English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Business
  • Amazon Great Summer Sale 2026: ആമസോൺ 'ഗ്രേറ്റ് സമ്മർ സെയിൽ' മെയ് 8 മുതൽ; കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഡിസ്കൌണ്ടുകൾ... സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ മുതൽ ഹോം അപ്ലയൻസുകൾ വരെ

Amazon Great Summer Sale 2026: ആമസോൺ 'ഗ്രേറ്റ് സമ്മർ സെയിൽ' മെയ് 8 മുതൽ; കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഡിസ്കൌണ്ടുകൾ... സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ മുതൽ ഹോം അപ്ലയൻസുകൾ വരെ

Amazon Great Summer Sale 2026: എൺപത് ശതമാനം വരെയാണ് പല ഉത്പന്നങ്ങൾക്കും ഡിസ്കൌണ്ടുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. പല ഉത്പന്നങ്ങളുടേയും ഡിസ്കൌണ്ട് വിലകളും ആമസോൺ പുറത്ത് വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

Written by - Binu Phalgunan A | Last Updated : May 6, 2026, 03:37 PM IST
  • മെയ് 8 മുതലാണ് ആമസോൾ ഗ്രേറ്റ് സമ്മർ സെയിൽ തുടങ്ങുന്നത്
  • പ്രൈം മെമ്പർമാർക്ക് ഏൽലി ആക്സസ് സൌകര്യം ലഭിക്കും
  • 80 ശതമാനം വരെ ഡിസ്കൌണ്ട് എന്ന ഓഫറാണ് മുന്നോട്ട് വച്ചിട്ടുള്ളത്

Read Also

  1. E-Commerce Platforms: അധിക നിരക്ക് ഈടാക്കുന്നു; ഇ-കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്കെതിരെ നടപടി എടുത്ത് കേന്ദ്ര ഉപഭോക്ത കാര്യ മന്ത്രാലയം

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: സ്വര്‍ണ്ണം വാങ്ങാന്‍ പറ്റിയ സമയം..! ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലെത്തി സ്വര്‍ണ്ണവില
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: സ്വര്‍ണ്ണം വാങ്ങാന്‍ പറ്റിയ സമയം..! ഈ മാസത്തെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിലെത്തി സ്വര്‍ണ്ണവില
Kendra Trikona Rajayoga: ബുധന്റെ കേന്ദ്ര ത്രികോണ രാജയോഗം; മെയ് 15 മുതൽ ഇവർ തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാകും
9
Budh Gochar
Kendra Trikona Rajayoga: ബുധന്റെ കേന്ദ്ര ത്രികോണ രാജയോഗം; മെയ് 15 മുതൽ ഇവർ തൊട്ടതെല്ലാം പൊന്നാകും
Kerala BT-52 Lottery Result: ഭാ​ഗ്യതാരയുടെ ഭാ​ഗ്യം ആർക്ക്? ഇന്നത്തെ ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala BT-52 Lottery Result: ഭാ​ഗ്യതാരയുടെ ഭാ​ഗ്യം ആർക്ക്? ഇന്നത്തെ ലോട്ടറി ഫലം
Kerala DL-51 Lottery Result: ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ ഭാ​ഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? ഇന്നത്തെ ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala DL-51 Lottery Result: ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ ഭാ​ഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? ഇന്നത്തെ ലോട്ടറി ഫലം
Amazon Great Summer Sale 2026: ആമസോൺ 'ഗ്രേറ്റ് സമ്മർ സെയിൽ' മെയ് 8 മുതൽ; കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന ഡിസ്കൌണ്ടുകൾ... സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ മുതൽ ഹോം അപ്ലയൻസുകൾ വരെ

