ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ ഡിആർ വർധനവും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. പെൻഷൻ പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾക്ക് ഔദ്യോഗിക ഉറവിടങ്ങളെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുക. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വരുന്ന വ്യാജ വാർത്തകൾ കണ്ട് ആശങ്കപ്പെടരുതെന്നും സർക്കാർ ജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

2021 ലെ CCS (പെൻഷൻ) നിയമങ്ങളിലെ പരിമിതമായ ഭേദഗതി മൂലമാണ് ഈ ആശയക്കുഴപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന്. ഗുരുതരമായ മോശം പെരുമാറ്റം കാരണം സർവീസിൽ നിന്ന് പിരിച്ചുവിട്ട ജീവനക്കാർക്ക് മാത്രമേ ചട്ടം 37 ലെ മാറ്റം ബാധകമാകൂ എന്ന് PIB വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സാധാരണ പെൻഷൻകാരുമായി ഇതിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല.

കൂടാതെ എട്ടാം ശമ്പള കമ്മീഷന്റെ പരിധിയിൽ പെൻഷനുകൾ വരുമെന്ന് സർക്കാർ പാർലമെന്റിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ, ഡിഎ-ഡിആർ അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിൽ ലയിപ്പിക്കുന്നത് പരി​ഗണനയിൽ ഇല്ലെന്നാണ് നിലവിൽ സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.  

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