ഡൽഹി: വൻ ഡിസ്കൌണ്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ് നടത്തണോ? ഇനി അതിന് അധികം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരില്ല. ഷോപ്പിംഗ് പ്രേമികൾക്കായി ആമസോൺ ഇന്ത്യയുടെ വമ്പൻ ഓഫർ മേളയായ 'ഗ്രേറ്റ് സമ്മർ സെയിൽ' മെയ് 8-ന് തുടങ്ങും. വേനൽക്കാല വിപണി ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ഈ വിൽപ്പന്ന മേളയിൽ സ്മാർട്ട്‌ഫോണുകൾ, ലാപ്ടോപ്പുകൾ, എയർ കണ്ടീഷണറുകൾ, മറ്റ് ഗൃഹോപകരണങ്ങൾ, വസ്ത്രങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് വൻ വിലക്കുറവാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് കൂടാതെ ബാങ്ക് ഓഫറുകളും ലഭ്യമാണ്. ആമസോൺ പ്രൈം അംഗങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരേക്കാൾ നേരത്തെ (Early Access) സെയിലിൽ പങ്കെടുക്കാനും ഓഫറുകൾ സ്വന്തമാക്കാനും സാധിക്കും.

Add Zee News as a Preferred Source

സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ

സാംസങ് എസ്25 അൾട്ര: 1,29,999 രൂപ വിലയുള്ള സാംസങിന്റെ പ്രീമിയം ഫോൺ ആണ് എസ്25 അൾട്ര നിങ്ങൾക്ക് 99,998 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. എച്ച്ഡിഎഫ്സി ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉള്ളവർക്ക്  12 മാസത്തേക്ക് 8,333 രൂപ നിരക്കിൽ നോ കോസ്റ്റ് ഇഎംഐ അടിസ്ഥാനത്തിലും ഫോൺ സ്വന്തമാക്കാം. 

സാംസങ് ഗാലക്സി എം17 5ജി, 13999 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. 16,499 രൂപയാണ് ഇതിന്റെ എംആർപി. 45,999 രൂപ എംആർപിയുള്ള ഐക്യുനിയോ 10 34,999 രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങാം. 15,999 രൂ വിലയുള്ള റെഡ്മി എ7 പ്രോ 5ജു 11,999 രൂപയ്ക്കും വാങ്ങാം. ഈ മോഡലുകളുടെ ഡിസ്കൌണ്ട് റേറ്റിലുള്ള വിൽപന ആരംഭിച്ചുകഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

69,000 രൂപ വിലയുള്ള ഐഫോൺ 16 ന്റെ ഓഫർ വില ഇനിയും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. 40,000 രൂപ വിലയുള്ള വൺപ്ലസ് നോർഡ് സിഇ6 ന്റെ വിലയും മെയ് 8 ന് ഗ്രേറ്റ് സമ്മർ സെയിലിൽ വെളിപ്പെടുത്തും.

2. ഫാഷൻ ആന്റ് ബ്യൂട്ടി

50 മുതൽ 80 ശതമാനം വരെയാണ് ഫാഷൻ ആന്റ് ബ്യൂട്ടി വിഭാഗത്തിൽ വരുന്ന ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് ഗ്രേറ്റ് സമ്മർ സെയിലിൽ ലഭിക്കുന്ന ഓഫർ. സ്ത്രീകളുടേയും പുരുഷൻമാരുടേയും കുട്ടികളുടേയും എല്ലാ ഉത്പന്നങ്ങൾക്കും ഈ ഓഫർ ലഭിക്കും. വസ്ത്രങ്ങളൾ മുതൽ ചെരുപ്പ്, ആഭരണങ്ങൾ, ബാഗുകൾ, സൌന്ദരയ് സംരക്ഷണ വസ്തുക്കൾ എന്നിവയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും.

3. സ്മാർട്ട് ടിവികൾ

സ്മാർട്ട് ടിവികൾക്കും പ്രൊജക്ടറുകൾക്കും 65 ശതമാനം വരെ ഡിസ്കൌണ്ട് ആണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. 55 ഇഞ്ച് സ്മാർട്ട് ടിവികൾക്ക് 65 ശതമാനം വരെ ഡിസ്കൌണ്ട് ലഭിക്കുമ്പോൾ 65 ഇഞ്ച് ടിവികൾക്ക് 45 ശതമാനം വരെയാണ് ഡിസ്കൌണ്ട്. 75 ഇഞ്ച് ടിവിയ്ക്ക് 70 ശതമാനം വരേയും 43 ഇഞ്ച് ടിവിയ്ക്ക് 50 ശതമാനം വരേയും ഡിസ്കൌണ്ട് ലഭിക്കും. സാംസങ്, ഷവോമി, എൽജി, സോണി, വിയു തുടങ്ങി പ്രധാനപ്പെട്ട ബ്രാൻഡുകളുടെ എല്ലാം ഉത്പന്നങ്ങൾ വിൽപനയ്ക്കുണ്ടാകും.

4. ഇലക്ട്രോണിക്സ്

ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഉൽപന്നങ്ങൾക്കും ആക്സസറികൾക്കും 80 ശതമാനം ഡിസ്കൌണ്ടുകൾ ആണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലാപ് ടോപ്പുകൾ, ഗെയിമിങ് ലാപ് ടോപ്പുകൾ, ഹെഡ്ഫോണുകൾ, ക്യാമറകളും ആക്സസറികളും, പ്രിന്ററുകൾ, സ്മാർട്ട് വാച്ചുകൾ, ടാബ്ലറ്റുകൾ തുടങ്ങി ഒരു വലിയ നിര തന്നെയാണ് ഡിസ്കൌണ്ട് റേറ്റിൽ ലഭ്യമാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിൽ തന്നെ ചില ബ്ലോക്ക് ബസ്റ്റർ ഓഫറുകളും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ആമസോൺ സൂചന നൽകുന്നുണ്ട്. 

5. ഹോം അപ്ലയൻസസ്

വീട്ടുപകരണങ്ങൾക്ക് 65 ശതമാനം വരെ ഡിസൌണ്ട് ആണ് ഗ്രേറ്റ് സമ്മർ സെയിലിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. എസി, റെഫ്രിഡ്ജറേറ്റർ, വാഷിങ് മെഷീൻ, മൈക്രോവേവ് ഓവൻ, ഇലക്ട്രിക് ചിമ്മിനി, ഡിഷ് വാഷർ തുടങ്ങി അനവധി ഉത്പന്നങ്ങൾ ഈ വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു. ഡൈക്കിൻ 1.5 ടൺ ത്രീ സ്റ്റാർ എസിയ്ക്ക് 36,000 രൂപയാണ് ഓഫർ പ്രൈസ്. ഇതിന്റെ എംആർപി 56,100 രൂപയാണ്. ഇതേ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന് പാനസോണിക്കിന്റെ ഫൈവ് സ്റ്റാർ എസി 44,990 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. 

പ്രധാന പ്രത്യേകതകൾ

ബാങ്ക് ഓഫറുകൾ: പ്രമുഖ ബാങ്കുകളുടെ ക്രെഡിറ്റ്, ഡെബിറ്റ് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഷോപ്പിംഗ് നടത്തുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക ഇൻസ്റ്റന്റ് ഡിസ്കൗണ്ടുകളും ക്യാഷ്ബാക്ക് ഓഫറുകളും ലഭ്യമാകും.

ഗൃഹോപകരണങ്ങൾക്ക് ഇളവ്: വേനൽക്കാലമായതിനാൽ എസി , റഫ്രിജറേറ്റർ, കൂളറുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് മികച്ച എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫറുകളും നോ-കോസ്റ്റ് ഇഎംഐ സൗകര്യവും നൽകുന്നുണ്ട്.

പ്രൈം മെമ്പർഷിപ്പ്: ആമസോൺ പ്രൈം അംഗങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ളവരേക്കാൾ നേരത്തെ (Early Access) സെയിലിൽ പങ്കെടുക്കാനും ഓഫറുകൾ സ്വന്തമാക്കാനും സാധിക്കും.

സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ: ഐഫോൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രീമിയം ഫോണുകൾക്കും ബഡ്ജറ്റ് സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്കും ആകർഷകമായ വിലക്കുറവ് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Binu Phalgunan A

Binu Phalgunan A is the Editorial Head of Zee Malayalam News Website

...Read More

AmazonSHOPPINGആമസോൺ

Trending News